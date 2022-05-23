https://ria.ru/20220523/kvartsevanie-1790164418.html

Польза и вред ультрафиолета: как правильно проводить кварцевание дома

Кварцевание помещений: проведение процедуры в домашних условиях, условия и методы

Польза и вред ультрафиолета: как правильно проводить кварцевание дома

Кварцевание является одним из самых распространенных методов обеззараживания помещений, в том числе и квартир, с помощью ультрафиолета. Как проводить процедуру... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T14:21

2022-05-23T14:21

2022-05-23T14:21

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Кварцевание является одним из самых распространенных методов обеззараживания помещений, в том числе и квартир, с помощью ультрафиолета. Как проводить процедуру в домашних условиях, какое устройство можно выбрать для дома и чем полезно кварцевание для человека, – в материале РИА Новости.КварцеваниеЧаще всего оно применяется в медицинских учреждениях и общественных местах, но специальное оборудование можно найти и для дома. Также принцип кварцевания лежит в основе физиотерапевтической процедуры, которая помогает в лечении и профилактики различных заболеваний.Принцип действияОбеззараживание методом кварцевания происходит за счет ультрафиолета. Его излучение бывает нескольких типов:UV‑C волны легче поглощаются молекулами и быстро разрушают ДНК. Именно их используют при кварцевании воздуха и предметов – они эффективно нейтрализуют вирусы, бактерии, микробы и т.д. Все живые организмы на Земле защищены от коротких лучей озоновым слоем, поэтому воспроизвести их можно только искусственно, что и делают лампы для кварцевания.Виды кварцеванияВ зависимости от цели, способа и объекта существует несколько видов кварцевания.ОбщееЭто физиотерапевтическая процедура, при которой происходит воздействие на организм человека с помощью УФ-лучей. Ее могут назначить при нарушениях в работе мочеполовой системы (у женщин), заболеваниях и трофических поражениях кожи, при артрите и артрозе, расстройствах нервной системы и дефиците витамина D.ЛокальноеЭто также физиотерапевтическая процедура, только в отличие от общего кварцевания воздействие направленно точечно. Назначается оно при различных ЛОР-заболеваниях и патологиях дыхательных путей.Кварцевание воздуха и поверхностейСамый привычный вид кварцевания, при котором оборудование устанавливают в помещении и включают на определенный отрезок времени. УФ-лучи убивают вирусы не только в воздухе, но и на открытых поверхностях.Кварцевание предметовДля дезинфекции медицинских и маникюрных инструментов, зубных щеток, расчесок и других предметов личной гигиены используются УФ-стерилизаторы. Это закрытое оборудование с ящиком и установленной внутри УФ-лампой.Зачем нужноМногие заболевания передаются воздушно-капельным путем от зараженного человека. Постоянно дистанцироваться от заболевших, особенно при работе с людьми или частом нахождении в общественном транспорте, практически невозможно. Именно для снижения вероятности массовых заражений в людных местах, а также для дезинфекции помещений, где живут пожилые или люди со слабым здоровьем, используются кварцевые лампы.Их излучение убивает вирусы, в том числе COVID-19, грибки и бактерии. Влажная уборка со специальными средствами тоже решает такую задачу, но не до конца. К примеру, очень сложно вручную продезинфицировать текстиль и фактурные предметы, к тому же после уборки часть болезнетворных микроорганизмов снова осядет на поверхности. Лучше всего использовать все в совокупности: периодическое включение лампы, влажную уборку и регулярное проветривание помещения.Чем делаютКварцевание проводится специальными лампами, излучающими ультрафиолет определенной длины. В свою очередь, они устанавливаются в специальное оборудование, которое имеет свои особенности.Лампы для кварцеванияЗачастую все лампы такого типа называют кварцевыми, но это не совсем верно. Всего существует два типа, которые имеют существенные различия.Кварцевые. Колба таких ламп сделана из кварцевого стекла, оно пропускает ультрафиолет в диапазоне от 100 от 450 нм. Это влечет за собой высокую ионизацию воздуха с последующим образованием озона. В большой концентрации он ядовит для человека, поэтому после использования кварцевых ламп необходимо обязательное проветривание помещения.Бактерицидные. В таких лампах используется увиолевое стекло, благодаря чему они излучают ультрафиолет в узком спектре – 252-254 нм. Это позволяет избежать образования озона, поэтому проветривать помещение нет необходимости. Бактерицидные лампы более практичны, именно их чаще всего устанавливают в оборудование для домашнего использования.