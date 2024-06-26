СЕРГИЕВ ПОСАД, 26 июн — РИА Новости. Владимир Путин приехал в Троице-Сергиеву лавру, сообщил корреспондент РИА Новости.У Троицкого собора президента встречал патриарх Кирилл. Они вошли в храм, где глава государства поклонился иконе "Святая Троица" Андрея Рублева, а также мощам преподобного Сергия Радонежского.В этом году после почти векового перерыва икона "Троица" вернулась в Троицкий собор, где будет находиться постоянно. В воскресенье ее установили в специальный киот, вмонтированный в иконостас, — на месте, где она исторически располагалась.Икона была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023-го Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи.В начале июня 2023-го патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.В июле 2023 года "Троица" для необходимых реставрационных мероприятий была перевезена в Центр Грабаря. Пятого января 2024-го, к празднику Рождества Христова, "Троицу" доставили в храм Христа Спасителя. Директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев сообщил, что специалисты продолжат наблюдение за иконой после ее перевозки в Троице-Сергиеву лавру, для нее там создаются технические и инженерные условия.В июне 2024 года источник сообщил РИА Новости, что "Троица" находится в стабильном состоянии, ее сохранности ничего не угрожает, для иконы изготавливают специальную капсулу, которая обеспечит ее безопасность, также в ней будет поддерживаться температурно-влажностный режим.
владимир путин, сергий радонежский, патриарх кирилл (владимир гундяев), свято-троицкая сергиева лавра (троице-сергиева лавра), россия
Владимир Путин, Религия, Сергий Радонежский, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Свято-Троицкая Сергиева лавра (Троице-Сергиева Лавра), Россия
Путин приехал в Троице-Сергиеву лавру
Путин приехал в Троице-Сергиеву лавру, где установлена икона "Троица" Рублева
Читать ria.ru в
СЕРГИЕВ ПОСАД, 26 июн — РИА Новости. Владимир Путин приехал в Троице-Сергиеву лавру, сообщил корреспондент РИА Новости.
У Троицкого собора президента встречал патриарх Кирилл. Они вошли в храм, где глава государства поклонился иконе "Святая Троица" Андрея Рублева, а также мощам преподобного Сергия Радонежского.
В этом году после почти векового перерыва икона "Троица" вернулась в Троицкий собор, где будет находиться постоянно. В воскресенье ее установили в специальный киот, вмонтированный в иконостас, —на месте, где она исторически располагалась.
Икона была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023-го Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел первое богослужение у иконы после ее исторического возвращения в обитель. Он постановил именовать 22 июня церковным праздником принесения "Троицы" Андрея Рублева в Троице-Сергиеву лавру.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел первое богослужение у иконы после ее исторического возвращения в обитель. Он постановил именовать 22 июня церковным праздником принесения "Троицы" Андрея Рублева в Троице-Сергиеву лавру.
Икона "СвятаяТроица" была написана Андреем Рублевым в XV веке дляТроице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи.
Икона "СвятаяТроица" была написана Андреем Рублевым в XV веке дляТроице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел первое богослужение у иконы после ее исторического возвращения в обитель. Он постановил именовать 22 июня церковным праздником принесения "Троицы" Андрея Рублева в Троице-Сергиеву лавру.
Икона "СвятаяТроица" была написана Андреем Рублевым в XV веке дляТроице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи.
В начале июня 2023-го патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.
В июле 2023 года "Троица" для необходимых реставрационных мероприятий была перевезена в Центр Грабаря. Пятого января 2024-го, к празднику Рождества Христова, "Троицу" доставили в храм Христа Спасителя. Директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев сообщил, что специалисты продолжат наблюдение за иконой после ее перевозки в Троице-Сергиеву лавру, для нее там создаются технические и инженерные условия.
В июне 2024 года источник сообщил РИА Новости, что "Троица" находится в стабильном состоянии, ее сохранности ничего не угрожает, для иконы изготавливают специальную капсулу, которая обеспечит ее безопасность, также в ней будет поддерживаться температурно-влажностный режим.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.