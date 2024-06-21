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Концерт, этнопоказ, музыкальный турнир: чем удивляет выставка "Россия" - РИА Новости, 21.06.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
20:10 21.06.2024 (обновлено: 20:17 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/vystavka-1954519796.html
Концерт, этнопоказ, музыкальный турнир: чем удивляет выставка "Россия"
Концерт, этнопоказ, музыкальный турнир: чем удивляет выставка "Россия" - РИА Новости, 21.06.2024
Концерт, этнопоказ, музыкальный турнир: чем удивляет выставка "Россия"
На ВДНХ продолжается международная выставка-форум "Россия". Подробности ярких событий — в фотоленте ria.ru. РИА Новости, 21.06.2024
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вднх
выставка-форум "россия"
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россия
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На ВДНХ продолжается международная выставка-форум "Россия". Подробности ярких событий — в фотоленте ria.ru.
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фото, фото, вднх, брикс, россия, москва
Фото, ВДНХ, Выставка-форум "Россия", БРИКС, Россия, Москва

Концерт, этнопоказ, музыкальный турнир: чем удивляет выставка "Россия"

Читать ria.ru в
На ВДНХ продолжается международная выставка-форум "Россия". Подробности ярких событий — в фотоленте ria.ru.
© РИА Новости / Станислав Жданов | Перейти в медиабанк

Мордовский национальный праздник "Шумбрат" отметили концертом на ВДНХ.

Мордовский национально-фольклорный праздник Шумбрат на главной уличной сцене Международной выставки-форума Россия

Мордовский национальный праздник "Шумбрат" отметили концертом на ВДНХ.

© РИА Новости / Станислав Жданов
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© РИА Новости / Станислав Жданов | Перейти в медиабанк

Гости увидели показ коллекций национальных костюмов этно-арт-театра "Варма".

Коллекция Масторланга во время мордовского национально-фольклорного праздника Шумбрат на Международной выставке-форуме Россия

Гости увидели показ коллекций национальных костюмов этно-арт-театра "Варма".

© РИА Новости / Станислав Жданов
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2 из 11
© РИА Новости / Станислав Жданов | Перейти в медиабанк

Посетители смогли принять участие в мастер-классах по резьбе по дереву, вышивке, бисероплетению и другим ремеслам.

Мордовский национально-фольклорный праздник Шумбрат на главной уличной сцене на Международной выставке-форуме Россия

Посетители смогли принять участие в мастер-классах по резьбе по дереву, вышивке, бисероплетению и другим ремеслам.

© РИА Новости / Станислав Жданов
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3 из 11
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Пленарная сессия Форума БРИКС по урбанизации "Формирование устойчивых стратегий развития городской среды" прошла в павильоне № 75.

Пленарная сессия Форума БРИКС по урбанизации Формирование устойчивых стратегий развития городской среды на Международной выставке-форуме Россия

Пленарная сессия Форума БРИКС по урбанизации "Формирование устойчивых стратегий развития городской среды" прошла в павильоне № 75.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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4 из 11
© РИА Новости / Станислав Жданов | Перейти в медиабанк

На выставке "Россия" состоялся музыкальный турнир "От русских корней до наших дней".

Коллектив Синяя Птица во время музыкального турнира От русских корней до наших дней на Международной выставке-форуме Россия

На выставке "Россия" состоялся музыкальный турнир "От русских корней до наших дней".

© РИА Новости / Станислав Жданов
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5 из 11
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

В зоне культурных проектов прошла презентация лучших инициатив в рамках Центрального макрорегиона.

Сессия-презентация Пространство будущего: Центральный макрорегион на Международной выставке-форуме Россия

В зоне культурных проектов прошла презентация лучших инициатив в рамках Центрального макрорегиона.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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© РИА Новости / Станислав Жданов | Перейти в медиабанк

В рамках празднования двухлетия благотворительного фонда Народного фронта "Все для Победы" состоялась торжественная церемония.

Пресс-конференция Все для Победы - 2 года на Международной выставке-форуме Россия

В рамках празднования двухлетия благотворительного фонда Народного фронта "Все для Победы" состоялась торжественная церемония.

© РИА Новости / Станислав Жданов
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7 из 11
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Награждение участников проекта "Все для Победы!"

Награждение участников проекта Все для Победы! на Международной выставке-форуме Россия

Награждение участников проекта "Все для Победы!"

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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8 из 11
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Благодарственное письмо участника проекта "Все для Победы!"

Награждение участников проекта Все для Победы! на Международной выставке-форуме Россия

Благодарственное письмо участника проекта "Все для Победы!"

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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9 из 11
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

На ВДНХ состоялось открытие приемной кампании 2024/25 учебного года.

Открытие приемной кампании 2024/2025 года на Международной выставке-форуме Россия

На ВДНХ состоялось открытие приемной кампании 2024/25 учебного года.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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10 из 11
© РИА Новости / Станислав Жданов | Перейти в медиабанк

Гости посетили презентацию круглогодичного молодежного образовательного центра "ГосСтарт".

Презентация круглогодичного молодёжного образовательного центра ГосСтарт на Международной выставке-форуме Россия

Гости посетили презентацию круглогодичного молодежного образовательного центра "ГосСтарт".

© РИА Новости / Станислав Жданов
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11 из 11
 
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