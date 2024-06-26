https://ria.ru/20240626/dagestan-1955634415.html

Омбудсмен рассказал о состоянии пострадавших при терактах в Дагестане

Омбудсмен рассказал о состоянии пострадавших при терактах в Дагестане - РИА Новости, 26.06.2024

Омбудсмен рассказал о состоянии пострадавших при терактах в Дагестане

Шестнадцать человек, пострадавшие в результате воскресных терактов в Дагестане, остаются в двух медицинских учреждениях в Махачкале, состояние одного пациента... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T16:38

2024-06-26T16:38

2024-06-26T16:39

махачкала

россия

дербент

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МАХАЧКАЛА, 26 июн - РИА Новости. Шестнадцать человек, пострадавшие в результате воскресных терактов в Дагестане, остаются в двух медицинских учреждениях в Махачкале, состояние одного пациента стабильно тяжелое, остальных – стабильное, сообщил уполномоченный по правам человека в республике Запир Алхасов в своем Telegram-канале. "Как рассказали начальник ФКУЗ "Медико-санитарная часть МВД РФ по Республике Дагестан" Магомед Магомедов и начальник хирургического отделения Амир-Али Магомедов, на сегодняшний день здесь находится 10 человек, из них девять человек в отделении хирургии и один человек в неврологии. Состояние пациентов стабильное, все они идут на поправку", – написал Алхасов.Также омбудсмен посетил Республиканскую клиническую больницу имени А.В. Вишневского. Главврач клиники Газиявдибир Мусаев рассказал, что из шести пациентов пятеро — сотрудники правоохранительных органов, а также одна гражданская женщина. "Один из пострадавших в стабильно тяжелом состоянии, остальные стабильны, идут на поправку", – сообщил омбудсмен. В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.

https://ria.ru/20240625/politseyskiy-1955198284.html

https://ria.ru/20240625/derbent-1955372804.html

махачкала

россия

дербент

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махачкала, россия, дербент, вооруженные нападения в дербенте и махачкале