Владимирская икона Божией Матери: значение и в чем помогает

МОСКВА – РИА Новости. Праздник или день памяти древнейшей чудотворной Владимирской иконы Божией Матери проходит три раза в год. Когда празднуется, где находится икона, значение и фото – в материале РИА Новости.

Как выглядит Владимирская икона Божией Матери

Иконографически образ относится к искусству XI-XII столетия. Этот иконописный тип называется Елеуса (Умиление). Младенец Христос припадает щекой к щеке Матери. Она, в свою очередь, нежно обнимает Сына, предвидя уготованные Ему страдания и скорбь.

Отличительная особенность Владимирской от прочих икон типа Умиление: левая ножка Младенца Христа согнута таким образом, что видна подошва ступни, "пяточка". Это делает образ особенно уникальным.

Многие эксперты полагают, что эта деталь была добавлена позднее – во время одной из реставраций. Считается, что столь живые и лирические лики мог создать лишь особо искусный мастер.

Это не единственное, чем примечательна эта икона. На ее оборотной стороне изображены Этимасия (престол уготованный) и орудия страстей Христовых. Предположительно их написали в начале XV века. Некоторые высказывают предположения, что сделал это знаменитый Андрей Рублев.

Иная точка зрения гласит, что Владимирская с самого начала была двусторонней.

Микроскопическое исследование показало, что оборотная сторона датируется XV веком. А фон и буквы были прописаны, возможно, в конце XIX столетия. В 2013 году в ходе очередного анализа было установлено, что под нынешним задним изображением, согласно сопоставлению рентгенограмме гвоздей, оставшихся от старого оклада, было изображение некоего святителя. Вероятнее всего, Николая Чудотворца.

Что означает Владимирская икона Божией Матери

Этот лик – одна из самых важнейших святынь русского народа. Его огромное значение признают не только глубоко верующие христиане, но и те, кто довольно далек от религии.

А суть отношения людей к ней, пожалуй, лучше всего выразил священник и философ Павел Флоренский

"Вот, я смотрю на икону, – писал он, – и… как чрез окно, вижу я Богоматерь и Ей Самой молюсь, лицом к лицу, но никак не изображению. Да в моем сознании и нет никакого изображения: есть доска с красками, и есть Сама Матерь Господа. Окно есть окно… А за окном — видение Пречистой. Иконописец показал мне Ее, он отверз завесу, а Та, Кто за завесой, — предстоит объективною реальностью".

Значение Владимирской иконы для православных верующих сложно переоценить. За прошедшие века она стала настоящей "заступницей" не только страны, но и каждого человека в отдельности. А ее важность для русской государственности хорошо иллюстрируют два факта.

Во-первых, у этой иконы венчались на царство все русские государи. Во-вторых, в ноябре 1917 года, когда после долгого перерыва, страна вновь выбирала патриарха, в храме Христа Спасителя была выставлена для всеобщей молитвы именно Владимирская.

История Владимирской иконы Божией Матери

То, что образ, которому без малого тысяча лет, уцелел после стольких перипетий, – самое главное чудо.

Предание об авторстве и происхождении образа

Согласно церковному преданию, Владимирская икона написана апостолом и евангелистом Лукой. Считается, что чудотворный образ выполнен на доске от стола, за которым сидели Христос и Богородица. До середины V века она оставалась в Иерусалиме , затем попала в Константинополь.

Как икона попала на Русь

В 1131 году икона была прислана в подарок князю Юрию Долгорукому от патриарха Вселенского Луки Хризоверха.

Вышгород и Константинополь

Поначалу она находилась в женском Богородичном монастыре города Вышгорода, неподалеку от столицы Киевской Руси. Но вскоре сын Долгорукого Андрей Боголюбский перевез (некоторые историки считают – украл) образ в свои Залесские владения.

Андрей Боголюбский и путь во Владимир

Так в 1155 году икона оказалась сначала в его резиденции в селе Боголюбово, а затем – во Владимире-на-Клязьме.

Святыню князь поместил в специально построенном для этого Успенском соборе. Она получила церковное почитание, стала главной святыней храма и с тех пор получила свое наименование – Владимирская. По приказу князя Андрея реликвия была украшена дорогим окладом.

