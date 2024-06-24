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Генсек ШОС выразил соболезнования в связи с терактом в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024
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08:12 24.06.2024 (обновлено: 08:22 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/terakt-1954955734.html
Генсек ШОС выразил соболезнования в связи с терактом в Дагестане
Генсек ШОС выразил соболезнования в связи с терактом в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024
Генсек ШОС выразил соболезнования в связи с терактом в Дагестане
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин заявил РИА Новости, что потрясен известием о теракте в Дагестане и выражает... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T08:12
2024-06-24T08:22
шос
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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ПЕКИН, 24 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин заявил РИА Новости, что потрясен известием о теракте в Дагестане и выражает соболезнования."Был потрясен известием о данном инциденте и нападениях на церкви и синагогу в городе Махачакале и Дербенте, произошедшие в светлый православный праздник - День святой Троицы", - сказал он, подчеркнув, что терроризму не может быть никаких оправданий."Бескомпромиссная борьба с "тремя силами зла" - терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом - является одним из приоритетных направлений деятельности ШОС, которая и далее будет настойчиво добиваться полного искоренения этих преступных явлений", - завил он.Как сообщили в пресс-службе ШОС, 24 июня генеральный секретарь ШОС Чжан Мин направил телеграмму министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с терактами в Республике Дагестан, в результате которых погибли священник, сотрудники полиции и гражданские лица, в том числе дети.
https://ria.ru/20240623/muftiy-1954916383.html
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шос, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
ШОС, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Генсек ШОС выразил соболезнования в связи с терактом в Дагестане

Генсек ШОС Чжан Мин выразил соболезнования в связи с терактом в Дагестане

© Sputnik / Зафар Халилов | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ШОС Чжан Мин
Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© Sputnik / Зафар Халилов
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Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин. Архивное фото
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ПЕКИН, 24 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин заявил РИА Новости, что потрясен известием о теракте в Дагестане и выражает соболезнования.
"Был потрясен известием о данном инциденте и нападениях на церкви и синагогу в городе Махачакале и Дербенте, произошедшие в светлый православный праздник - День святой Троицы", - сказал он, подчеркнув, что терроризму не может быть никаких оправданий.
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«
"Бескомпромиссная борьба с "тремя силами зла" - терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом - является одним из приоритетных направлений деятельности ШОС, которая и далее будет настойчиво добиваться полного искоренения этих преступных явлений", - завил он.
Как сообщили в пресс-службе ШОС, 24 июня генеральный секретарь ШОС Чжан Мин направил телеграмму министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с терактами в Республике Дагестан, в результате которых погибли священник, сотрудники полиции и гражданские лица, в том числе дети.
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ШОСВооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
 
 
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