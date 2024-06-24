https://ria.ru/20240624/svechi-1955156692.html
Мигранта, потушившего свечи в церкви, отправят на принудительное лечение
Мигранта, потушившего свечи в церкви, отправят на принудительное лечение - РИА Новости, 24.06.2024
Мигранта, потушившего свечи в церкви, отправят на принудительное лечение
Гражданина Таджикистана, потушившего свечи в церкви в Москве, отправят на принудительное лечение, сообщает столичный СК в Telegram-канале. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T19:18
2024-06-24T19:18
2024-06-24T19:18
следственный комитет россии (ск рф)
таджикистан
москва
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939158001_0:216:3067:1941_1920x0_80_0_0_aa0bd5bb327ab025d03dc3c0a546e7fb.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Гражданина Таджикистана, потушившего свечи в церкви в Москве, отправят на принудительное лечение, сообщает столичный СК в Telegram-канале. Ранее следствие установило, что 18 июня фигурант "с целью оскорбления религиозных чувств православных верующих потушил свечи в помещении церкви, после чего применил насилие в отношении прихожанки данного храма". На мужчину завели уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий). "В ходе расследования уголовного дела была проведена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой он признан нуждающимся в принудительном лечении. В момент совершения инкриминируемого деяния он не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими в силу наличия психического расстройства. Уголовное дело с постановлением о применении к фигуранту принудительных мер медицинского характера передано для последующего направления в суд", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240619/migrant-1954014381.html
таджикистан
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939158001_288:0:3017:2047_1920x0_80_0_0_d8470ba0978c3435ca65d017d6958f7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), таджикистан, москва, россия, общество
Следственный комитет России (СК РФ), Таджикистан, Москва, Россия, Общество
Мигранта, потушившего свечи в церкви, отправят на принудительное лечение
Мужчину, потушившего свечи в церкви в Москве, отправят на принудительное лечение