Икона сопровождала Боголюбского в походе против волжских булгар в 1164 году. Но спустя 12 лет князь был убит, а риза с иконы украдена. Икона оказалась в руках рязанских князей. Лишь после победы младшего брата Боголюбского, Михаила, православная святыня вновь вернулась во Владимир

© Public Domain/ Виктор Васнецов Андрей Боголюбский (Виктор Васнецов. Эскиз росписи Владимирского собора в Киеве, 1885—1896 годы. Государственная Третьяковская галерея, Москва) © Public Domain/ Виктор Васнецов Андрей Боголюбский (Виктор Васнецов. Эскиз росписи Владимирского собора в Киеве, 1885—1896 годы. Государственная Третьяковская галерея, Москва). Архивное фото

Главные исторические события 1395, 1480 и 1521 годов

8 сентября отмечается Сретение Владимирской иконы Божией Матери, отсылающее к XIV веку. В 1395 году вплотную к Москве подступил Тамерлан. Его войско, известное своей жестокостью и беспощадностью к врагам, сильно превосходило русские силы.

Для поддержания морального духа митрополит Киприан повелел доставить в столицу Владимирскую икону. Встречали ее на Кучковом поле (нынешний район Лубянской площади).

И вскоре произошло чудо: войско Тамерлана отступило. По преданию, легендарный завоеватель увидел во сне Деву в окружении ангелов, держащих огненные мечи. Она приказала ему оставить город. Тамерлан решил не противиться грозному знамению.

После этого на Кучковом поле в честь этой встречи (сретения) был построен Сретенский монастырь и установлено всенародное празднование.

О том, когда икона была перенесена в Москву, историки спорят. Большинство сходится на том, что произошло это в 1480 году – после стояния на реке Угре, ставшего решающим моментов в освобождении Руси от ордынского ига хана Ахмата. Московский князь Иван III отказался платить дань ордынцам. Это, естественно, не могло остаться безнаказанным. Хан Ахмат отправился в очередной раз "воевать Русь" и разбил лагерь на берегу реки Угры.

А на противоположном берегу расположились русские войска. Именно туда летом 1480 года принесли Владимирскую икону и отслужили возле нее молебен. После этого начали являться всевозможные знамения, Ахмат был серьезно напуган. Он вскоре отступил, а Русь наконец избавилась от многолетнего неволья.

Тогда Владимирскую установили в новом кремлевском Успенском соборе – справа от царских врат. В память об избавлении от ига 6 июля во всех церквях России до сих пор проходят торжественные службы.

Следующее чудо в 1521 году покорить Москву вознамерился крымский хан Мехмед Гирей I. В этот раз к помощи образа прибег князь Василий III. С тех пор 3 июня церковь славит Пресвятую Богородицу, а этот день в память о спасении Москвы от нашествия ханского войска считается праздничным.

Ключевые вехи истории иконы

Событие Место Значение До 1130 года Создание византийского образа Константинополь Древнейший слой истории Около 1130-1131 Икона попадает на Русь Вышгород Начало русского периода 1155 Перенос во Владимир Владимир Происхождение названия 1395 Принесение в Москву при угрозе Тамерлана Москва Формирование образа защитницы Руси, первый день памяти 1480 Память избавления от хана Ахмата Москва / Русь Второй день памяти 1521 Память спасения от Мехмед Гирея Москва Третий день почитания

Когда празднуют Владимирскую икону Божией Матери

Празднование в честь проводится три раза в год: 3 июня, 6 июля и 8 сентября. Все они посвящены знаковым историческим событиям, участницей которых была святыня.

В дни празднований в честь Владимирской иконы Божией Матери верующие с особой благодарностью обращаются в молитвах к небесной заступнице.

В чем помогает Владимирская икона Божией Матери

Владимирская, наверное, – наиболее почитаемая из всех икон. Считается, что на протяжении веков она оберегала Русь от врагов, исцеляла от тяжелых недугов. И потому стала символом надежды и спасения.

Столь высокое значение Владимирской иконы – причина того, что верующие, как правило, молятся перед ней в самых разных ситуациях. Просят о помощи как в повседневных делах, так и в минуты большого горя.

Молитвы Владимирской иконе Божией Матери

Владимирская икона Божией Матери считается покровительницей русского народа. Есть и специальная молитва, читается ежедневно. В ней есть такие слова (перевод): “...молись воплощенному из Тебя Христу Богу нашему, да сохранит город этот и все города и страны христианские невредимыми от всех вражеских козней и спасет души наши, так как Он Милосердный”.

