Прибытие иконы "Святая Троица" в Троице-Сергиеву Лавру

После почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана Андреем Рублевым для Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры, вернулась в этот храм, где будет пребывать постоянно.
После почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана Андреем Рублевым для Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры, вернулась в этот храм, где будет пребывать постоянно.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл у иконы "Святая Троица" Андрея Рублева в шатре на Красногорской площади Сергиева Посада.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл у иконы "Святая Троица" Андрея Рублева в шатре на Красногорской площади Сергиева Посада.
С Красногорской площади началось торжественное шествие к Троицкому собору.
С Красногорской площади началось торжественное шествие к Троицкому собору.
Икону встречало множество паломников и туристов, они собрались на внутренней площади монастыря и у стен обители.
Икону встречало множество паломников и туристов, они собрались на внутренней площади монастыря и у стен обители.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел первое богослужение у иконы после ее исторического возвращения в обитель. Он постановил именовать 22 июня церковным праздником принесения "Троицы" Андрея Рублева в Троице-Сергиеву лавру.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел первое богослужение у иконы после ее исторического возвращения в обитель. Он постановил именовать 22 июня церковным праздником принесения "Троицы" Андрея Рублева в Троице-Сергиеву лавру.
Патриарх, обратившись к верующим, назвал возвращение иконы великим историческим событием, которое не должно покинуть память народа, и знаком Божьего присутствия в его жизни и в жизни страны.
Патриарх, обратившись к верующим, назвал возвращение иконы великим историческим событием, которое не должно покинуть память народа, и знаком Божьего присутствия в его жизни и в жизни страны.
Икона "СвятаяТроица" была написана Андреем Рублевым в XV веке дляТроице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи.
Икона "СвятаяТроица" была написана Андреем Рублевым в XV веке дляТроице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи.