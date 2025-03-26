https://ria.ru/20250326/pitanie-2007424686.html

Мишустин рассказал, сколько школьников получают бесплатное горячее питание

Мишустин рассказал, сколько школьников получают бесплатное горячее питание - РИА Новости, 26.03.2025

Мишустин рассказал, сколько школьников получают бесплатное горячее питание

Более 7 миллионов учеников начальных классов в России получают бесплатное горячее питание, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T13:18:00+03:00

2025-03-26T13:18:00+03:00

2025-03-26T13:31:00+03:00

общество

россия

михаил мишустин

госдума рф

социальный навигатор

сн_образование

детские вопросы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985562143_0:204:3220:2015_1920x0_80_0_0_b850028af648b657017db88a03f0f48a.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Более 7 миллионов учеников начальных классов в России получают бесплатное горячее питание, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Горячее питание теперь получают более 7 миллионов учеников начальных классов, бесплатное для всех детей", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20250325/zvonok-2025-2007159924.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, михаил мишустин, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование, детские вопросы