Образу написано несколько церковных песнопений: тропарь, кондак, акафист и канон Пресвятой Богородице перед иконой "Владимирской" – православное молитвословие, которое читается в честь иконы.

Богослужения и крестные ходы в честь Владимирской иконы Божией Матери проводятся в православных храмах, приуроченные к её праздникам, а также в приходах, носящих её имя. К иконе совершается паломничество.

О чем молятся перед Владимирской иконой

О чем просят Формат обращения О мире и защите Сохранение страны, мира, семьи, о заступничестве Молитва, молебен О помощи в трудной ситуации Поддержка в выборе и переменах Личная молитва О семейном согласии Мир между близкими Домашняя молитва О здоровье Прошение о помощи и укреплении Молитва перед образом О родах и детях Благополучие семьи Краткая молитвенная практика

Где находится оригинал и какие есть чтимые списки

В 1918 году Владимирскую икону взяли на реставрацию, а восемь лет спустя передали в Государственный исторический музей, откуда затем попала в Третьяковскую галерею , в храм Святителя Николая в Толмачах, домовую церковь при галерее.

передала Владимирскую икону Божией Матери в безвозмездное пользование храму Христа Спасителя в Москве на 49 лет. В 2026 году Третьяковская галереяВладимирскую икону Божией Матери в безвозмездное пользование храму Христа Спасителя в Москве на 49 лет.

Чтимые списки Владимирской иконы – это особо почитаемые образы, которые приобрели известность благодаря историческим событиям, связанным с их созданием или пребыванием в определённых монастырях и храмах. Некоторые из них со временем выделились в самостоятельные иконографические изводы.

“Первой чудотворной иконой Москвы считается Петровская икона Божией Матери. По преданию, она была написана святителем Петром, – говорит приглашенный эксперт РИА Новости Наталия Козьякова, доцент кафедры политологии факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ, автор онлайн-курса Политика и религия. – Волоколамская икона Божией Матери – это чудотворный список с Владимирской иконы XII века. Он был выполнен в 1572 году по заказу опричника Малюты Скуратова специально для Иосифо-Волоколамского монастыря. Селигерская (Владимирская) икона Божией Матери – келейная икона преподобного Нила Столобенского, которую он принёс с собой на остров Столобный в 1528 году”.

Среди других почитаемых списков можно выделить:

– Псково-Печерскую икону "Умиление" (1524 год),

– Заоникиевскую икону из Заоникиевского монастыря (1588 год),

– Красногорскую (Черногорскую) икону (1603 год),

– Оранскую Владимирскую икону Божией Матери (1634 год, Оранский Богородицкий монастырь).

Многие из этих списков стали местно прославленными святынями и широко почитались как чудотворные.

Что можно и нельзя делать в дни почитания

В праздничные дни принято следовать определённым традициям и соблюдать благочестивые ограничения.

По словам приглашенного эксперта Наталии Козьяковой, принято посещать храм, молиться и ставить свечи о здравии близких, друзей и родственников, а также об упокоении усопших, помогать нуждающимся и подавать милостыню, просить прощения у тех, кого обидели, проводить день в мире и благодарных чувствах к Пресвятой Богородице.

Следует избегать ссор, ругани с близкими и сквернословия, не рекомендуется заниматься тяжёлым физическим трудом и делами по хозяйству, давать или брать в долг, употреблять алкоголь, а также жирную и скоромную пищу (в случае, если этот день постный), устраивать шумные гуляния, вечеринки, танцевать, петь мирские песни, кричать и повышать голос, а также отказывать просящим в помощи или милостыне.

Вопросы и ответы

Где находится Владимирская икона Божией Матери сейчас?

Оригинал в 2026 году находится в Храме Христа Спасителя в Москве (передан по договору с Третьяковской галереей).

Когда празднуется Владимирская икона Божией Матери?

Празднование проходит трижды: 3 июня, 6 июля и 8 сентября. Самое торжественное — 8 сентября.

В чем помогает Владимирская икона Божией Матери?

Помогает в защите от врагов, укреплении веры, семейном счастье и исцелении; считается покровительницей России.

Кто написал Владимирскую икону Божией Матери?

По преданию, икону написал евангелист Лука на доске от стола Тайной вечери.