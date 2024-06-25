https://ria.ru/20240625/minoborony-1955359266.html

В Минобороны рассказали о наращивании присутствия США в Африке

В Минобороны рассказали о наращивании присутствия США в Африке - РИА Новости, 25.06.2024

В Минобороны рассказали о наращивании присутствия США в Африке

Имеющиеся в распоряжении российского Минобороны документы показывают, что военно-биологическое присутствие США в Африке наращивается быстрыми темпами, сообщил... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T15:26

2024-06-25T15:26

2024-06-25T15:26

сша

африка

россия

министерство обороны сша

войска рхбз

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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Имеющиеся в распоряжении российского Минобороны документы показывают, что военно-биологическое присутствие США в Африке наращивается быстрыми темпами, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Имеющиеся в нашем распоряжении документы подтверждают, что военно-биологическое присутствие США на африканском континенте наращивается быстрыми темпами", - сказал Кириллов на брифинге. По его словам, в октябре 2023 года сотрудники института инфекционных болезней сухопутных войск США провели в Кении масштабное исследование хантавирусов с отбором проб от летучих мышей. При этом годом ранее американские военные биологи изучали на местном населении воздействие противомалярийных препаратов. Кроме того, в январе 2024 года американские чиновники из минобороны, госдепа и минздрава провели встречу с руководителями Африканского центра контроля заболеваний, сообщил Кириллов. На ней обсуждались перспективы развития лабораторного потенциала континента, отметил он. "В рамках Программы по совместному снижению угрозы и при финансовой поддержке ДИТРА начато строительство лаборатории и учебного центра в Эфиопии. 21 февраля 2024 года директор программы Совместного снижения угроз Роберт Поуп принял участие в закладке фундамента референс-лаборатории в г. Бишофту", - добавил начальник войск РХБЗ и заметил, что на этом перечень американских инициатив в Африке не заканчивается. Он напомнил, что ранее МО РФ отмечало деятельность ключевых подрядчиков Пентагона в Конго, Сьерра–Леоне, Камеруне, Уганде и ЮАР. Для сокрытия целей проводимых исследований Вашингтон задействует более 20 сторонних исполнителей, в том числе организации "Метабиота", "Квик-Сильвер", "Эко-Хелс-Альянс", а также предприятия так называемой "Биг Фармы". Кириллов обратил внимание на конфиденциальное коммерческое предложение "Метабиоты", адресованное научно-исследовательскому институту инфекционных болезней сухопутных войск США касаемо подготовки специалистов по инфекционным болезням в Кении и Уганде. "Документ демонстрирует, что изучением патогенов в странах Африканского континента занимается управление минобороны США по снижению угрозы (ДИТРА), министерство внутренней безопасности, а также для придания видимости "гуманитарного взаимодействия" — агентство США по международному развитию", - отметил генерал. Он также рассказал, что деятельность компании "Метабиота" была прекращена в Африке, так как методы ее работы стали вызывать слишком много вопросов на уровне национальных правительств. Так, в 2014 году образцы вируса Эбола были незаконно вывезены представителями компании и переданы в НИИ инфекционных болезней сухопутных войск США.

https://ria.ru/20231009/bioissledovaniya-1901469912.html

https://ria.ru/20231031/bioprogramma-1906367875.html

https://ria.ru/20231102/biolaboratorii-1906837942.html

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сша, африка, россия, министерство обороны сша, войска рхбз