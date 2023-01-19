Кровь из носа у детей и взрослых: причины появления, как остановить

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Кровь из носа не всегда является опасным симптомом, но при определенных ситуациях, особенно когда она идет часто, требуется медицинская помощь. Причины кровотечения из носа у ребенка и взрослого, при каких заболеваниях может течь кровь и почему нельзя лежать при таком состоянии – в материале РИА Новости.

Кровь из носа

По словам Ильи Алмазова, кандидата медицинских наук, пластического хирурга и ринохирурга, носовое кровотечение (эпистаксис, геморинорея) – это процесс кровопотери из полости носа. Явление широко распространено среди всего населения земного шара, около 60 % людей в течение своей жизни хотя бы раз лично сталкивались с этой проблемой. Центральное и выступающее относительно лица расположение носа делают его особенно уязвимым для всевозможных травм. В то же время богатое кровоснабжение носа и наличие внутри него большого количества кровеносных сосудов слизистой оболочки, близко расположенных к поверхности, предрасполагают к кровотечениям не только от внешнего физического воздействия, а также от изменения кровяного давления и свертываемости крови. Большинство носовых кровотечений не несут серьезных осложнений и могут быть устранены даже в домашних условиях.

Причины почему пошла кровь

Эксперт выделил основные причины, вызывающие кровь из носа:

— сухой воздух, приводящий к высыханию и истончению слизистой носа. В таких условиях даже обычный повседневный туалет носа может привести к повреждению сосудов слизистой и вызвать кровотечение;

сухой воздух, приводящий к высыханию и истончению слизистой носа. В таких условиях даже обычный повседневный туалет носа может привести к повреждению сосудов слизистой и вызвать кровотечение; — активное ковыряние в носу, формированное сморкание, засовывание посторонних предметов в нос вызывают непосредственное повреждение слизистой и сосудов;

активное ковыряние в носу, формированное сморкание, засовывание посторонних предметов в нос вызывают непосредственное повреждение слизистой и сосудов; — сопутствующие воспалительные процессы в околоносовых пазухах, аллергический и неаллергический риниты делают слизистую носа рыхлой и ранимой;

сопутствующие воспалительные процессы в околоносовых пазухах, аллергический и неаллергический риниты делают слизистую носа рыхлой и ранимой; — травмы головы и лица могут сопровождаться выраженным носовым кровотечением, а при переломах основания черепа - даже вытеканием спинномозговой жидкости из носа;

травмы головы и лица могут сопровождаться выраженным носовым кровотечением, а при переломах основания черепа - даже вытеканием спинномозговой жидкости из носа; — применение препаратов, разжижающих кровь, например, аспирин, гепарин и т.д.;

применение препаратов, разжижающих кровь, например, аспирин, гепарин и т.д.; — химические раздражители: вещества в чистящих средствах, пары на производствах;

химические раздражители: вещества в чистящих средствах, пары на производствах; — резкий перепад атмосферного давления при подъеме на высоту;

резкий перепад атмосферного давления при подъеме на высоту; — истончение слизистой частым применением сосудосуживающих капель;

истончение слизистой частым применением сосудосуживающих капель; — заболевания крови, приводящие к повышенной кровоточивости – гемофилия, болезнь Виллебранда, тромбоцитопения и т.д.

"Менее частыми причинами эпистаксиса являются употребление алкоголя, нарушения свертываемости крови, высокое кровяное давление, атеросклероз, хирургические операции на лице и носу, опухоли и полипы носа, лейкемия, беременность", – дополнил эксперт.

Виды

Илья Алмазов уточняет, что существует два основных типа эпистаксиса.

Переднее носовое кровотечение, которое начинается в переднем нижнем отделе носовой перегородки, разделяющей обе стороны носа. Капилляры и мелкие кровеносные сосуды в этой области хрупкие и носят название "Киссельбахово сплетение", они могут легко повреждаться и кровоточить. Это наиболее распространенный тип носового кровотечения, обычно не является серьезным. Чаще встречается у детей и у людей, активно ковыряющихся в носу. Как правило, не требует помощи специалиста.

