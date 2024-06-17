https://ria.ru/20240617/vystavka-1953370266.html

День рождения "Артека", фестивали и шествия: выходные на выставке "Россия"

День рождения "Артека", фестивали и шествия: выходные на выставке "Россия" - РИА Новости, 17.06.2024

День рождения "Артека", фестивали и шествия: выходные на выставке "Россия"

В Москве на ВДНХ продолжается международная выставка-форум "Россия". Самые яркие события минувших выходных — в фотоленте ria.ru. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T12:12

2024-06-17T12:12

2024-06-17T16:19

фото

выставка-форум "россия"

россия

москва

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В Москве на ВДНХ продолжается международная выставка-форум "Россия". Самые яркие события минувших выходных — в фотоленте ria.ru.

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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