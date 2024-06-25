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В Минобороны рассказали о наращивании присутствия США в Африке - РИА Новости, 25.06.2024
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15:26 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/minoborony-1955359266.html
В Минобороны рассказали о наращивании присутствия США в Африке
В Минобороны рассказали о наращивании присутствия США в Африке - РИА Новости, 25.06.2024
В Минобороны рассказали о наращивании присутствия США в Африке
Имеющиеся в распоряжении российского Минобороны документы показывают, что военно-биологическое присутствие США в Африке наращивается быстрыми темпами, сообщил... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T15:26
2024-06-25T15:26
сша
африка
россия
министерство обороны сша
войска рхбз
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Имеющиеся в распоряжении российского Минобороны документы показывают, что военно-биологическое присутствие США в Африке наращивается быстрыми темпами, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Имеющиеся в нашем распоряжении документы подтверждают, что военно-биологическое присутствие США на африканском континенте наращивается быстрыми темпами", - сказал Кириллов на брифинге. По его словам, в октябре 2023 года сотрудники института инфекционных болезней сухопутных войск США провели в Кении масштабное исследование хантавирусов с отбором проб от летучих мышей. При этом годом ранее американские военные биологи изучали на местном населении воздействие противомалярийных препаратов. Кроме того, в январе 2024 года американские чиновники из минобороны, госдепа и минздрава провели встречу с руководителями Африканского центра контроля заболеваний, сообщил Кириллов. На ней обсуждались перспективы развития лабораторного потенциала континента, отметил он. "В рамках Программы по совместному снижению угрозы и при финансовой поддержке ДИТРА начато строительство лаборатории и учебного центра в Эфиопии. 21 февраля 2024 года директор программы Совместного снижения угроз Роберт Поуп принял участие в закладке фундамента референс-лаборатории в г. Бишофту", - добавил начальник войск РХБЗ и заметил, что на этом перечень американских инициатив в Африке не заканчивается. Он напомнил, что ранее МО РФ отмечало деятельность ключевых подрядчиков Пентагона в Конго, Сьерра–Леоне, Камеруне, Уганде и ЮАР. Для сокрытия целей проводимых исследований Вашингтон задействует более 20 сторонних исполнителей, в том числе организации "Метабиота", "Квик-Сильвер", "Эко-Хелс-Альянс", а также предприятия так называемой "Биг Фармы". Кириллов обратил внимание на конфиденциальное коммерческое предложение "Метабиоты", адресованное научно-исследовательскому институту инфекционных болезней сухопутных войск США касаемо подготовки специалистов по инфекционным болезням в Кении и Уганде. "Документ демонстрирует, что изучением патогенов в странах Африканского континента занимается управление минобороны США по снижению угрозы (ДИТРА), министерство внутренней безопасности, а также для придания видимости "гуманитарного взаимодействия" — агентство США по международному развитию", - отметил генерал. Он также рассказал, что деятельность компании "Метабиота" была прекращена в Африке, так как методы ее работы стали вызывать слишком много вопросов на уровне национальных правительств. Так, в 2014 году образцы вируса Эбола были незаконно вывезены представителями компании и переданы в НИИ инфекционных болезней сухопутных войск США.
https://ria.ru/20231009/bioissledovaniya-1901469912.html
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сша, африка, россия, министерство обороны сша, войска рхбз
США, Африка, Россия, Министерство обороны США, Войска РХБЗ
В Минобороны рассказали о наращивании присутствия США в Африке

Минобороны: биологическое присутствие США в Африке наращивается быстрыми темпами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Имеющиеся в распоряжении российского Минобороны документы показывают, что военно-биологическое присутствие США в Африке наращивается быстрыми темпами, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«
"Имеющиеся в нашем распоряжении документы подтверждают, что военно-биологическое присутствие США на африканском континенте наращивается быстрыми темпами", - сказал Кириллов на брифинге.
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По его словам, в октябре 2023 года сотрудники института инфекционных болезней сухопутных войск США провели в Кении масштабное исследование хантавирусов с отбором проб от летучих мышей. При этом годом ранее американские военные биологи изучали на местном населении воздействие противомалярийных препаратов.
Кроме того, в январе 2024 года американские чиновники из минобороны, госдепа и минздрава провели встречу с руководителями Африканского центра контроля заболеваний, сообщил Кириллов. На ней обсуждались перспективы развития лабораторного потенциала континента, отметил он.
«
"В рамках Программы по совместному снижению угрозы и при финансовой поддержке ДИТРА начато строительство лаборатории и учебного центра в Эфиопии. 21 февраля 2024 года директор программы Совместного снижения угроз Роберт Поуп принял участие в закладке фундамента референс-лаборатории в г. Бишофту", - добавил начальник войск РХБЗ и заметил, что на этом перечень американских инициатив в Африке не заканчивается.
Он напомнил, что ранее МО РФ отмечало деятельность ключевых подрядчиков Пентагона в Конго, Сьерра–Леоне, Камеруне, Уганде и ЮАР. Для сокрытия целей проводимых исследований Вашингтон задействует более 20 сторонних исполнителей, в том числе организации "Метабиота", "Квик-Сильвер", "Эко-Хелс-Альянс", а также предприятия так называемой "Биг Фармы".
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31 октября 2023, 11:12
Кириллов обратил внимание на конфиденциальное коммерческое предложение "Метабиоты", адресованное научно-исследовательскому институту инфекционных болезней сухопутных войск США касаемо подготовки специалистов по инфекционным болезням в Кении и Уганде.
«
"Документ демонстрирует, что изучением патогенов в странах Африканского континента занимается управление минобороны США по снижению угрозы (ДИТРА), министерство внутренней безопасности, а также для придания видимости "гуманитарного взаимодействия" — агентство США по международному развитию", - отметил генерал.
Он также рассказал, что деятельность компании "Метабиота" была прекращена в Африке, так как методы ее работы стали вызывать слишком много вопросов на уровне национальных правительств. Так, в 2014 году образцы вируса Эбола были незаконно вывезены представителями компании и переданы в НИИ инфекционных болезней сухопутных войск США.
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В МИД обеспокоены возможным расширением сети биолабораторий США в Африке
2 ноября 2023, 05:52
 
СШААфрикаРоссияМинистерство обороны СШАВойска РХБЗ
 
 
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