Заднее носовое кровотечение возникает глубоко внутри полости носа и вызвано повреждением более крупных кровеносных сосудов в дальней части носа возле горла. Часто это сильная геморинорея, которая может стекать по задней части глотки, накапливаться в желудке и вызвать рвоту кровью. При таком типе эпистаксиса необходима медицинская помощь, чаще встречается у взрослых.

© iStock.com / eternalcreative Кровь из носа © iStock.com / eternalcreative Кровь из носа

Симптомы

Несильное кровотечение с небольшим объемом кровопотери не приносит большого вреда организму и не вызывает специфические симптомы. Но дети и люди с неустойчивым психическим состоянием могут впасть в панику. При продолжительной потере крови могут проявиться следующие симптомы:

— слабость в теле;

слабость в теле; — головокружение;

головокружение; — шум в ушах;

шум в ушах; — мушки перед глазами;

мушки перед глазами; — частое сердцебиение;

частое сердцебиение; — побледнение кожи.

Если на этом этапе не оказана своевременная медицинская помощь, то симптомы ухудшаются:

— появляется и нарастает одышка;

появляется и нарастает одышка; — понижается артериальное давление;

понижается артериальное давление; — синеет кожа в области кистей и стоп.

Особенности

Кровотечение из носа может проходить по-разному в зависимости от возраста.

У взрослых

Нэя Георгиева, терапевт "Теледоктор24", уточняет, что у взрослых на первом месте из причин кровотечения из носа – патологии лор-органов: гаймориты, риниты, злоупотребление сосудосуживающими препаратами – все это приводит к истончению слизистой оболочки носовых ходов. Также распространенной причиной является носовое кровотечение на фоне артериальной гипертонии, когда тонкие стенки сосудов не в силах справиться с резким повышением давления. Наиболее частыми симптомами у взрослых являются головокружение, сильная слабость, тахикардия, шум в ушах и головная боль.

У детей

© iStock.com / Zinkevych Женщина останавливает кровь из носа у ребенка © iStock.com / Zinkevych Женщина останавливает кровь из носа у ребенка

Нэя Георгиева также отмечает, что у детей наиболее распространенной причиной крови из носа являются травмы – как при ударах в область носа, так и при механическом повреждении слизистой оболочки изнутри. Носовое кровотечение у детей чаще проявляется излитием крови из одной ноздри и может не сопровождаться сопутствующими симптомами.

Возможные осложнения и болезни

Осложнения крови из носа могут быть связаны как с кровопотерей в общем, так и со способами ее остановки. Самое опасное и частое последствие – острая кровопотеря. Оно нарушает кровообращение и нормальное функционирование организма, в частности наблюдается снижение гемоглобина и уменьшение объема красных кровяных клеток в крови, проявляется анемия, уменьшается объем циркулирующей крови. Если кровотечение продолжается, это может привести к летальному исходу.

Осложнения, связанные с методами остановки крови из носа, относится к анатомии и физиологии слизистых оболочек. Так, тампонада носа может привести к сдавлению здоровых сосудов и нарушению целостности слизистой носа, что повышает риск рецидивов.

Кровотечение из носа может быть связано с протекающими заболеваниями, например:

— инфекционный и аллергический ринит;

инфекционный и аллергический ринит; — различные опухоли носа;

различные опухоли носа; — атрофия слизистой оболочки;

атрофия слизистой оболочки; — артериальная гипертензия;

артериальная гипертензия; — атеросклероз сосудов;

атеросклероз сосудов; — папилломавирусная инфекция;

папилломавирусная инфекция; — патологии свертывающей системы крови.

Что делать если часто течет кровь из носа

При частом кровотечении из носа обязательно необходимо обратиться к врачу для выяснения причины и назначения подходящего лечения.

Диагностика

© iStock.com / Tashi-Delek ЭКГ © iStock.com / Tashi-Delek ЭКГ

Выяснение причины крови из носа начинается со сбора анамнеза и общего осмотра с использованием носоглоточного зеркала и носорасширителя. Для точной постановки диагноза дополнительно назначают:

— общие клинические анализы крови и мочи;

общие клинические анализы крови и мочи; — УЗИ;

УЗИ; — ЭКГ;

ЭКГ; — коагулограмму;

коагулограмму; — рентген;

рентген; — МРТ;

МРТ; — КТ.

