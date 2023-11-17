Бесплатное питание в школе: кому положено, чем должны кормить
Питание в школе
Оглавление
- Питание в школе
- Режим питания
- Рацион
- Полезное питание
- Примерное меню
- Кто составляет
- Требования к пище
- Продолжительность принятия пищи
- Требования к столовой
- Стоимость питания
- Основные законы
- Кому положено бесплатное питание в школе
- Как оформить
- Отдельный стол для аллергиков
- Получение воды
- Контроль качества питания
- Бракераж в столовой
- Родительский контроль
- Возможные нарушения
- Отказ от питания
- Компенсация за питание
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Обеспечение детей горячим питанием во время пребывания в школе – важное условие для поддержания их здоровья. Кому положено бесплатное двухразовое питание, кто составляет меню для обучающихся, сколько времени отведено на прием пищи в столовой, а также какие существуют требования к продуктам – в материале РИА Новости.
Питание в школе
Из-за повышенной умственной и физической активности ученикам начальных, средних и старших классов необходимо регулярно пополнять запасы питательных веществ в организме. Поэтому такие значительные энергетические затраты необходимо ежедневно компенсировать соответствующим меню с горячими и полезными блюдами.
Все важные нюансы школьного питания: режим, рацион, примерное меню и требования к столовой зафиксированы СанПин 2.4.5.2409-08.
Режим питания
С 1 сентября 2020 года завтрак в школе для учеников 1-4 классов в первую смену, либо обед для обучающихся начальных классов во вторую смену стал бесплатным, поэтому школьник, при желании, за деньги может получить второй прием горячей пищи.
Ученики школы обедают в столовой
Рацион
Завтрак обучающегося в школе должен представлять собой закуску, горячее блюдо и горячий напиток.
Обед должен состоять из закуски (салат или овощи), первого, второго (мясо или рыба), сладкого блюда и горячего напитка.
В качестве полдника обычно представлен кисель, сок или кисломолочный продукт и хлебобулочное изделие без крема.
Если предусмотрен ужин (например, в школах-интернатах), то детям предлагается блюдо из овощей или каша, мясо или рыба и напиток. Второй ужин состоит из фруктов и кисломолочных продуктов.
Полезное питание
Согласно санитарным правилам и нормам еда в образовательном учреждении должна быть полезной. Такое требование относится и к способу приготовления блюд. В продуктах должно быть минимальное количество соли, сахара, а также насыщенных жиров. Детям рекомендованы вареные и тушеные блюда, так как жареная пища содержит высокую концентрацию вредных для здоровья веществ.
Примерное меню
Ежегодно меню в образовательных учреждениях меняется. Это происходит на основании СанПиН, а также с учетом вкусовых предпочтений обучающихся. В школах должны следить за тем, что больше нравится детям, какая еда не съедается и к каким блюдам больше критики.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРаботница школьной столовой разносит тарелки с едой к завтраку
Работница школьной столовой разносит тарелки с едой к завтраку
Кто составляет
Меню для школьной столовой составляет школа. Соответствующий документ утверждает директор.
Если школа не составляет рацион питания для детей самостоятельно, а обратилась за помощью к предприятию, специализирующемуся в этой области, согласовать меню должен руководитель этой организации или ИП. Он обязан утвердить документ с директором или его заместителем.
Требования к пище
Рацион школьников подбирается в соответствии с их возрастом. Он должен удовлетворять потребности детского организма с учетом интенсивного роста и высоких умственных нагрузок.
Основные требования к питанию школьника:
- 1.Наличие белковой пищи в меню. К ней относятся: продукты из мяса, молоко, яйца и т.д.
- 2.Питание должно быть сбалансированным, с высоким содержанием витаминов и микроэлементов.
- 3.Недопустимо подавать одно и тоже блюдо в течение нескольких дней. Меню должно быть разнообразным.
- 4.Жиры должны на 30% иметь растительное происхождение.
- 5.Необходимо, чтобы более 50% белка имело животное происхождение.
- 6.Обучающийся ежедневного должен употреблять не менее 10-20 г пищевых волокон. Поэтому часто в школьном меню можно встретить цельнозерновой хлеб, овощи и бобовые.
Кроме того, в СанПиН 2.3/2.4.3590-20 указаны все требования к пище, включая разрешенные и запрещенные продукты.
Продолжительность принятия пищи
Расписание завтраков и обедов и их продолжительность регулируются санитарными правилами и нормами, а также нормативными актами школы. Составление расписания входит в обязанность образовательного учреждения. Продолжительность завтрака составляет 20 минут, обеда – 30.
Требования к столовой
Помещение столовой должно соответствовать СанПиН, материал посуды, инвентаря и оборудования - отвечать определенным гигиеническим параметрам. К примеру, кухонную мебель и стеллажи необходимо располагать на 15 см выше пола, чтобы можно было проводить влажную уборку.
Работникам столовой необходимо использовать перчатки при приготовлении закусок, салатов, а также в процессе порционирования блюд.
Пищеблок для сырья и готовых блюд должен быть оснащен раздельным технологическим и холодильным оборудованием, кухонной посудой и производственным инвентарем.
Посуду необходимо тщательно промывать в посудомоечных машинах или вручную с обработкой дезинфицирующими средствами.
Стоимость питания
В меню школьного питания входят продукты, рекомендованные СанПиН. Стоимость формируется с учетом цен на эти продукты в регионе. Кроме того, она включает в себя оплату за услуги по организации питания.
Бесплатное питание учеников 1-4 классов, а также льготников покрывают муниципальные и региональные бюджеты. При этом каждый регион имеет свой тариф.
