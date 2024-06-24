https://ria.ru/20240624/terakt-1954955734.html

Генсек ШОС выразил соболезнования в связи с терактом в Дагестане

Генсек ШОС выразил соболезнования в связи с терактом в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024

Генсек ШОС выразил соболезнования в связи с терактом в Дагестане

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин заявил РИА Новости, что потрясен известием о теракте в Дагестане и выражает... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T08:12

2024-06-24T08:12

2024-06-24T08:22

шос

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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ПЕКИН, 24 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин заявил РИА Новости, что потрясен известием о теракте в Дагестане и выражает соболезнования."Был потрясен известием о данном инциденте и нападениях на церкви и синагогу в городе Махачакале и Дербенте, произошедшие в светлый православный праздник - День святой Троицы", - сказал он, подчеркнув, что терроризму не может быть никаких оправданий."Бескомпромиссная борьба с "тремя силами зла" - терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом - является одним из приоритетных направлений деятельности ШОС, которая и далее будет настойчиво добиваться полного искоренения этих преступных явлений", - завил он.Как сообщили в пресс-службе ШОС, 24 июня генеральный секретарь ШОС Чжан Мин направил телеграмму министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с терактами в Республике Дагестан, в результате которых погибли священник, сотрудники полиции и гражданские лица, в том числе дети.

https://ria.ru/20240623/muftiy-1954916383.html

https://ria.ru/20240623/kadyrov-1954913486.html

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шос, вооруженные нападения в дербенте и махачкале