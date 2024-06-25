https://ria.ru/20240625/orden-1955447513.html

Путин посмертно наградил убитого в Дагестане священника орденом мужества

Путин посмертно наградил убитого в Дагестане священника орденом мужества - РИА Новости, 25.06.2024

Путин посмертно наградил убитого в Дагестане священника орденом мужества

Президент России Владимир Путин посмертно наградил Орденом мужества убитого в Дагестане священника Николая Котельникова, следует из указа, опубликованного на... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T21:24

2024-06-25T21:24

2024-06-25T21:28

республика дагестан

дербент

россия

махачкала

владимир путин

русская православная церковь

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

общество

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посмертно наградил Орденом мужества убитого в Дагестане священника Николая Котельникова, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации."За мужество и самоотверженность, проявленные ценой собственной жизни при спасении граждан от нападения террористов, наградить Орденом мужества Котельникова Николая Михайловича - протоирея, настоятеля местной религиозной организации православного прихода "Церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы" города Дербента Республики Дагестан Махачкалинской Епархии РПЦ (Московский Патриархат) (посмертно)", - говорится в указе.В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.

дербент

россия

махачкала

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республика дагестан, дербент, россия, махачкала, владимир путин, русская православная церковь, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, общество