Основные законы
"С 1 января 2021 года вопросы организации питания детей в школах регламентирует СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", который заменил целый ряд различных СанПиНов, принятых в разные годы", - комментирует Сергей Абрамов, председатель правления АНО "АПГИ". - Сейчас требования к школьному питанию стали существенно выше за счет необходимости обновления оборудования в школьных столовых и новых исследований в сфере организации здорового питания школьников, проводимых Роспотребнадзором.
Важнейшим изменением в этой сфере стало принятие в 2020 году закона от 01.03.2020 № 47-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и статью 37 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"", который был принят для обеспечения бесплатным горячим питанием всех обучающихся начальных классов - первая смена обеспечивается завтраком, вторая - обедом. Сейчас эта мера охватывает более 7 миллионов детей. Родителям достаточно написать заявление в свободной форме на имя директора школы".
Кому положено бесплатное питание в школе
Бесплатное горячее питание предоставляется ученикам начальных классов (1-4 класс) без исключения. Но такое питание представляет собой один прием пищи в течение учебного дня: это может быть и обед, и завтрак.
Детям с ограниченными возможностями здоровья предоставляется бесплатное двухразовое питание. Дети-инвалиды, проходящие обучение дома, получают сухой паек.
Также на двухразовое бесплатное питание могут рассчитывать дети из малоимущих семей.
Как оформить
Чтобы оформить получение бесплатного горячего питания в школе, не нужно писать заявление. Но для обеспечения двухразовым детей с ограниченными возможностями или из малоимущих семей придется подготовить документы:
- 1.Свидетельство о рождении ребенка и СНИЛС (при наличии).
- 2.Заполненное заявление о предоставлении питания в школе за счет бюджета города. Оно должно быть направлено в органы социальной защиты, а жителям Москвы заявление нужно подать на сайте mos.ru.
- 3.Справки, подтверждающие инвалидность ребенка, и (или) документы, подтверждающие статус семьи как малоимущей.
Все бумаги нужно передать классному руководителю обучающегося. Также к ним можно приложить документы о состоянии здоровья ребенка, которые помогут сформировать для него специальное меню.
Отдельный стол для аллергиков
Согласно санитарному законодательству, детям, имеющим медицинские показания (от гастроэнтеролога или аллерголога), школа должна предоставить отдельную зону питания в столовой, оборудованную микроволновкой, холодильником и отдельным столом и стульями.
Получение воды
Школьники имеют право получать воду тогда, когда им захочется. Есть два варианта: питьевые фонтаны и вода, расфасованная в емкости. Их редко можно встретить в учебных заведениях, но они предусмотрены СанПиН. Вода в бутылках должна выдаваться детям в столовых.
Контроль качества питания
Самый важный критерий школьной столовой – качество питания: его полезность, питательность и безопасность для ребенка. Чтобы контролировать соблюдение всех норм, проводится бракераж столовой, а также проверка помещения для приема пищи родителями учеников.
Бракераж в столовой
© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРабота столовой-пекарни в средней школе № 1 города Светлогорска Калининградской области
Работа столовой-пекарни в средней школе № 1 города Светлогорска Калининградской области
Бракераж продукции – это обязательная процедура, проведение которой входит в обязанность школы. В рамках такого процесса проводится проверка блюда на его соответствие установленному внешнему виду и вкусу. Чтобы контролировать работу столовой, ежегодно создается специальная комиссия из трех и более человек. В состав бракеражной комиссии обязательно должен входить директор образовательного учреждения или его заместитель. Также к процессу могут привлекаться педагоги, повара, медицинские работники или представители родительского комитета.
Родительский контроль
"В каждой школе родителям предоставлена возможность записаться на посещение столовой, продегустировать блюда, посмотреть, насколько еда соответствует температурному режиму, взвесить подаваемые порции, оценить санитарную обстановку. В большинстве школ существует чек-лист, в котором родители выставляют оценки после посещения. Кроме этого, Роспотребнадзор представил проект методических рекомендаций по родительскому контролю за школьным питанием. В них четко прописано, что для осуществления родительского контроля за пищеблоком необходимо сформировать общественные комиссии и посещать их только в составе организованных групп", - комментирует Владимир Чернигов, президент Института отраслевого питания.
Допуск родителей в школьные пищеблоки разрешен только после осмотра медицинским работником или сотрудником, ответственным за питание в образовательном учреждении. Это необходимо, чтобы исключить присутствие людей с ярко выраженными признаками инфекционных заболеваний. Помимо этого, при посещении пищеблока необходимо надеть сменную обувь, санитарную одежду, одноразовые перчатки и маски.
На основе собранных данных общественная комиссия может подать список замечаний и предложений руководству учебного заведения.
Возможные нарушения
При выявлении серьезных нарушений и отказе представителей школы их устранять, необходимо обратиться в соответствующие инстанции, такие как департамент образования, Роспотребнадзор и прокуратура. В жалобе необходимо указать следующие данные: время, место, адрес школы, описание нарушения, фото и видео (при наличии).
За выявленные недостатки администрация школы будет нести ответственность согласно статье 6.6. КоАП РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения".
Отказ от питания
Ни учителя, ни администрация образовательного учреждения не вправе заставить ребенка питаться в школьной столовой, если он этого не хочет. Родители или опекуны могут написать заявление в свободной форме на имя директора школы с информацией о том, что семья сама будет обеспечивать ребенку питание в течение учебного времени.
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Компенсация за питание
Согласно части 7 статьи 79 закона об образовании, школьники с ограниченными возможностями, обучающиеся на дому, имеют право получать сухой паек или компенсацию за питание в виде денег. Размер такой компенсации определяется из расчета 45 рублей в учебный день на одного обучающегося.
Условия получения компенсации необходимо уточнить в департаменте образования по месту жительства или в школе.