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Кровь из носа: причины, почему идет, что делать если часто течет у взрослых и детей
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Кровь из носа у детей и взрослых: причины появления, как остановить

© iStock.com / SolStockКровь из носа у подростка
Кровь из носа у подростка - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© iStock.com / SolStock
Кровь из носа у подростка
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Кровь из носа не всегда является опасным симптомом, но при определенных ситуациях, особенно когда она идет часто, требуется медицинская помощь. Причины кровотечения из носа у ребенка и взрослого, при каких заболеваниях может течь кровь и почему нельзя лежать при таком состоянии – в материале РИА Новости.

Кровь из носа

По словам Ильи Алмазова, кандидата медицинских наук, пластического хирурга и ринохирурга, носовое кровотечение (эпистаксис, геморинорея) – это процесс кровопотери из полости носа. Явление широко распространено среди всего населения земного шара, около 60 % людей в течение своей жизни хотя бы раз лично сталкивались с этой проблемой. Центральное и выступающее относительно лица расположение носа делают его особенно уязвимым для всевозможных травм. В то же время богатое кровоснабжение носа и наличие внутри него большого количества кровеносных сосудов слизистой оболочки, близко расположенных к поверхности, предрасполагают к кровотечениям не только от внешнего физического воздействия, а также от изменения кровяного давления и свертываемости крови. Большинство носовых кровотечений не несут серьезных осложнений и могут быть устранены даже в домашних условиях.
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Причины почему пошла кровь

Эксперт выделил основные причины, вызывающие кровь из носа:
  • сухой воздух, приводящий к высыханию и истончению слизистой носа. В таких условиях даже обычный повседневный туалет носа может привести к повреждению сосудов слизистой и вызвать кровотечение;
  • активное ковыряние в носу, формированное сморкание, засовывание посторонних предметов в нос вызывают непосредственное повреждение слизистой и сосудов;
  • сопутствующие воспалительные процессы в околоносовых пазухах, аллергический и неаллергический риниты делают слизистую носа рыхлой и ранимой;
  • травмы головы и лица могут сопровождаться выраженным носовым кровотечением, а при переломах основания черепа - даже вытеканием спинномозговой жидкости из носа;
  • применение препаратов, разжижающих кровь, например, аспирин, гепарин и т.д.;
  • химические раздражители: вещества в чистящих средствах, пары на производствах;
  • резкий перепад атмосферного давления при подъеме на высоту;
  • истончение слизистой частым применением сосудосуживающих капель;
  • заболевания крови, приводящие к повышенной кровоточивости – гемофилия, болезнь Виллебранда, тромбоцитопения и т.д.
"Менее частыми причинами эпистаксиса являются употребление алкоголя, нарушения свертываемости крови, высокое кровяное давление, атеросклероз, хирургические операции на лице и носу, опухоли и полипы носа, лейкемия, беременность", – дополнил эксперт.
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Виды

Илья Алмазов уточняет, что существует два основных типа эпистаксиса.
Переднее носовое кровотечение, которое начинается в переднем нижнем отделе носовой перегородки, разделяющей обе стороны носа. Капилляры и мелкие кровеносные сосуды в этой области хрупкие и носят название "Киссельбахово сплетение", они могут легко повреждаться и кровоточить. Это наиболее распространенный тип носового кровотечения, обычно не является серьезным. Чаще встречается у детей и у людей, активно ковыряющихся в носу. Как правило, не требует помощи специалиста.
Заднее носовое кровотечение возникает глубоко внутри полости носа и вызвано повреждением более крупных кровеносных сосудов в дальней части носа возле горла. Часто это сильная геморинорея, которая может стекать по задней части глотки, накапливаться в желудке и вызвать рвоту кровью. При таком типе эпистаксиса необходима медицинская помощь, чаще встречается у взрослых.
© iStock.com / eternalcreativeКровь из носа
Кровь из носа - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© iStock.com / eternalcreative
Кровь из носа

Симптомы

Несильное кровотечение с небольшим объемом кровопотери не приносит большого вреда организму и не вызывает специфические симптомы. Но дети и люди с неустойчивым психическим состоянием могут впасть в панику. При продолжительной потере крови могут проявиться следующие симптомы:
  • слабость в теле;
  • головокружение;
  • шум в ушах;
  • мушки перед глазами;
  • частое сердцебиение;
  • побледнение кожи.
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Если на этом этапе не оказана своевременная медицинская помощь, то симптомы ухудшаются:
  • появляется и нарастает одышка;
  • понижается артериальное давление;
  • синеет кожа в области кистей и стоп.

