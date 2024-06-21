Концерт, этнопоказ, музыкальный турнир: чем удивляет выставка "Россия"

Мордовский национальный праздник "Шумбрат" отметили концертом на ВДНХ.
Мордовский национальный праздник "Шумбрат" отметили концертом на ВДНХ.
Гости увидели показ коллекций национальных костюмов этно-арт-театра "Варма".
Гости увидели показ коллекций национальных костюмов этно-арт-театра "Варма".
Посетители смогли принять участие в мастер-классах по резьбе по дереву, вышивке, бисероплетению и другим ремеслам.
Посетители смогли принять участие в мастер-классах по резьбе по дереву, вышивке, бисероплетению и другим ремеслам.
Пленарная сессия Форума БРИКС по урбанизации "Формирование устойчивых стратегий развития городской среды" прошла в павильоне № 75.
Пленарная сессия Форума БРИКС по урбанизации "Формирование устойчивых стратегий развития городской среды" прошла в павильоне № 75.
На выставке "Россия" состоялся музыкальный турнир "От русских корней до наших дней".
На выставке "Россия" состоялся музыкальный турнир "От русских корней до наших дней".
В зоне культурных проектов прошла презентация лучших инициатив в рамках Центрального макрорегиона.
В зоне культурных проектов прошла презентация лучших инициатив в рамках Центрального макрорегиона.
В рамках празднования двухлетия благотворительного фонда Народного фронта "Все для Победы" состоялась торжественная церемония.
В рамках празднования двухлетия благотворительного фонда Народного фронта "Все для Победы" состоялась торжественная церемония.
Награждение участников проекта "Все для Победы!"
Награждение участников проекта "Все для Победы!"
Благодарственное письмо участника проекта "Все для Победы!"
Благодарственное письмо участника проекта "Все для Победы!"
На ВДНХ состоялось открытие приемной кампании 2024/25 учебного года.
На ВДНХ состоялось открытие приемной кампании 2024/25 учебного года.
Гости посетили презентацию круглогодичного молодежного образовательного центра "ГосСтарт".
Гости посетили презентацию круглогодичного молодежного образовательного центра "ГосСтарт".