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Путин посмертно наградил убитого в Дагестане священника орденом мужества - РИА Новости, 25.06.2024
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21:24 25.06.2024 (обновлено: 21:28 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/orden-1955447513.html
Путин посмертно наградил убитого в Дагестане священника орденом мужества
Путин посмертно наградил убитого в Дагестане священника орденом мужества - РИА Новости, 25.06.2024
Путин посмертно наградил убитого в Дагестане священника орденом мужества
Президент России Владимир Путин посмертно наградил Орденом мужества убитого в Дагестане священника Николая Котельникова, следует из указа, опубликованного на... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T21:24
2024-06-25T21:28
республика дагестан
дербент
россия
махачкала
владимир путин
русская православная церковь
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
общество
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посмертно наградил Орденом мужества убитого в Дагестане священника Николая Котельникова, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации."За мужество и самоотверженность, проявленные ценой собственной жизни при спасении граждан от нападения террористов, наградить Орденом мужества Котельникова Николая Михайловича - протоирея, настоятеля местной религиозной организации православного прихода "Церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы" города Дербента Республики Дагестан Махачкалинской Епархии РПЦ (Московский Патриархат) (посмертно)", - говорится в указе.В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
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республика дагестан, дербент, россия, махачкала, владимир путин, русская православная церковь, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, общество
Республика Дагестан, Дербент, Россия, Махачкала, Владимир Путин, Русская православная церковь, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Общество
Путин посмертно наградил убитого в Дагестане священника орденом мужества

Путин наградил убитого в Дагестане священника Котельникова орденом мужества

© Фото : Официальный сайт городского округа "город Дербент"Протоиерей Николай Котельников
Протоиерей Николай Котельников - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© Фото : Официальный сайт городского округа "город Дербент"
Протоиерей Николай Котельников. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посмертно наградил Орденом мужества убитого в Дагестане священника Николая Котельникова, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
"За мужество и самоотверженность, проявленные ценой собственной жизни при спасении граждан от нападения террористов, наградить Орденом мужества Котельникова Николая Михайловича - протоирея, настоятеля местной религиозной организации православного прихода "Церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы" города Дербента Республики Дагестан Махачкалинской Епархии РПЦ (Московский Патриархат) (посмертно)", - говорится в указе.
В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
Вооруженные нападения на храмы и синагогу в Дагестане
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

В воскресенье в Махачкале и Дербенте вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

В воскресенье в Махачкале и Дербенте вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

© Национальный антитеррористический комитет
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1 из 9
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Жертвами террористов стали более 15 полицейских, а также несколько гражданских лиц, в том числе священник РПЦ.

На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале

Жертвами террористов стали более 15 полицейских, а также несколько гражданских лиц, в том числе священник РПЦ.

© РИА Новости
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2 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

В регионе ввели режим контртеррористической операции, который был отменен в понедельник утром.

Сотрудники ФСБ в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

В регионе ввели режим контртеррористической операции, который был отменен в понедельник утром.

© Национальный антитеррористический комитет
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3 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двух в Дербенте и трех в Махачкале.

Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двух в Дербенте и трех в Махачкале.

© Национальный антитеррористический комитет
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4 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

На фото: сотрудники ФСБ на месте происшествия.

Сотрудники ФСБ в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

На фото: сотрудники ФСБ на месте происшествия.

© Национальный антитеррористический комитет
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5 из 9
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Девять сотрудников полиции, пострадавших во время стрельбы, остаются в больнице. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале

Девять сотрудников полиции, пострадавших во время стрельбы, остаются в больнице. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

© РИА Новости
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6 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

Двух человек с легкими ранениями отпустили домой под амбулаторное наблюдение.

Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

Двух человек с легкими ранениями отпустили домой под амбулаторное наблюдение.

© Национальный антитеррористический комитет
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7 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

Разыскные и следственные мероприятия продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.

Поврежденный автомобиль ДПС в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

Разыскные и следственные мероприятия продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.

© Национальный антитеррористический комитет
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8 из 9
© СК РФ

В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

Кадр видео СК России с места терактов в Дербенте и Махачкале

В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

© СК РФ
9 из 9

В воскресенье в Махачкале и Дербенте вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
1 из 9

Жертвами террористов стали более 15 полицейских, а также несколько гражданских лиц, в том числе священник РПЦ.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 9

В регионе ввели режим контртеррористической операции, который был отменен в понедельник утром.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
3 из 9

НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двух в Дербенте и трех в Махачкале.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
4 из 9

На фото: сотрудники ФСБ на месте происшествия.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
5 из 9

Девять сотрудников полиции, пострадавших во время стрельбы, остаются в больнице. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 9

Двух человек с легкими ранениями отпустили домой под амбулаторное наблюдение.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
7 из 9

Разыскные и следственные мероприятия продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
8 из 9

В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

© СК РФ
9 из 9
 
Республика ДагестанДербентРоссияМахачкалаВладимир ПутинРусская православная церковьВооруженные нападения в Дербенте и МахачкалеОбщество
 
 
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