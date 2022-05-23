Польза и вред ультрафиолета: как правильно проводить кварцевание дома
Кварцевание
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Кварцевание является одним из самых распространенных методов обеззараживания помещений, в том числе и квартир, с помощью ультрафиолета. Как проводить процедуру в домашних условиях, какое устройство можно выбрать для дома и чем полезно кварцевание для человека, – в материале РИА Новости.
Кварцевание
Чаще всего оно применяется в медицинских учреждениях и общественных местах, но специальное оборудование можно найти и для дома. Также принцип кварцевания лежит в основе физиотерапевтической процедуры, которая помогает в лечении и профилактики различных заболеваний.
Принцип действия
Обеззараживание методом кварцевания происходит за счет ультрафиолета. Его излучение бывает нескольких типов:
- —длинные волны(UV‑A) – 315–400 нм (нанометров);
- —средние волны (UV‑B) – 280–315 нм;
- —короткие волны (UV‑C) – 100–280 нм.
UV‑C волны легче поглощаются молекулами и быстро разрушают ДНК. Именно их используют при кварцевании воздуха и предметов – они эффективно нейтрализуют вирусы, бактерии, микробы и т.д. Все живые организмы на Земле защищены от коротких лучей озоновым слоем, поэтому воспроизвести их можно только искусственно, что и делают лампы для кварцевания.
Виды кварцевания
В зависимости от цели, способа и объекта существует несколько видов кварцевания.
Общее
Это физиотерапевтическая процедура, при которой происходит воздействие на организм человека с помощью УФ-лучей. Ее могут назначить при нарушениях в работе мочеполовой системы (у женщин), заболеваниях и трофических поражениях кожи, при артрите и артрозе, расстройствах нервной системы и дефиците витамина D.
Локальное
Это также физиотерапевтическая процедура, только в отличие от общего кварцевания воздействие направленно точечно. Назначается оно при различных ЛОР-заболеваниях и патологиях дыхательных путей.
Кварцевание воздуха и поверхностей
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКварцевые лампы обеззараживают вагоны Московского метрополитена
Кварцевые лампы обеззараживают вагоны Московского метрополитена
Самый привычный вид кварцевания, при котором оборудование устанавливают в помещении и включают на определенный отрезок времени. УФ-лучи убивают вирусы не только в воздухе, но и на открытых поверхностях.
Кварцевание предметов
Для дезинфекции медицинских и маникюрных инструментов, зубных щеток, расчесок и других предметов личной гигиены используются УФ-стерилизаторы. Это закрытое оборудование с ящиком и установленной внутри УФ-лампой.
Зачем нужно
Многие заболевания передаются воздушно-капельным путем от зараженного человека. Постоянно дистанцироваться от заболевших, особенно при работе с людьми или частом нахождении в общественном транспорте, практически невозможно. Именно для снижения вероятности массовых заражений в людных местах, а также для дезинфекции помещений, где живут пожилые или люди со слабым здоровьем, используются кварцевые лампы.
Их излучение убивает вирусы, в том числе COVID-19, грибки и бактерии. Влажная уборка со специальными средствами тоже решает такую задачу, но не до конца. К примеру, очень сложно вручную продезинфицировать текстиль и фактурные предметы, к тому же после уборки часть болезнетворных микроорганизмов снова осядет на поверхности. Лучше всего использовать все в совокупности: периодическое включение лампы, влажную уборку и регулярное проветривание помещения.
© Пресс-служба Минобороны РФ
Обработка кварцевой лампой помещения
Чем делают
Кварцевание проводится специальными лампами, излучающими ультрафиолет определенной длины. В свою очередь, они устанавливаются в специальное оборудование, которое имеет свои особенности.
Лампы для кварцевания
Зачастую все лампы такого типа называют кварцевыми, но это не совсем верно. Всего существует два типа, которые имеют существенные различия.
Кварцевые. Колба таких ламп сделана из кварцевого стекла, оно пропускает ультрафиолет в диапазоне от 100 от 450 нм. Это влечет за собой высокую ионизацию воздуха с последующим образованием озона. В большой концентрации он ядовит для человека, поэтому после использования кварцевых ламп необходимо обязательное проветривание помещения.
Бактерицидные. В таких лампах используется увиолевое стекло, благодаря чему они излучают ультрафиолет в узком спектре – 252-254 нм. Это позволяет избежать образования озона, поэтому проветривать помещение нет необходимости. Бактерицидные лампы более практичны, именно их чаще всего устанавливают в оборудование для домашнего использования.
Оборудование для кварцевания
В зависимости от способа размещения ламп, оборудование для кварцевания делится на два вида.
Открытого типа. В таких устройствах лампа никак не спрятана и ничем не закрыта, поэтому их можно использовать только в помещении, где никого нет, также предварительно потребуется вынести все живые растения. Как правило, такое оборудование используется в медицинских учреждениях, на производстве, в вагонах метро, школах и детских садах. Его включают на ограниченное время, которое зависит от мощности устройства и площади помещения. Эксплуатация открытых приборов требует соблюдения строгих мер безопасности и осторожности, поэтому для дома это не лучший вариант.
Закрытого типа. К этой категории относятся УФ-стерилизаторы для предметов и рециркуляторы. В них УФ-лампа спрятана в корпусе, поэтому она не может нанести вред окружающим, такое оборудование можно включать в присутствии людей. Рециркуляторы также оборудованы вентилятором, который позволяет засасывать воздух внутрь, где он обеззараживается и очищенным выходит обратно. Они могут работать продолжительное время, после не нужно проветривать помещение, поэтому их чаще всего устанавливают дома и в небольших офисах. Подбирается такое оборудование исходя из мощности, производительности и площади комнаты, в которой он будет размещаться.
