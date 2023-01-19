Кровь из носа у детей и взрослых: причины появления, как остановить

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Кровь из носа не всегда является опасным симптомом, но при определенных ситуациях, особенно когда она идет часто, требуется медицинская помощь. Причины кровотечения из носа у ребенка и взрослого, при каких заболеваниях может течь кровь и почему нельзя лежать при таком состоянии – в материале РИА Новости.
Кровь из носа
По словам Ильи Алмазова, кандидата медицинских наук, пластического хирурга и ринохирурга, носовое кровотечение (эпистаксис, геморинорея) – это процесс кровопотери из полости носа. Явление широко распространено среди всего населения земного шара, около 60 % людей в течение своей жизни хотя бы раз лично сталкивались с этой проблемой. Центральное и выступающее относительно лица расположение носа делают его особенно уязвимым для всевозможных травм. В то же время богатое кровоснабжение носа и наличие внутри него большого количества кровеносных сосудов слизистой оболочки, близко расположенных к поверхности, предрасполагают к кровотечениям не только от внешнего физического воздействия, а также от изменения кровяного давления и свертываемости крови. Большинство носовых кровотечений не несут серьезных осложнений и могут быть устранены даже в домашних условиях.
22 декабря 2021, 15:53Ринит: чем опасен насморк и как его лечить - рекомендации врача
Причины почему пошла кровь
Эксперт выделил основные причины, вызывающие кровь из носа:
- —сухой воздух, приводящий к высыханию и истончению слизистой носа. В таких условиях даже обычный повседневный туалет носа может привести к повреждению сосудов слизистой и вызвать кровотечение;
- —активное ковыряние в носу, формированное сморкание, засовывание посторонних предметов в нос вызывают непосредственное повреждение слизистой и сосудов;
- —сопутствующие воспалительные процессы в околоносовых пазухах, аллергический и неаллергический риниты делают слизистую носа рыхлой и ранимой;
- —травмы головы и лица могут сопровождаться выраженным носовым кровотечением, а при переломах основания черепа - даже вытеканием спинномозговой жидкости из носа;
- —применение препаратов, разжижающих кровь, например, аспирин, гепарин и т.д.;
- —химические раздражители: вещества в чистящих средствах, пары на производствах;
- —резкий перепад атмосферного давления при подъеме на высоту;
- —истончение слизистой частым применением сосудосуживающих капель;
- —заболевания крови, приводящие к повышенной кровоточивости – гемофилия, болезнь Виллебранда, тромбоцитопения и т.д.
"Менее частыми причинами эпистаксиса являются употребление алкоголя, нарушения свертываемости крови, высокое кровяное давление, атеросклероз, хирургические операции на лице и носу, опухоли и полипы носа, лейкемия, беременность", – дополнил эксперт.
17 декабря 2022, 16:30Какой тонометр лучше: как выбрать прибор, плюсы и минусы разных моделей
Виды
Илья Алмазов уточняет, что существует два основных типа эпистаксиса.
Переднее носовое кровотечение, которое начинается в переднем нижнем отделе носовой перегородки, разделяющей обе стороны носа. Капилляры и мелкие кровеносные сосуды в этой области хрупкие и носят название "Киссельбахово сплетение", они могут легко повреждаться и кровоточить. Это наиболее распространенный тип носового кровотечения, обычно не является серьезным. Чаще встречается у детей и у людей, активно ковыряющихся в носу. Как правило, не требует помощи специалиста.
Заднее носовое кровотечение возникает глубоко внутри полости носа и вызвано повреждением более крупных кровеносных сосудов в дальней части носа возле горла. Часто это сильная геморинорея, которая может стекать по задней части глотки, накапливаться в желудке и вызвать рвоту кровью. При таком типе эпистаксиса необходима медицинская помощь, чаще встречается у взрослых.
© iStock.com / eternalcreativeКровь из носа
© iStock.com / eternalcreative
Кровь из носа
Симптомы
Несильное кровотечение с небольшим объемом кровопотери не приносит большого вреда организму и не вызывает специфические симптомы. Но дети и люди с неустойчивым психическим состоянием могут впасть в панику. При продолжительной потере крови могут проявиться следующие симптомы:
- —слабость в теле;
- —головокружение;
- —шум в ушах;
- —мушки перед глазами;
- —частое сердцебиение;
- —побледнение кожи.
