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Главу Сергокалинского района Дагестана исключили из "Единой России" - РИА Новости, 24.06.2024
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01:47 24.06.2024 (обновлено: 03:09 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/omarov-1954941460.html
Главу Сергокалинского района Дагестана исключили из "Единой России"
Главу Сергокалинского района Дагестана исключили из "Единой России" - РИА Новости, 24.06.2024
Главу Сергокалинского района Дагестана исключили из "Единой России"
Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров исключен из "Единой России" за дискредитирующие действия, информирует региональное отделении партии, при... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T01:47
2024-06-24T03:09
единая россия
сергокалинский район
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
дербент
махачкала
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров исключен из "Единой России" за дискредитирующие действия, информирует региональное отделении партии, при этом, как ранее сообщал источник РИА Новости, сыновья Омарова были участниками терактов в Дербенте и Махачкале в воскресенье."Президиум регионального политсовета "Единой России" принял решение исключить главу Сергокалинского района, секретаря местного отделения Магомеда Омарова из партии. Решение принято в соответствии с уставом – за дискредитирующие "Единую Россию" действия", - говорится в сообщении реготделения партии.Ранее источник РИА Новости в силовых структурах республики сообщил, что Магомед Омаров в воскресенье был задержан и доставлен на допрос в связи с тем, что его сыновья, по данным силовиков, были участниками терактов в Дагестане.В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В Республике Дагестан введен правовой режим контртеррористической операции.
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единая россия, сергокалинский район, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, дербент, махачкала, происшествия
Единая Россия, Сергокалинский район, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Дербент, Махачкала, Происшествия
Главу Сергокалинского района Дагестана исключили из "Единой России"

Главу Сергокалинского района Дагестана Омарова исключили из "Единой России"

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВ Дагестане совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
В Дагестане совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
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В Дагестане совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров исключен из "Единой России" за дискредитирующие действия, информирует региональное отделении партии, при этом, как ранее сообщал источник РИА Новости, сыновья Омарова были участниками терактов в Дербенте и Махачкале в воскресенье.
«
"Президиум регионального политсовета "Единой России" принял решение исключить главу Сергокалинского района, секретаря местного отделения Магомеда Омарова из партии. Решение принято в соответствии с уставом – за дискредитирующие "Единую Россию" действия", - говорится в сообщении реготделения партии.
Ранее источник РИА Новости в силовых структурах республики сообщил, что Магомед Омаров в воскресенье был задержан и доставлен на допрос в связи с тем, что его сыновья, по данным силовиков, были участниками терактов в Дагестане.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В Республике Дагестан введен правовой режим контртеррористической операции.
Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Теракты в Севастополе и Дагестане инспирированы извне, заявил Слуцкий
00:06
 
Единая РоссияСергокалинский районВооруженные нападения в Дербенте и МахачкалеДербентМахачкалаПроисшествия
 
 
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