Оборудование для кварцеванияВ зависимости от способа размещения ламп, оборудование для кварцевания делится на два вида.Открытого типа. В таких устройствах лампа никак не спрятана и ничем не закрыта, поэтому их можно использовать только в помещении, где никого нет, также предварительно потребуется вынести все живые растения. Как правило, такое оборудование используется в медицинских учреждениях, на производстве, в вагонах метро, школах и детских садах. Его включают на ограниченное время, которое зависит от мощности устройства и площади помещения. Эксплуатация открытых приборов требует соблюдения строгих мер безопасности и осторожности, поэтому для дома это не лучший вариант.Закрытого типа. К этой категории относятся УФ-стерилизаторы для предметов и рециркуляторы. В них УФ-лампа спрятана в корпусе, поэтому она не может нанести вред окружающим, такое оборудование можно включать в присутствии людей. Рециркуляторы также оборудованы вентилятором, который позволяет засасывать воздух внутрь, где он обеззараживается и очищенным выходит обратно. Они могут работать продолжительное время, после не нужно проветривать помещение, поэтому их чаще всего устанавливают дома и в небольших офисах. Подбирается такое оборудование исходя из мощности, производительности и площади комнаты, в которой он будет размещаться.Наталья Власова, врач-терапевт и онколог высшей категории Саратовского МНЦ гигиены ФБУН "ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения", отмечает, что при покупке УФ-облучателя для дома важно обратить внимание на три параметра:Как проводить в домашних условияхДля домашнего кварцевания воздуха лучше всего использовать закрытое оборудование – рециркуляторы. Ими легко пользоваться, и они безопасны для людей, животных и растений. Существуют как стационарные, так и передвижные модели. Если в квартире или доме живут дети и животные, лучше выбрать настенный вариант, что исключит случайное опрокидывание. Если используются открытые облучатели, то важно строго следовать инструкции по применению и учесть все меры безопасности. Для повышения эффективности работы бактерицидных и кварцевых ламп важно проводить регулярную влажную уборку в помещении. Перед локальным кварцеванием (носа, ушей и рта) в домашних условиях нужно проконсультироваться с врачом, в случае наличия противопоказаний процедура может навредить человеку.Длительность и периодичность процедурыВ сезон частых простудных заболеваний или в случаях, когда в помещении проживают пожилые и люди с ослабленным иммунитетом, рециркуляторы можно включать каждый день, учитывая время работы, указанное в инструкции. Открытые облучатели включают утром и вечером. В зависимости от мощности и площади комнаты время работы начинается с 10 минут, но редко превышает полчаса.В случаях, когда в устройстве установлена кварцевая лампа, нужно четко следовать инструкции от производителя, чтобы избежать чрезмерной концентрации озона в помещении после процедуры.Кварцевание детейВ педиатрии распространено применение коротковолнового ультрафиолетового облучения (КУФ) в качестве физиотерапевтической процедуры. Проводить ее можно с первых дней жизни ребенка как в качестве лечения, так и в качестве профилактики. Во избежание негативного влияния УФ-лучей кварцевание лучше делать в медицинском учреждении под присмотром врача. Предварительно здоровье ребенка проверяют, чтобы выявить возможные противопоказания. Такая процедура не только помогает в лечении ЛОР-заболеваний, но и способна восполнить дефицит витамина D и укрепить здоровье малыша.Польза и вредРаспространенное применение кварцевания обусловлено не только необходимостью дезинфекции, но и рядом полезных свойств:Несмотря на положительные свойства, кварцевание может нанести и вред. Во многом это сопряжено с ненадлежащей эксплуатацией оборудования и несоблюдением инструкций. Также кварцевание может стать опасным для людей, у которых есть новообразования (злокачественного и доброкачественного характера), сердечно-сосудистые заболевания и повышенное артериальное давление. В некоторых случаях может проявиться индивидуальная непереносимость процедуры. Поэтому если во время кварцевания ухудшается состояние, лучше выйти из помещения, даже если производитель указал обратное.Чтобы обезопасить себя от негативного воздействия УФ-лучей, следует проконсультироваться с врачом.Безопасность при кварцеванииНиколай Дубинин, врач-дезинфектолог, уточняет, что соблюдение мер безопасности является обязательным как при использовании открытых облучателей, так и закрытых:

https://ria.ru/20200602/1572346857.html

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https://ria.ru/20220125/retsirkulyator-1769335513.html

https://ria.ru/20200720/1574606565.html

https://ria.ru/20200602/1572327156.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, здоровье - общество