Когда и к какому врачу обращаться

По словам Ильи Алмазова, если носовые кровотечения носят регулярный характер, необходимо для начала обратиться к участковому врачу и оториноларингологу. Если выявятся заболевания крови, то пациентом будет заниматься врач гематолог. Эпистаксис может выступать симптомом ряда заболеваний и быть самостоятельным явлением, поэтому необходимо провести тщательное исследование. Обращаться к специалисту также требуется в случаях, если:

— кровотечение не прекратилось спустя 15-20 минут после всех попыток его остановить;

кровотечение не прекратилось спустя 15-20 минут после всех попыток его остановить; — кровотечение очень быстрое и объемное, что грозит кровопотерей;

кровотечение очень быстрое и объемное, что грозит кровопотерей; — рвота из-за большого количества проглоченной крови;

рвота из-за большого количества проглоченной крови; — носовое кровотечение появилось вследствие получения травмы головы и лица;

носовое кровотечение появилось вследствие получения травмы головы и лица; — наличие чувства слабости или усталости, озноба, одышки, учащенного сердцебиения;

наличие чувства слабости или усталости, озноба, одышки, учащенного сердцебиения; — кровотечение стало возникать с началом приема нового лекарственного препарата;

кровотечение стало возникать с началом приема нового лекарственного препарата; — внезапные носовые кровотечения сопровождаются появлением синяков и кровоподтеков по всему телу.

Лечение

Лечение начинается с купирования кровотечения, чтобы предотвратить большую потерю крови и уже только после этого выявляют и лечат причину, вызвавшую такое состояние. К примеру, если кровотечение связано с нарушением свертываемости крови, то назначают гемостатики, а если с гиповитаминозом, то подбирают поливитаминный комплекс.

Первое, что используют для остановки крови из носа – переднюю и заднюю тампонаду и кровоостанавливающие препараты. Если такие методы не помогают, могут применять другие процедуры:

— электрокоагуляция – прижигание сосудов под воздействием электрического тока;

электрокоагуляция – прижигание сосудов под воздействием электрического тока; — радиоволновой метод – прижигание сосудов с помощью специального аппарата, который через электроды излучает высокочастотные радиоволны;

радиоволновой метод – прижигание сосудов с помощью специального аппарата, который через электроды излучает высокочастотные радиоволны; — криокоагуляция – прижигание сосудов жидким азотом;

криокоагуляция – прижигание сосудов жидким азотом; — лазерная коагуляция – прижигание сосудов узконаправленным лазерным лучом.

"Лечение носовых кровотечение в условиях стационара предполагает воздействие на причину, которая его вызвала, например, высокое артериальное давление, травма. Кроме того, применяют препараты, улучшающие свертываемость крови, – транексамовая кислота, дицинон и т.д. В тяжелых случаях выручает задняя тампонада носа, эндоскопическая ревизия носовой полости и переливание компонентов крови", – уточнил Илья Алмазов.

Что не рекомендуется делать при крови из носа

Как отмечает Илья Алмазов, самое главное при кровотечении из носа – позвать кого-либо на помощь и уведомить о своем состоянии. Это необходимо в случае развития неконтролируемого кровотечения и чтобы исключить риск остаться один на один с недугом. Необходимо успокоиться, убрать все раздражители, присесть, слегка откинувшись (но не ложиться). Положить на нос холод, прижать ноздри пальцами на 10 минут и при необходимости повторить попытку. Полезно поместить ватные тампоны в каждый носовой ход предварительно нанеся на них по две капли нафтизина. Нафтизин суживает сосуды и останавливает носовое кровотечение. Если кровотечение не прекращается в течение 20 минут, необходимо обратиться к врачу.

"При кровотечении из носа нельзя запрокидывать голову назад – иначе кровь попадет в дыхательные пути, спровоцирует рвоту. При кровотечении запрещается высмаркивать кровь, полоскать нос под напором. Также нельзя принимать горизонтальное положение, чтобы не захлебнуться кровью", – дополнила Нэя Георгиева.

Профилактика

Илья Алмазов привел меры профилактики, помогающие снизить риск кровотечения из носа: