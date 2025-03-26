https://ria.ru/20250326/pitanie-2007424686.html
Мишустин рассказал, сколько школьников получают бесплатное горячее питание
Мишустин рассказал, сколько школьников получают бесплатное горячее питание - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин рассказал, сколько школьников получают бесплатное горячее питание
Более 7 миллионов учеников начальных классов в России получают бесплатное горячее питание, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T13:18:00+03:00
2025-03-26T13:18:00+03:00
2025-03-26T13:31:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Более 7 миллионов учеников начальных классов в России получают бесплатное горячее питание, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Горячее питание теперь получают более 7 миллионов учеников начальных классов, бесплатное для всех детей", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20250325/zvonok-2025-2007159924.html
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общество, россия, михаил мишустин, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование, детские вопросы
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование, Детские вопросы
Мишустин рассказал, сколько школьников получают бесплатное горячее питание
Мишустин: более 7 млн учеников начальных классов получают бесплатное питание