Особенности

Кровотечение из носа может проходить по-разному в зависимости от возраста.
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У взрослых

Нэя Георгиева, терапевт "Теледоктор24", уточняет, что у взрослых на первом месте из причин кровотечения из носа – патологии лор-органов: гаймориты, риниты, злоупотребление сосудосуживающими препаратами – все это приводит к истончению слизистой оболочки носовых ходов. Также распространенной причиной является носовое кровотечение на фоне артериальной гипертонии, когда тонкие стенки сосудов не в силах справиться с резким повышением давления. Наиболее частыми симптомами у взрослых являются головокружение, сильная слабость, тахикардия, шум в ушах и головная боль.

У детей

© iStock.com / ZinkevychЖенщина останавливает кровь из носа у ребенка
Женщина останавливает кровь из носа у ребенка - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© iStock.com / Zinkevych
Женщина останавливает кровь из носа у ребенка
Нэя Георгиева также отмечает, что у детей наиболее распространенной причиной крови из носа являются травмы – как при ударах в область носа, так и при механическом повреждении слизистой оболочки изнутри. Носовое кровотечение у детей чаще проявляется излитием крови из одной ноздри и может не сопровождаться сопутствующими симптомами.

Возможные осложнения и болезни

Осложнения крови из носа могут быть связаны как с кровопотерей в общем, так и со способами ее остановки. Самое опасное и частое последствие – острая кровопотеря. Оно нарушает кровообращение и нормальное функционирование организма, в частности наблюдается снижение гемоглобина и уменьшение объема красных кровяных клеток в крови, проявляется анемия, уменьшается объем циркулирующей крови. Если кровотечение продолжается, это может привести к летальному исходу.
Осложнения, связанные с методами остановки крови из носа, относится к анатомии и физиологии слизистых оболочек. Так, тампонада носа может привести к сдавлению здоровых сосудов и нарушению целостности слизистой носа, что повышает риск рецидивов.
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Кровотечение из носа может быть связано с протекающими заболеваниями, например:
  • инфекционный и аллергический ринит;
  • различные опухоли носа;
  • атрофия слизистой оболочки;
  • артериальная гипертензия;
  • атеросклероз сосудов;
  • папилломавирусная инфекция;
  • патологии свертывающей системы крови.

Что делать если часто течет кровь из носа

При частом кровотечении из носа обязательно необходимо обратиться к врачу для выяснения причины и назначения подходящего лечения.

Диагностика

© iStock.com / Tashi-DelekЭКГ
ЭКГ - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© iStock.com / Tashi-Delek
ЭКГ
Выяснение причины крови из носа начинается со сбора анамнеза и общего осмотра с использованием носоглоточного зеркала и носорасширителя. Для точной постановки диагноза дополнительно назначают:
  • общие клинические анализы крови и мочи;
  • УЗИ;
  • ЭКГ;
  • коагулограмму;
  • рентген;
  • МРТ;
  • КТ.
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Когда и к какому врачу обращаться

