Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал, сколько школьников получают бесплатное горячее питание - РИА Новости, 26.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:18 26.03.2025 (обновлено: 13:31 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/pitanie-2007424686.html
Мишустин рассказал, сколько школьников получают бесплатное горячее питание
Мишустин рассказал, сколько школьников получают бесплатное горячее питание - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин рассказал, сколько школьников получают бесплатное горячее питание
Более 7 миллионов учеников начальных классов в России получают бесплатное горячее питание, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T13:18:00+03:00
2025-03-26T13:31:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
госдума рф
социальный навигатор
сн_образование
детские вопросы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985562143_0:204:3220:2015_1920x0_80_0_0_b850028af648b657017db88a03f0f48a.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Более 7 миллионов учеников начальных классов в России получают бесплатное горячее питание, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Горячее питание теперь получают более 7 миллионов учеников начальных классов, бесплатное для всех детей", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20250325/zvonok-2025-2007159924.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985562143_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_ae09d96cfeef2e243c2fbe793b581bb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, михаил мишустин, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование, детские вопросы
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование, Детские вопросы
Мишустин рассказал, сколько школьников получают бесплатное горячее питание

Мишустин: более 7 млн учеников начальных классов получают бесплатное питание

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЗавтрак в школе
Завтрак в школе - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Завтрак в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Более 7 миллионов учеников начальных классов в России получают бесплатное горячее питание, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.
"Горячее питание теперь получают более 7 миллионов учеников начальных классов, бесплатное для всех детей", - сказал Мишустин.
Выпускница гуманитарно-математической гимназии на последнем звонке - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Последний звонок-2025: как и когда пройдет праздник
25 марта, 13:57
 
ОбществоРоссияМихаил МишустинГосдума РФСоциальный навигаторСН_ОбразованиеДетские вопросы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала