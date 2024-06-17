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День рождения "Артека", фестивали и шествия: выходные на выставке "Россия" - РИА Новости, 17.06.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
12:12 17.06.2024 (обновлено: 16:19 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/vystavka-1953370266.html
День рождения "Артека", фестивали и шествия: выходные на выставке "Россия"
День рождения "Артека", фестивали и шествия: выходные на выставке "Россия" - РИА Новости, 17.06.2024
День рождения "Артека", фестивали и шествия: выходные на выставке "Россия"
В Москве на ВДНХ продолжается международная выставка-форум "Россия". Самые яркие события минувших выходных — в фотоленте ria.ru. РИА Новости, 17.06.2024
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фото
выставка-форум "россия"
россия
москва
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В Москве на ВДНХ продолжается международная выставка-форум "Россия". Самые яркие события минувших выходных — в фотоленте ria.ru.
россия
москва
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фото, фото, россия, москва
Фото, Выставка-форум "Россия", Россия, Москва

День рождения "Артека", фестивали и шествия: выходные на выставке "Россия"

Читать ria.ru в
В Москве на ВДНХ продолжается международная выставка-форум "Россия". Самые яркие события минувших выходных — в фотоленте ria.ru.
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На главной уличной сцене посетителям ВДНХ показали театрализованное представление "Акатуй".

Выставка Россия. Торжественное открытие праздника Акатуй

На главной уличной сцене посетителям ВДНХ показали театрализованное представление "Акатуй".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 12
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Люди в чувашских национальных костюмах прошлись по выставке в массовом хороводе.

Выставка Россия. Торжественное открытие праздника Акатуй

Люди в чувашских национальных костюмах прошлись по выставке в массовом хороводе.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 12
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У фонтана "Дружба народов" состоялся фестиваль "Самоварфест — Многонациональная Россия".

Выставка Россия. Самоварфест - Многонациональная Россия

У фонтана "Дружба народов" состоялся фестиваль "Самоварфест — Многонациональная Россия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В честь праздника "Акатуй" состоялось театрализованное костюмированное шествие народных и фольклорных коллективов.

Выставка Россия. Торжественное открытие праздника Акатуй

В честь праздника "Акатуй" состоялось театрализованное костюмированное шествие народных и фольклорных коллективов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Шестнадцатимиллионным посетителем выставки стала Наталья Ельшина с детьми Елизаветой и Романом. Они получили подарочный сертификат.

Выставка Россия. Встреча и награждение 16-миллионного посетителя выставки Россия

Шестнадцатимиллионным посетителем выставки стала Наталья Ельшина с детьми Елизаветой и Романом. Они получили подарочный сертификат.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 12
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Также на выставке отпраздновали день рождения Международного детского центра "Артек".

Выставка Россия. День рождения Международного детского центра Артек

Также на выставке отпраздновали день рождения Международного детского центра "Артек".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Яркое празднование дня рождения "Артека" прошло в павильоне № 57.

Выставка Россия. День рождения Международного детского центра Артек

Яркое празднование дня рождения "Артека" прошло в павильоне № 57.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На фестивале "Самоварфест — Многонациональная Россия" выступили артисты шоу "Золотое кольцо".

Выставка Россия. Самоварфест - Многонациональная Россия

На фестивале "Самоварфест — Многонациональная Россия" выступили артисты шоу "Золотое кольцо".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

У фонтана "Каменный цветок" состоялось шествие представителей Московского исторического фестиваля "Времена и эпохи".

Выставка Россия. Театрализованное шествие от Московского исторического фестиваля Времена и эпохи

У фонтана "Каменный цветок" состоялось шествие представителей Московского исторического фестиваля "Времена и эпохи".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На площадке "Спортивная Россия" прошел фестиваль силовых видов спорта "Евразийские игры — 2024".

Выставка Россия. Фестиваль силовых видов спорта Евразийские игры 2024

На площадке "Спортивная Россия" прошел фестиваль силовых видов спорта "Евразийские игры — 2024".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На фестивале соревновались атлеты из разных регионов России. Он был приурочен ко дню рождения Севастополя.

Выставка Россия. Фестиваль силовых видов спорта Евразийские игры 2024

На фестивале соревновались атлеты из разных регионов России. Он был приурочен ко дню рождения Севастополя.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Победителем соревнований стал Дмитрий Скосырский из Омска, второе место занял Давид Шамей из Белгорода, а третье — Александр Клоков из Липецка.

Выставка Россия. Фестиваль силовых видов спорта Евразийские игры 2024

Победителем соревнований стал Дмитрий Скосырский из Омска, второе место занял Давид Шамей из Белгорода, а третье — Александр Клоков из Липецка.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 12
 
Выставка-форум "Россия"ФотоРоссияМосква
 
 
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