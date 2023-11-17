https://ria.ru/20231117/pitanie-1770744567.html

Бесплатное питание в школе: кому положено, чем должны кормить

Бесплатное питание в школе: кому положено, как оформить, документы и рацион

Бесплатное питание в школе: кому положено, чем должны кормить

Обеспечение детей горячим питанием во время пребывания в школе – важное условие для поддержания их здоровья. Кому положено бесплатное двухразовое питание, кто... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T16:01

2023-11-17T16:01

2023-11-17T16:43

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Обеспечение детей горячим питанием во время пребывания в школе – важное условие для поддержания их здоровья. Кому положено бесплатное двухразовое питание, кто составляет меню для обучающихся, сколько времени отведено на прием пищи в столовой, а также какие существуют требования к продуктам – в материале РИА Новости.Питание в школеИз-за повышенной умственной и физической активности ученикам начальных, средних и старших классов необходимо регулярно пополнять запасы питательных веществ в организме. Поэтому такие значительные энергетические затраты необходимо ежедневно компенсировать соответствующим меню с горячими и полезными блюдами.Все важные нюансы школьного питания: режим, рацион, примерное меню и требования к столовой зафиксированы СанПин 2.4.5.2409-08.Режим питанияС 1 сентября 2020 года завтрак в школе для учеников 1-4 классов в первую смену, либо обед для обучающихся начальных классов во вторую смену стал бесплатным, поэтому школьник, при желании, за деньги может получить второй прием горячей пищи.РационЗавтрак обучающегося в школе должен представлять собой закуску, горячее блюдо и горячий напиток.Обед должен состоять из закуски (салат или овощи), первого, второго (мясо или рыба), сладкого блюда и горячего напитка.В качестве полдника обычно представлен кисель, сок или кисломолочный продукт и хлебобулочное изделие без крема.Если предусмотрен ужин (например, в школах-интернатах), то детям предлагается блюдо из овощей или каша, мясо или рыба и напиток. Второй ужин состоит из фруктов и кисломолочных продуктов.Полезное питаниеСогласно санитарным правилам и нормам еда в образовательном учреждении должна быть полезной. Такое требование относится и к способу приготовления блюд. В продуктах должно быть минимальное количество соли, сахара, а также насыщенных жиров. Детям рекомендованы вареные и тушеные блюда, так как жареная пища содержит высокую концентрацию вредных для здоровья веществ.Примерное менюЕжегодно меню в образовательных учреждениях меняется. Это происходит на основании СанПиН, а также с учетом вкусовых предпочтений обучающихся. В школах должны следить за тем, что больше нравится детям, какая еда не съедается и к каким блюдам больше критики.Кто составляетМеню для школьной столовой составляет школа. Соответствующий документ утверждает директор.Если школа не составляет рацион питания для детей самостоятельно, а обратилась за помощью к предприятию, специализирующемуся в этой области, согласовать меню должен руководитель этой организации или ИП. Он обязан утвердить документ с директором или его заместителем.Требования к пищеРацион школьников подбирается в соответствии с их возрастом. Он должен удовлетворять потребности детского организма с учетом интенсивного роста и высоких умственных нагрузок.Основные требования к питанию школьника:Кроме того, в СанПиН 2.3/2.4.3590-20 указаны все требования к пище, включая разрешенные и запрещенные продукты.Продолжительность принятия пищиРасписание завтраков и обедов и их продолжительность регулируются санитарными правилами и нормами, а также нормативными актами школы. Составление расписания входит в обязанность образовательного учреждения. Продолжительность завтрака составляет 20 минут, обеда – 30.Требования к столовойПомещение столовой должно соответствовать СанПиН, материал посуды, инвентаря и оборудования - отвечать определенным гигиеническим параметрам. К примеру, кухонную мебель и стеллажи необходимо располагать на 15 см выше пола, чтобы можно было проводить влажную уборку.Работникам столовой необходимо использовать перчатки при приготовлении закусок, салатов, а также в процессе порционирования блюд.Пищеблок для сырья и готовых блюд должен быть оснащен раздельным технологическим и холодильным оборудованием, кухонной посудой и производственным инвентарем.Посуду необходимо тщательно промывать в посудомоечных машинах или вручную с обработкой дезинфицирующими средствами.Стоимость питанияВ меню школьного питания входят продукты, рекомендованные СанПиН. Стоимость формируется с учетом цен на эти продукты в регионе. Кроме того, она включает в себя оплату за услуги по организации питания.Бесплатное питание учеников 1-4 классов, а также льготников покрывают муниципальные и региональные бюджеты. При этом каждый регион имеет свой тариф.Основные законы"С 1 января 2021 года вопросы организации питания детей в школах регламентирует СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", который заменил целый ряд различных СанПиНов, принятых в разные годы", - комментирует Сергей Абрамов, председатель правления АНО "АПГИ". - Сейчас требования к школьному питанию стали существенно выше за счет необходимости обновления оборудования в школьных столовых и новых исследований в сфере организации здорового питания школьников, проводимых Роспотребнадзором.