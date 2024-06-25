https://ria.ru/20240625/sammit-1955235747.html

Путин 3-4 июля примет участие в саммите ШОС в Астане

Путин 3-4 июля примет участие в саммите ШОС в Астане - РИА Новости, 25.06.2024

Путин 3-4 июля примет участие в саммите ШОС в Астане

Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит Казахстан, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, сообщил помощник... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T09:36

2024-06-25T09:36

2024-06-25T11:08

астана

шос

в мире

юрий ушаков

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155558/43/1555584334_0:96:2783:1661_1920x0_80_0_0_7a42c949cfdb7eb3f6848615367cb5d0.jpg

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит Казахстан, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, выступая на открытии "Примаковских чтений"."Президент России в ближайшее время будет участвовать в саммите ШОС, весьма влиятельная и важная для нас организация. Этот саммит 3-4 июля принимает казахстанская Астана", — сказал он.По словам Ушакова, в рамках саммита планируется провести целый ряд двусторонних встреч с руководителями стран — членов ШОС и приглашенных государств. ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

https://ria.ru/20240617/shos-1953473833.html

астана

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

астана, шос, в мире, юрий ушаков, владимир путин, россия