https://ria.ru/20240624/sinagoga-1955012160.html

При теракте в Дербенте в синагоге утрачены хранившиеся свитки Торы

При теракте в Дербенте в синагоге утрачены хранившиеся свитки Торы - РИА Новости, 24.06.2024

При теракте в Дербенте в синагоге утрачены хранившиеся свитки Торы

Синагоги в Махачкале и Дербенте, подвергшиеся атакам террористов, предстоит восстанавливать, пожар уничтожил свитки Торы в Дербенте, сообщил президент Федерации РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T11:55

2024-06-24T11:55

2024-06-24T11:57

дербент

махачкала

александр бородай

федерация еврейских общин россии

русская православная церковь

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

происшествия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Синагоги в Махачкале и Дербенте, подвергшиеся атакам террористов, предстоит восстанавливать, пожар уничтожил свитки Торы в Дербенте, сообщил президент Федерации еврейских общин раввин (ФЕОР) Александр Борода. "Нам предстоит восстанавливать не только спокойную жизнь, но и синагоги в Махачкале и Дербенте. Дербентская синагога – историческая, почти полностью уничтожена изнутри во время пожара. Построенная в 1914 году, она являлась не только местом религиозного притяжения проживающих в городе евреев, но и предметом исторического и архитектурного наследия республики. В огне также утеряны свитки Торы, которые хранились в синагоге", – говорится в поступившем в РИА Новости заявлении Бороды.В ФЕОР пояснили, что в случае уничтожения свитка Торы в синагоге для ее восстановления необходимо вручную написать новый. При этом обычно в синагогах хранится не менее трех свитков, которые выносятся на празднике. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских, в том числе священник РПЦ. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

https://ria.ru/20240624/dagestan-1954982136.html

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дербент, махачкала, александр бородай, федерация еврейских общин россии, русская православная церковь, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, происшествия