Важнейшим изменением в этой сфере стало принятие в 2020 году закона от 01.03.2020 № 47-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и статью 37 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"", который был принят для обеспечения бесплатным горячим питанием всех обучающихся начальных классов - первая смена обеспечивается завтраком, вторая - обедом. Сейчас эта мера охватывает более 7 миллионов детей. Родителям достаточно написать заявление в свободной форме на имя директора школы".Кому положено бесплатное питание в школеБесплатное горячее питание предоставляется ученикам начальных классов (1-4 класс) без исключения. Но такое питание представляет собой один прием пищи в течение учебного дня: это может быть и обед, и завтрак.Детям с ограниченными возможностями здоровья предоставляется бесплатное двухразовое питание. Дети-инвалиды, проходящие обучение дома, получают сухой паек.Также на двухразовое бесплатное питание могут рассчитывать дети из малоимущих семей.Как оформитьЧтобы оформить получение бесплатного горячего питания в школе, не нужно писать заявление. Но для обеспечения двухразовым детей с ограниченными возможностями или из малоимущих семей придется подготовить документы:Все бумаги нужно передать классному руководителю обучающегося. Также к ним можно приложить документы о состоянии здоровья ребенка, которые помогут сформировать для него специальное меню.Отдельный стол для аллергиковСогласно санитарному законодательству, детям, имеющим медицинские показания (от гастроэнтеролога или аллерголога), школа должна предоставить отдельную зону питания в столовой, оборудованную микроволновкой, холодильником и отдельным столом и стульями.Получение водыШкольники имеют право получать воду тогда, когда им захочется. Есть два варианта: питьевые фонтаны и вода, расфасованная в емкости. Их редко можно встретить в учебных заведениях, но они предусмотрены СанПиН. Вода в бутылках должна выдаваться детям в столовых.Контроль качества питанияСамый важный критерий школьной столовой – качество питания: его полезность, питательность и безопасность для ребенка. Чтобы контролировать соблюдение всех норм, проводится бракераж столовой, а также проверка помещения для приема пищи родителями учеников.Бракераж в столовойБракераж продукции – это обязательная процедура, проведение которой входит в обязанность школы. В рамках такого процесса проводится проверка блюда на его соответствие установленному внешнему виду и вкусу. Чтобы контролировать работу столовой, ежегодно создается специальная комиссия из трех и более человек. В состав бракеражной комиссии обязательно должен входить директор образовательного учреждения или его заместитель. Также к процессу могут привлекаться педагоги, повара, медицинские работники или представители родительского комитета.Родительский контроль"В каждой школе родителям предоставлена возможность записаться на посещение столовой, продегустировать блюда, посмотреть, насколько еда соответствует температурному режиму, взвесить подаваемые порции, оценить санитарную обстановку. В большинстве школ существует чек-лист, в котором родители выставляют оценки после посещения. Кроме этого, Роспотребнадзор представил проект методических рекомендаций по родительскому контролю за школьным питанием. В них четко прописано, что для осуществления родительского контроля за пищеблоком необходимо сформировать общественные комиссии и посещать их только в составе организованных групп", - комментирует Владимир Чернигов, президент Института отраслевого питания.Допуск родителей в школьные пищеблоки разрешен только после осмотра медицинским работником или сотрудником, ответственным за питание в образовательном учреждении. Это необходимо, чтобы исключить присутствие людей с ярко выраженными признаками инфекционных заболеваний. Помимо этого, при посещении пищеблока необходимо надеть сменную обувь, санитарную одежду, одноразовые перчатки и маски.На основе собранных данных общественная комиссия может подать список замечаний и предложений руководству учебного заведения.Возможные нарушенияПри выявлении серьезных нарушений и отказе представителей школы их устранять, необходимо обратиться в соответствующие инстанции, такие как департамент образования, Роспотребнадзор и прокуратура. В жалобе необходимо указать следующие данные: время, место, адрес школы, описание нарушения, фото и видео (при наличии).За выявленные недостатки администрация школы будет нести ответственность согласно статье 6.6. КоАП РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения".Отказ от питанияНи учителя, ни администрация образовательного учреждения не вправе заставить ребенка питаться в школьной столовой, если он этого не хочет. Родители или опекуны могут написать заявление в свободной форме на имя директора школы с информацией о том, что семья сама будет обеспечивать ребенку питание в течение учебного времени.Компенсация за питаниеСогласно части 7 статьи 79 закона об образовании, школьники с ограниченными возможностями, обучающиеся на дому, имеют право получать сухой паек или компенсацию за питание в виде денег. Размер такой компенсации определяется из расчета 45 рублей в учебный день на одного обучающегося.Условия получения компенсации необходимо уточнить в департаменте образования по месту жительства или в школе.

https://ria.ru/20211209/pitanie-1762991350.html

https://ria.ru/20210525/maloimuschie-1733795014.html

https://ria.ru/20210519/vyplaty-1732999275.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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