23 декабря 2022, 04:36В России нашли метод ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний
Если на этом этапе не оказана своевременная медицинская помощь, то симптомы ухудшаются:
- —появляется и нарастает одышка;
- —понижается артериальное давление;
- —синеет кожа в области кистей и стоп.
Особенности
Кровотечение из носа может проходить по-разному в зависимости от возраста.
30 сентября 2022, 21:45Почему меняется СОЭ: причины, последствия и какая норма у мужчин и женщин
У взрослых
Нэя Георгиева, терапевт "Теледоктор24", уточняет, что у взрослых на первом месте из причин кровотечения из носа – патологии лор-органов: гаймориты, риниты, злоупотребление сосудосуживающими препаратами – все это приводит к истончению слизистой оболочки носовых ходов. Также распространенной причиной является носовое кровотечение на фоне артериальной гипертонии, когда тонкие стенки сосудов не в силах справиться с резким повышением давления. Наиболее частыми симптомами у взрослых являются головокружение, сильная слабость, тахикардия, шум в ушах и головная боль.
У детей
© iStock.com / ZinkevychЖенщина останавливает кровь из носа у ребенка
© iStock.com / Zinkevych
Женщина останавливает кровь из носа у ребенка
Нэя Георгиева также отмечает, что у детей наиболее распространенной причиной крови из носа являются травмы – как при ударах в область носа, так и при механическом повреждении слизистой оболочки изнутри. Носовое кровотечение у детей чаще проявляется излитием крови из одной ноздри и может не сопровождаться сопутствующими симптомами.
Возможные осложнения и болезни
Осложнения крови из носа могут быть связаны как с кровопотерей в общем, так и со способами ее остановки. Самое опасное и частое последствие – острая кровопотеря. Оно нарушает кровообращение и нормальное функционирование организма, в частности наблюдается снижение гемоглобина и уменьшение объема красных кровяных клеток в крови, проявляется анемия, уменьшается объем циркулирующей крови. Если кровотечение продолжается, это может привести к летальному исходу.
Осложнения, связанные с методами остановки крови из носа, относится к анатомии и физиологии слизистых оболочек. Так, тампонада носа может привести к сдавлению здоровых сосудов и нарушению целостности слизистой носа, что повышает риск рецидивов.
8 ноября 2022, 18:14Объем крови в организме: норма по возрасту и полу, как восполнить
Кровотечение из носа может быть связано с протекающими заболеваниями, например:
- —инфекционный и аллергический ринит;
- —различные опухоли носа;
- —атрофия слизистой оболочки;
- —артериальная гипертензия;
- —атеросклероз сосудов;
- —папилломавирусная инфекция;
- —патологии свертывающей системы крови.
Что делать если часто течет кровь из носа
При частом кровотечении из носа обязательно необходимо обратиться к врачу для выяснения причины и назначения подходящего лечения.
Диагностика
© iStock.com / Tashi-DelekЭКГ
© iStock.com / Tashi-Delek
ЭКГ
Выяснение причины крови из носа начинается со сбора анамнеза и общего осмотра с использованием носоглоточного зеркала и носорасширителя. Для точной постановки диагноза дополнительно назначают:
- —общие клинические анализы крови и мочи;
- —УЗИ;
- —ЭКГ;
- —коагулограмму;
- —рентген;
- —МРТ;
- —КТ.
8 ноября 2022, 02:10"Как наркоманы": врач рассказал о лекарстве, вызывающем зависимость
Когда и к какому врачу обращаться
По словам Ильи Алмазова, если носовые кровотечения носят регулярный характер, необходимо для начала обратиться к участковому врачу и оториноларингологу. Если выявятся заболевания крови, то пациентом будет заниматься врач гематолог. Эпистаксис может выступать симптомом ряда заболеваний и быть самостоятельным явлением, поэтому необходимо провести тщательное исследование. Обращаться к специалисту также требуется в случаях, если:
- —кровотечение не прекратилось спустя 15-20 минут после всех попыток его остановить;
- —кровотечение очень быстрое и объемное, что грозит кровопотерей;
- —рвота из-за большого количества проглоченной крови;
- —носовое кровотечение появилось вследствие получения травмы головы и лица;
- —наличие чувства слабости или усталости, озноба, одышки, учащенного сердцебиения;
- —кровотечение стало возникать с началом приема нового лекарственного препарата;
- —внезапные носовые кровотечения сопровождаются появлением синяков и кровоподтеков по всему телу.
