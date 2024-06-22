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Прибытие иконы "Святая Троица" в Троице-Сергиеву Лавру - РИА Новости, 22.06.2024
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22:01 22.06.2024 (обновлено: 22:02 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/troitsa-1954783723.html
Прибытие иконы "Святая Троица" в Троице-Сергиеву Лавру
Прибытие иконы "Святая Троица" в Троице-Сергиеву Лавру - РИА Новости, 22.06.2024
Прибытие иконы "Святая Троица" в Троице-Сергиеву Лавру
Икону "Троица" Андрея Рублева вернули в лавру накануне дня Святой Троицы, который Русская православная церковь встречает в 2024 году 23 июня. Кадры ее встречи в РИА Новости, 22.06.2024
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фото
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Икону "Троица" Андрея Рублева вернули в лавру накануне дня Святой Троицы, который Русская православная церковь встречает в 2024 году 23 июня. Кадры ее встречи в обители — в фотоленте ria.ru.
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РИА Новости
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5
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353
60
фото, фото
Фото

Прибытие иконы "Святая Троица" в Троице-Сергиеву Лавру

Читать ria.ru в
Икону "Троица" Андрея Рублева вернули в лавру накануне дня Святой Троицы, который Русская православная церковь встречает в 2024 году 23 июня. Кадры ее встречи в обители — в фотоленте ria.ru.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

После почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана Андреем Рублевым для Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры, вернулась в этот храм, где будет пребывать постоянно.

Крестный ход с иконой Святая Троица письма преподобного Андрея Рублёва в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре накануне праздника Святой Троицы

После почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана Андреем Рублевым для Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры, вернулась в этот храм, где будет пребывать постоянно.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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1 из 7
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл у иконы "Святая Троица" Андрея Рублева в шатре на Красногорской площади Сергиева Посада.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл у иконы Святая Троица письма преподобного Андрея Рублёва в шатре на Красногорской площади Свято-Троицкой Сергиевой Лавры накануне праздника Святой Троицы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл у иконы "Святая Троица" Андрея Рублева в шатре на Красногорской площади Сергиева Посада.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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2 из 7
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

С Красногорской площади началось торжественное шествие к Троицкому собору.

Крестный ход с иконой Святая Троица письма преподобного Андрея Рублёва в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре накануне праздника Святой Троицы

С Красногорской площади началось торжественное шествие к Троицкому собору.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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3 из 7
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Икону встречало множество паломников и туристов, они собрались на внутренней площади монастыря и у стен обители.

Прихожане в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры накануне праздника Святой Троицы

Икону встречало множество паломников и туристов, они собрались на внутренней площади монастыря и у стен обители.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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4 из 7
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел первое богослужение у иконы после ее исторического возвращения в обитель. Он постановил именовать 22 июня церковным праздником принесения "Троицы" Андрея Рублева в Троице-Сергиеву лавру.

Крестный ход с иконой Святая Троица письма преподобного Андрея Рублёва в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре накануне праздника Святой Троицы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел первое богослужение у иконы после ее исторического возвращения в обитель. Он постановил именовать 22 июня церковным праздником принесения "Троицы" Андрея Рублева в Троице-Сергиеву лавру.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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5 из 7
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Патриарх, обратившись к верующим, назвал возвращение иконы великим историческим событием, которое не должно покинуть память народа, и знаком Божьего присутствия в его жизни и в жизни страны.

Свято-Троицкая Сергиева Лавра накануне праздника Святой Троицы

Патриарх, обратившись к верующим, назвал возвращение иконы великим историческим событием, которое не должно покинуть память народа, и знаком Божьего присутствия в его жизни и в жизни страны.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
6 из 7
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Икона "СвятаяТроица" была написана Андреем Рублевым в XV веке дляТроице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи.

Крестный ход с иконой Святая Троица письма преподобного Андрея Рублёва в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре накануне праздника Святой Троицы

Икона "СвятаяТроица" была написана Андреем Рублевым в XV веке дляТроице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
7 из 7
 
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