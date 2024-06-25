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Путин 3-4 июля примет участие в саммите ШОС в Астане - РИА Новости, 25.06.2024
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09:36 25.06.2024 (обновлено: 11:08 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/sammit-1955235747.html
Путин 3-4 июля примет участие в саммите ШОС в Астане
Путин 3-4 июля примет участие в саммите ШОС в Астане - РИА Новости, 25.06.2024
Путин 3-4 июля примет участие в саммите ШОС в Астане
Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит Казахстан, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, сообщил помощник... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T09:36
2024-06-25T11:08
астана
шос
в мире
юрий ушаков
владимир путин
россия
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит Казахстан, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, выступая на открытии "Примаковских чтений"."Президент России в ближайшее время будет участвовать в саммите ШОС, весьма влиятельная и важная для нас организация. Этот саммит 3-4 июля принимает казахстанская Астана", — сказал он.По словам Ушакова, в рамках саммита планируется провести целый ряд двусторонних встреч с руководителями стран — членов ШОС и приглашенных государств. ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
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астана, шос, в мире, юрий ушаков, владимир путин, россия
Астана, ШОС, В мире, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Россия
Путин 3-4 июля примет участие в саммите ШОС в Астане

Ушаков: Путин 3-4 июля примет участие в саммите ШОС, будут двусторонние встречи

© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран — участниц ШОС
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран — участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© Sputnik / Болат Шайхинов
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Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран — участниц ШОС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит Казахстан, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, выступая на открытии "Примаковских чтений".
"Президент России в ближайшее время будет участвовать в саммите ШОС, весьма влиятельная и важная для нас организация. Этот саммит 3-4 июля принимает казахстанская Астана", — сказал он.
По словам Ушакова, в рамках саммита планируется провести целый ряд двусторонних встреч с руководителями стран — членов ШОС и приглашенных государств.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
Расширенный состав Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
Ушаков рассказал о планах Путина на полях саммита ШОС
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АстанаШОСВ миреЮрий УшаковВладимир ПутинРоссия
 
 
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