6 октября 2022, 13:26Артериальное давление: причины отклонения от нормы, как стабилизировать
Лечение
Лечение начинается с купирования кровотечения, чтобы предотвратить большую потерю крови и уже только после этого выявляют и лечат причину, вызвавшую такое состояние. К примеру, если кровотечение связано с нарушением свертываемости крови, то назначают гемостатики, а если с гиповитаминозом, то подбирают поливитаминный комплекс.
Первое, что используют для остановки крови из носа – переднюю и заднюю тампонаду и кровоостанавливающие препараты. Если такие методы не помогают, могут применять другие процедуры:
- —электрокоагуляция – прижигание сосудов под воздействием электрического тока;
- —радиоволновой метод – прижигание сосудов с помощью специального аппарата, который через электроды излучает высокочастотные радиоволны;
- —криокоагуляция – прижигание сосудов жидким азотом;
- —лазерная коагуляция – прижигание сосудов узконаправленным лазерным лучом.
"Лечение носовых кровотечение в условиях стационара предполагает воздействие на причину, которая его вызвала, например, высокое артериальное давление, травма. Кроме того, применяют препараты, улучшающие свертываемость крови, – транексамовая кислота, дицинон и т.д. В тяжелых случаях выручает задняя тампонада носа, эндоскопическая ревизия носовой полости и переливание компонентов крови", – уточнил Илья Алмазов.
30 ноября 2022, 18:41Острая, пульсирующая, сдавливающая: головная боль — причины и лечение
Что не рекомендуется делать при крови из носа
Как отмечает Илья Алмазов, самое главное при кровотечении из носа – позвать кого-либо на помощь и уведомить о своем состоянии. Это необходимо в случае развития неконтролируемого кровотечения и чтобы исключить риск остаться один на один с недугом. Необходимо успокоиться, убрать все раздражители, присесть, слегка откинувшись (но не ложиться). Положить на нос холод, прижать ноздри пальцами на 10 минут и при необходимости повторить попытку. Полезно поместить ватные тампоны в каждый носовой ход предварительно нанеся на них по две капли нафтизина. Нафтизин суживает сосуды и останавливает носовое кровотечение. Если кровотечение не прекращается в течение 20 минут, необходимо обратиться к врачу.
"При кровотечении из носа нельзя запрокидывать голову назад – иначе кровь попадет в дыхательные пути, спровоцирует рвоту. При кровотечении запрещается высмаркивать кровь, полоскать нос под напором. Также нельзя принимать горизонтальное положение, чтобы не захлебнуться кровью", – дополнила Нэя Георгиева.
17 октября 2022, 21:20Стресс или патология: что такое моноциты и причины их повышения в крови
Профилактика
Илья Алмазов привел меры профилактики, помогающие снизить риск кровотечения из носа:
- —использовать солевой назальный спрей или солевые капли для носа два-три раза в день для каждой ноздри, чтобы сохранить носовые проходы увлажненными. Такой раствор можно приобрести без рецепта или сделать в домашних условиях: 1 чайную ложку соли развести в 1 литре кипяченой теплой воды и аккуратно промывать обе полости;
- —использовать дома увлажнитель воздуха;
- —избегать слишком сильного сморкания;
- —чихать с открытым ртом;
- —не вставлять в нос любые твердые предметы, и пальцы;
- —быть внимательными при использовании лекарств, которые могут способствовать кровотечению из носа, таких как аспирин и ибупрофен;
- —избегать курения, которое высушивает нос и раздражает его слизистую;
- —если работа связана с высоким риском травмоопасности или вдыхания химических средств, носить защитные головные уборы и защитные маски;
- —во избежание носового кровотечения у детей рекомендуется следить за их ногтями и контролировать манипуляции ребенка во избежание засовывания в нос пальцев и различных предметов.
8 ноября 2022, 19:55Синусит: виды, причины, методы диагностики и способы лечения