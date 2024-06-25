Путин 3-4 июля примет участие в саммите ШОС в Астане
Ушаков: Путин 3-4 июля примет участие в саммите ШОС, будут двусторонние встречи
© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран — участниц ШОС
© Sputnik / Болат Шайхинов
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран — участниц ШОС. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит Казахстан, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, выступая на открытии "Примаковских чтений".
"Президент России в ближайшее время будет участвовать в саммите ШОС, весьма влиятельная и важная для нас организация. Этот саммит 3-4 июля принимает казахстанская Астана", — сказал он.
По словам Ушакова, в рамках саммита планируется провести целый ряд двусторонних встреч с руководителями стран — членов ШОС и приглашенных государств.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
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