По словам Ильи Алмазова, если носовые кровотечения носят регулярный характер, необходимо для начала обратиться к участковому врачу и оториноларингологу. Если выявятся заболевания крови, то пациентом будет заниматься врач гематолог. Эпистаксис может выступать симптомом ряда заболеваний и быть самостоятельным явлением, поэтому необходимо провести тщательное исследование. Обращаться к специалисту также требуется в случаях, если:
  • кровотечение не прекратилось спустя 15-20 минут после всех попыток его остановить;
  • кровотечение очень быстрое и объемное, что грозит кровопотерей;
  • рвота из-за большого количества проглоченной крови;
  • носовое кровотечение появилось вследствие получения травмы головы и лица;
  • наличие чувства слабости или усталости, озноба, одышки, учащенного сердцебиения;
  • кровотечение стало возникать с началом приема нового лекарственного препарата;
  • внезапные носовые кровотечения сопровождаются появлением синяков и кровоподтеков по всему телу.
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Лечение

Лечение начинается с купирования кровотечения, чтобы предотвратить большую потерю крови и уже только после этого выявляют и лечат причину, вызвавшую такое состояние. К примеру, если кровотечение связано с нарушением свертываемости крови, то назначают гемостатики, а если с гиповитаминозом, то подбирают поливитаминный комплекс.
Первое, что используют для остановки крови из носа – переднюю и заднюю тампонаду и кровоостанавливающие препараты. Если такие методы не помогают, могут применять другие процедуры:
  • электрокоагуляция – прижигание сосудов под воздействием электрического тока;
  • радиоволновой метод – прижигание сосудов с помощью специального аппарата, который через электроды излучает высокочастотные радиоволны;
  • криокоагуляция – прижигание сосудов жидким азотом;
  • лазерная коагуляция – прижигание сосудов узконаправленным лазерным лучом.
"Лечение носовых кровотечение в условиях стационара предполагает воздействие на причину, которая его вызвала, например, высокое артериальное давление, травма. Кроме того, применяют препараты, улучшающие свертываемость крови, – транексамовая кислота, дицинон и т.д. В тяжелых случаях выручает задняя тампонада носа, эндоскопическая ревизия носовой полости и переливание компонентов крови", – уточнил Илья Алмазов.
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Что не рекомендуется делать при крови из носа

Как отмечает Илья Алмазов, самое главное при кровотечении из носа – позвать кого-либо на помощь и уведомить о своем состоянии. Это необходимо в случае развития неконтролируемого кровотечения и чтобы исключить риск остаться один на один с недугом. Необходимо успокоиться, убрать все раздражители, присесть, слегка откинувшись (но не ложиться). Положить на нос холод, прижать ноздри пальцами на 10 минут и при необходимости повторить попытку. Полезно поместить ватные тампоны в каждый носовой ход предварительно нанеся на них по две капли нафтизина. Нафтизин суживает сосуды и останавливает носовое кровотечение. Если кровотечение не прекращается в течение 20 минут, необходимо обратиться к врачу.
"При кровотечении из носа нельзя запрокидывать голову назад – иначе кровь попадет в дыхательные пути, спровоцирует рвоту. При кровотечении запрещается высмаркивать кровь, полоскать нос под напором. Также нельзя принимать горизонтальное положение, чтобы не захлебнуться кровью", – дополнила Нэя Георгиева.
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Профилактика

Илья Алмазов привел меры профилактики, помогающие снизить риск кровотечения из носа:
  • использовать солевой назальный спрей или солевые капли для носа два-три раза в день для каждой ноздри, чтобы сохранить носовые проходы увлажненными. Такой раствор можно приобрести без рецепта или сделать в домашних условиях: 1 чайную ложку соли развести в 1 литре кипяченой теплой воды и аккуратно промывать обе полости;
  • использовать дома увлажнитель воздуха;
  • избегать слишком сильного сморкания;
  • чихать с открытым ртом;
  • не вставлять в нос любые твердые предметы, и пальцы;
  • быть внимательными при использовании лекарств, которые могут способствовать кровотечению из носа, таких как аспирин и ибупрофен;
  • избегать курения, которое высушивает нос и раздражает его слизистую;
  • если работа связана с высоким риском травмоопасности или вдыхания химических средств, носить защитные головные уборы и защитные маски;
  • во избежание носового кровотечения у детей рекомендуется следить за их ногтями и контролировать манипуляции ребенка во избежание засовывания в нос пальцев и различных предметов.
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