День рождения "Артека", фестивали и шествия: выходные на выставке "Россия"

На главной уличной сцене посетителям ВДНХ показали театрализованное представление "Акатуй".
На главной уличной сцене посетителям ВДНХ показали театрализованное представление "Акатуй".
Люди в чувашских национальных костюмах прошлись по выставке в массовом хороводе.
Люди в чувашских национальных костюмах прошлись по выставке в массовом хороводе.
У фонтана "Дружба народов" состоялся фестиваль "Самоварфест — Многонациональная Россия".
У фонтана "Дружба народов" состоялся фестиваль "Самоварфест — Многонациональная Россия".
В честь праздника "Акатуй" состоялось театрализованное костюмированное шествие народных и фольклорных коллективов.
В честь праздника "Акатуй" состоялось театрализованное костюмированное шествие народных и фольклорных коллективов.
Шестнадцатимиллионным посетителем выставки стала Наталья Ельшина с детьми Елизаветой и Романом. Они получили подарочный сертификат.
Шестнадцатимиллионным посетителем выставки стала Наталья Ельшина с детьми Елизаветой и Романом. Они получили подарочный сертификат.
Также на выставке отпраздновали день рождения Международного детского центра "Артек".
Также на выставке отпраздновали день рождения Международного детского центра "Артек".
Яркое празднование дня рождения "Артека" прошло в павильоне № 57.
Яркое празднование дня рождения "Артека" прошло в павильоне № 57.
На фестивале "Самоварфест — Многонациональная Россия" выступили артисты шоу "Золотое кольцо".
На фестивале "Самоварфест — Многонациональная Россия" выступили артисты шоу "Золотое кольцо".
У фонтана "Каменный цветок" состоялось шествие представителей Московского исторического фестиваля "Времена и эпохи".
У фонтана "Каменный цветок" состоялось шествие представителей Московского исторического фестиваля "Времена и эпохи".
На площадке "Спортивная Россия" прошел фестиваль силовых видов спорта "Евразийские игры — 2024".
На площадке "Спортивная Россия" прошел фестиваль силовых видов спорта "Евразийские игры — 2024".
На фестивале соревновались атлеты из разных регионов России. Он был приурочен ко дню рождения Севастополя.
На фестивале соревновались атлеты из разных регионов России. Он был приурочен ко дню рождения Севастополя.
Победителем соревнований стал Дмитрий Скосырский из Омска, второе место занял Давид Шамей из Белгорода, а третье — Александр Клоков из Липецка.
Победителем соревнований стал Дмитрий Скосырский из Омска, второе место занял Давид Шамей из Белгорода, а третье — Александр Клоков из Липецка.