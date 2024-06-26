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Путин приехал в Троице-Сергиеву лавру - РИА Новости, 26.06.2024
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Религия
 
17:49 26.06.2024 (обновлено: 19:24 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/putin-1955662025.html
Путин приехал в Троице-Сергиеву лавру
Путин приехал в Троице-Сергиеву лавру - РИА Новости, 26.06.2024
Путин приехал в Троице-Сергиеву лавру
Владимир Путин приехал в Троице-Сергиеву лавру, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T17:49
2024-06-26T19:24
владимир путин
религия
сергий радонежский
патриарх кирилл (владимир гундяев)
свято-троицкая сергиева лавра (троице-сергиева лавра)
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СЕРГИЕВ ПОСАД, 26 июн — РИА Новости. Владимир Путин приехал в Троице-Сергиеву лавру, сообщил корреспондент РИА Новости.У Троицкого собора президента встречал патриарх Кирилл. Они вошли в храм, где глава государства поклонился иконе "Святая Троица" Андрея Рублева, а также мощам преподобного Сергия Радонежского.В этом году после почти векового перерыва икона "Троица" вернулась в Троицкий собор, где будет находиться постоянно. В воскресенье ее установили в специальный киот, вмонтированный в иконостас, — на месте, где она исторически располагалась.Икона была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023-го Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи.В начале июня 2023-го патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.В июле 2023 года "Троица" для необходимых реставрационных мероприятий была перевезена в Центр Грабаря. Пятого января 2024-го, к празднику Рождества Христова, "Троицу" доставили в храм Христа Спасителя. Директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев сообщил, что специалисты продолжат наблюдение за иконой после ее перевозки в Троице-Сергиеву лавру, для нее там создаются технические и инженерные условия.В июне 2024 года источник сообщил РИА Новости, что "Троица" находится в стабильном состоянии, ее сохранности ничего не угрожает, для иконы изготавливают специальную капсулу, которая обеспечит ее безопасность, также в ней будет поддерживаться температурно-влажностный режим.
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Путин в Троице-Сергиевой лавре
Путин приехал в Троице-Сергиеву лавру, где на выходных была установлена икона "Троица" Андрея Рублева, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в лавру приехал патриарх Кирилл.
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владимир путин, сергий радонежский, патриарх кирилл (владимир гундяев), свято-троицкая сергиева лавра (троице-сергиева лавра), россия
Владимир Путин, Религия, Сергий Радонежский, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Свято-Троицкая Сергиева лавра (Троице-Сергиева Лавра), Россия
Путин приехал в Троице-Сергиеву лавру

Путин приехал в Троице-Сергиеву лавру, где установлена икона "Троица" Рублева

Читать ria.ru в
СЕРГИЕВ ПОСАД, 26 июн — РИА Новости. Владимир Путин приехал в Троице-Сергиеву лавру, сообщил корреспондент РИА Новости.
У Троицкого собора президента встречал патриарх Кирилл. Они вошли в храм, где глава государства поклонился иконе "Святая Троица" Андрея Рублева, а также мощам преподобного Сергия Радонежского.
В этом году после почти векового перерыва икона "Троица" вернулась в Троицкий собор, где будет находиться постоянно. В воскресенье ее установили в специальный киот, вмонтированный в иконостас, — на месте, где она исторически располагалась.
Икона была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023-го Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи.
Прибытие иконы "Святая Троица" в Троице-Сергиеву Лавру
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

После почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана Андреем Рублевым для Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры, вернулась в этот храм, где будет пребывать постоянно.

Крестный ход с иконой Святая Троица письма преподобного Андрея Рублёва в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре накануне праздника Святой Троицы

После почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана Андреем Рублевым для Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры, вернулась в этот храм, где будет пребывать постоянно.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
1 из 7
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл у иконы "Святая Троица" Андрея Рублева в шатре на Красногорской площади Сергиева Посада.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл у иконы Святая Троица письма преподобного Андрея Рублёва в шатре на Красногорской площади Свято-Троицкой Сергиевой Лавры накануне праздника Святой Троицы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл у иконы "Святая Троица" Андрея Рублева в шатре на Красногорской площади Сергиева Посада.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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2 из 7
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

С Красногорской площади началось торжественное шествие к Троицкому собору.

