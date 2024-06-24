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Мигранта, потушившего свечи в церкви, отправят на принудительное лечение

Мигранта, потушившего свечи в церкви, отправят на принудительное лечение - РИА Новости, 24.06.2024

Мигранта, потушившего свечи в церкви, отправят на принудительное лечение

Гражданина Таджикистана, потушившего свечи в церкви в Москве, отправят на принудительное лечение, сообщает столичный СК в Telegram-канале. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T19:18

2024-06-24T19:18

2024-06-24T19:18

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Гражданина Таджикистана, потушившего свечи в церкви в Москве, отправят на принудительное лечение, сообщает столичный СК в Telegram-канале. Ранее следствие установило, что 18 июня фигурант "с целью оскорбления религиозных чувств православных верующих потушил свечи в помещении церкви, после чего применил насилие в отношении прихожанки данного храма". На мужчину завели уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий). "В ходе расследования уголовного дела была проведена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой он признан нуждающимся в принудительном лечении. В момент совершения инкриминируемого деяния он не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими в силу наличия психического расстройства. Уголовное дело с постановлением о применении к фигуранту принудительных мер медицинского характера передано для последующего направления в суд", - говорится в сообщении.

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следственный комитет россии (ск рф), таджикистан, москва, россия, общество