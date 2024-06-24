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Мигранта, потушившего свечи в церкви, отправят на принудительное лечение - РИА Новости, 24.06.2024
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19:18 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/svechi-1955156692.html
Мигранта, потушившего свечи в церкви, отправят на принудительное лечение
Мигранта, потушившего свечи в церкви, отправят на принудительное лечение - РИА Новости, 24.06.2024
Мигранта, потушившего свечи в церкви, отправят на принудительное лечение
Гражданина Таджикистана, потушившего свечи в церкви в Москве, отправят на принудительное лечение, сообщает столичный СК в Telegram-канале. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T19:18
2024-06-24T19:18
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Гражданина Таджикистана, потушившего свечи в церкви в Москве, отправят на принудительное лечение, сообщает столичный СК в Telegram-канале. Ранее следствие установило, что 18 июня фигурант "с целью оскорбления религиозных чувств православных верующих потушил свечи в помещении церкви, после чего применил насилие в отношении прихожанки данного храма". На мужчину завели уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий). "В ходе расследования уголовного дела была проведена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой он признан нуждающимся в принудительном лечении. В момент совершения инкриминируемого деяния он не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими в силу наличия психического расстройства. Уголовное дело с постановлением о применении к фигуранту принудительных мер медицинского характера передано для последующего направления в суд", - говорится в сообщении.
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следственный комитет россии (ск рф), таджикистан, москва, россия, общество
Следственный комитет России (СК РФ), Таджикистан, Москва, Россия, Общество
Мигранта, потушившего свечи в церкви, отправят на принудительное лечение

Мужчину, потушившего свечи в церкви в Москве, отправят на принудительное лечение

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Гражданина Таджикистана, потушившего свечи в церкви в Москве, отправят на принудительное лечение, сообщает столичный СК в Telegram-канале.
Ранее следствие установило, что 18 июня фигурант "с целью оскорбления религиозных чувств православных верующих потушил свечи в помещении церкви, после чего применил насилие в отношении прихожанки данного храма". На мужчину завели уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий).
"В ходе расследования уголовного дела была проведена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой он признан нуждающимся в принудительном лечении. В момент совершения инкриминируемого деяния он не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими в силу наличия психического расстройства. Уголовное дело с постановлением о применении к фигуранту принудительных мер медицинского характера передано для последующего направления в суд", - говорится в сообщении.
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
У мигранта, погасившего свечи в храме, был сообщник, заявил прихожанин
19 июня, 15:49
 
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