Крестный ход с иконой Святая Троица письма преподобного Андрея Рублёва в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре накануне праздника Святой Троицы

С Красногорской площади началось торжественное шествие к Троицкому собору.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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3 из 7
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Икону встречало множество паломников и туристов, они собрались на внутренней площади монастыря и у стен обители.

Прихожане в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры накануне праздника Святой Троицы

Икону встречало множество паломников и туристов, они собрались на внутренней площади монастыря и у стен обители.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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4 из 7
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел первое богослужение у иконы после ее исторического возвращения в обитель. Он постановил именовать 22 июня церковным праздником принесения "Троицы" Андрея Рублева в Троице-Сергиеву лавру.

Крестный ход с иконой Святая Троица письма преподобного Андрея Рублёва в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре накануне праздника Святой Троицы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел первое богослужение у иконы после ее исторического возвращения в обитель. Он постановил именовать 22 июня церковным праздником принесения "Троицы" Андрея Рублева в Троице-Сергиеву лавру.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
5 из 7
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Патриарх, обратившись к верующим, назвал возвращение иконы великим историческим событием, которое не должно покинуть память народа, и знаком Божьего присутствия в его жизни и в жизни страны.

Свято-Троицкая Сергиева Лавра накануне праздника Святой Троицы

Патриарх, обратившись к верующим, назвал возвращение иконы великим историческим событием, которое не должно покинуть память народа, и знаком Божьего присутствия в его жизни и в жизни страны.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
6 из 7
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Икона "СвятаяТроица" была написана Андреем Рублевым в XV веке дляТроице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи.

Крестный ход с иконой Святая Троица письма преподобного Андрея Рублёва в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре накануне праздника Святой Троицы

Икона "СвятаяТроица" была написана Андреем Рублевым в XV веке дляТроице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
7 из 7

После почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана Андреем Рублевым для Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры, вернулась в этот храм, где будет пребывать постоянно.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
1 из 7

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл у иконы "Святая Троица" Андрея Рублева в шатре на Красногорской площади Сергиева Посада.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
2 из 7

С Красногорской площади началось торжественное шествие к Троицкому собору.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
3 из 7

Икону встречало множество паломников и туристов, они собрались на внутренней площади монастыря и у стен обители.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
4 из 7

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел первое богослужение у иконы после ее исторического возвращения в обитель. Он постановил именовать 22 июня церковным праздником принесения "Троицы" Андрея Рублева в Троице-Сергиеву лавру.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
5 из 7

Патриарх, обратившись к верующим, назвал возвращение иконы великим историческим событием, которое не должно покинуть память народа, и знаком Божьего присутствия в его жизни и в жизни страны.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
6 из 7

Икона "СвятаяТроица" была написана Андреем Рублевым в XV веке дляТроице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
7 из 7
В начале июня 2023-го патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.
В июле 2023 года "Троица" для необходимых реставрационных мероприятий была перевезена в Центр Грабаря. Пятого января 2024-го, к празднику Рождества Христова, "Троицу" доставили в храм Христа Спасителя. Директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев сообщил, что специалисты продолжат наблюдение за иконой после ее перевозки в Троице-Сергиеву лавру, для нее там создаются технические и инженерные условия.
В июне 2024 года источник сообщил РИА Новости, что "Троица" находится в стабильном состоянии, ее сохранности ничего не угрожает, для иконы изготавливают специальную капсулу, которая обеспечит ее безопасность, также в ней будет поддерживаться температурно-влажностный режим.
Успенский собор, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Сергиев Посад - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Туры в Сергиев Посад: "Троица", лавра и другие достопримечательности
06:10
 
РелигияВладимир ПутинСергий РадонежскийПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Свято-Троицкая Сергиева лавра (Троице-Сергиева Лавра)Россия
 
 
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