https://ria.ru/20240626/putin-1955662025.html

Путин приехал в Троице-Сергиеву лавру

Путин приехал в Троице-Сергиеву лавру - РИА Новости, 26.06.2024

Путин приехал в Троице-Сергиеву лавру

Владимир Путин приехал в Троице-Сергиеву лавру, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T17:49

2024-06-26T17:49

2024-06-26T19:24

владимир путин

религия

сергий радонежский

патриарх кирилл (владимир гундяев)

свято-троицкая сергиева лавра (троице-сергиева лавра)

россия

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СЕРГИЕВ ПОСАД, 26 июн — РИА Новости. Владимир Путин приехал в Троице-Сергиеву лавру, сообщил корреспондент РИА Новости.У Троицкого собора президента встречал патриарх Кирилл. Они вошли в храм, где глава государства поклонился иконе "Святая Троица" Андрея Рублева, а также мощам преподобного Сергия Радонежского.В этом году после почти векового перерыва икона "Троица" вернулась в Троицкий собор, где будет находиться постоянно. В воскресенье ее установили в специальный киот, вмонтированный в иконостас, — на месте, где она исторически располагалась.Икона была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023-го Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи.В начале июня 2023-го патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.В июле 2023 года "Троица" для необходимых реставрационных мероприятий была перевезена в Центр Грабаря. Пятого января 2024-го, к празднику Рождества Христова, "Троицу" доставили в храм Христа Спасителя. Директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев сообщил, что специалисты продолжат наблюдение за иконой после ее перевозки в Троице-Сергиеву лавру, для нее там создаются технические и инженерные условия.В июне 2024 года источник сообщил РИА Новости, что "Троица" находится в стабильном состоянии, ее сохранности ничего не угрожает, для иконы изготавливают специальную капсулу, которая обеспечит ее безопасность, также в ней будет поддерживаться температурно-влажностный режим.

https://ria.ru/20240627/sergievposad-1954070624.html

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Путин в Троице-Сергиевой лавре Путин приехал в Троице-Сергиеву лавру, где на выходных была установлена икона "Троица" Андрея Рублева, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в лавру приехал патриарх Кирилл. 2024-06-26T17:49 true PT0M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владимир путин, сергий радонежский, патриарх кирилл (владимир гундяев), свято-троицкая сергиева лавра (троице-сергиева лавра), россия