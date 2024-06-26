Омбудсмен рассказал о состоянии пострадавших при терактах в Дагестане
Омбудсмен Алхасов рассказал о состоянии пострадавших при терактах в Дагестане
© РИА Новости | Перейти в медиабанкСкорая помощь на месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале
Скорая помощь на месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 26 июн - РИА Новости. Шестнадцать человек, пострадавшие в результате воскресных терактов в Дагестане, остаются в двух медицинских учреждениях в Махачкале, состояние одного пациента стабильно тяжелое, остальных – стабильное, сообщил уполномоченный по правам человека в республике Запир Алхасов в своем Telegram-канале.
«
"Как рассказали начальник ФКУЗ "Медико-санитарная часть МВД РФ по Республике Дагестан" Магомед Магомедов и начальник хирургического отделения Амир-Али Магомедов, на сегодняшний день здесь находится 10 человек, из них девять человек в отделении хирургии и один человек в неврологии. Состояние пациентов стабильное, все они идут на поправку", – написал Алхасов.
Также омбудсмен посетил Республиканскую клиническую больницу имени А.В. Вишневского. Главврач клиники Газиявдибир Мусаев рассказал, что из шести пациентов пятеро — сотрудники правоохранительных органов, а также одна гражданская женщина.
«
"Один из пострадавших в стабильно тяжелом состоянии, остальные стабильны, идут на поправку", – сообщил омбудсмен.
В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.