25 января, 10:12Как очистить воздух от микробов: советы по выбору рециркулятора
Наталья Власова, врач-терапевт и онколог высшей категории Саратовского МНЦ гигиены ФБУН "ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения", отмечает, что при покупке УФ-облучателя для дома важно обратить внимание на три параметра:
- 1Бактерицидная эффективность. Выражается в процентах и показывает, какое количество микроорганизмов лампа способна уничтожать во время работы. Она должна быть не менее 95 %.
- 2Производительность. Это параметр расчета объема помещения и продолжительности работы лампы (средняя составляет около 20–30 минут).
- 3Гарантийный срок. Бактерицидная эффективность лампы со временем падает. Ее необходимо менять на новую. В прилагаемой инструкции указан срок использования лампы.
Как проводить в домашних условиях
Для домашнего кварцевания воздуха лучше всего использовать закрытое оборудование – рециркуляторы. Ими легко пользоваться, и они безопасны для людей, животных и растений. Существуют как стационарные, так и передвижные модели. Если в квартире или доме живут дети и животные, лучше выбрать настенный вариант, что исключит случайное опрокидывание. Если используются открытые облучатели, то важно строго следовать инструкции по применению и учесть все меры безопасности. Для повышения эффективности работы бактерицидных и кварцевых ламп важно проводить регулярную влажную уборку в помещении. Перед локальным кварцеванием (носа, ушей и рта) в домашних условиях нужно проконсультироваться с врачом, в случае наличия противопоказаний процедура может навредить человеку.
Длительность и периодичность процедуры
В сезон частых простудных заболеваний или в случаях, когда в помещении проживают пожилые и люди с ослабленным иммунитетом, рециркуляторы можно включать каждый день, учитывая время работы, указанное в инструкции. Открытые облучатели включают утром и вечером. В зависимости от мощности и площади комнаты время работы начинается с 10 минут, но редко превышает полчаса.
В случаях, когда в устройстве установлена кварцевая лампа, нужно четко следовать инструкции от производителя, чтобы избежать чрезмерной концентрации озона в помещении после процедуры.
Кварцевание детей
В педиатрии распространено применение коротковолнового ультрафиолетового облучения (КУФ) в качестве физиотерапевтической процедуры. Проводить ее можно с первых дней жизни ребенка как в качестве лечения, так и в качестве профилактики. Во избежание негативного влияния УФ-лучей кварцевание лучше делать в медицинском учреждении под присмотром врача. Предварительно здоровье ребенка проверяют, чтобы выявить возможные противопоказания. Такая процедура не только помогает в лечении ЛОР-заболеваний, но и способна восполнить дефицит витамина D и укрепить здоровье малыша.
Новорожденный под кварцевыми лучами
Польза и вред
Распространенное применение кварцевания обусловлено не только необходимостью дезинфекции, но и рядом полезных свойств:
- —обеспечение профилактики вирусных заболеваний. Регулярное кварцевание помещения, где живет зараженный человек, может повысить шансы других проживающих не заразиться;
- —облегчение состояния при хроническом бронхите, насморке и аденоидах, так как кварцевание убивает бактерии, которые способствуют развитию этих заболеваний;
- —кварцевание, как физиотерапевтическая процедура, способно лечить различные ЛОР-заболевания, а также нередко назначается при стоматите и для облегчения зубной боли;
- —Положительное влияние при различных кожных заболеваниях (псориаз, акне, экзема и т.д.) и воспалительных процессах при остеохондрозе;
- —Профилактика рахита у новорожденных.
Несмотря на положительные свойства, кварцевание может нанести и вред. Во многом это сопряжено с ненадлежащей эксплуатацией оборудования и несоблюдением инструкций. Также кварцевание может стать опасным для людей, у которых есть новообразования (злокачественного и доброкачественного характера), сердечно-сосудистые заболевания и повышенное артериальное давление. В некоторых случаях может проявиться индивидуальная непереносимость процедуры. Поэтому если во время кварцевания ухудшается состояние, лучше выйти из помещения, даже если производитель указал обратное.
Чтобы обезопасить себя от негативного воздействия УФ-лучей, следует проконсультироваться с врачом.
Безопасность при кварцевании
Николай Дубинин, врач-дезинфектолог, уточняет, что соблюдение мер безопасности является обязательным как при использовании открытых облучателей, так и закрытых:
- 1При включении и выключении открытого кварцевателя необходимо использовать защитные очки.
- 2Оборудование необходимо держать в чистоте и регулярно протирать его от пыли.
- 3Нельзя загорать под кварцевой лампой;
- 4Нужно следить за исправностью лампы. Производители указывают средний срок службы и не нужно ждать, когда она выйдет из строя. Лучше заблаговременно позаботиться о замене, а также об утилизации – кварцевые лампы нельзя выбрасывать в общий мусор, их оставляют в специальных контейнерах. Узнать об их расположении можно в администрации конкретного города.
- 5Нельзя оставлять оборудование включенным дольше времени, указанного в инструкции.
- 6Нельзя смотреть на включенную лампу и трогать ее.
- 7После использования облучателя с кварцевой лампой необходимо проветрить помещение.