https://ria.ru/20240624/omarov-1954941460.html

Главу Сергокалинского района Дагестана исключили из "Единой России"

Главу Сергокалинского района Дагестана исключили из "Единой России" - РИА Новости, 24.06.2024

Главу Сергокалинского района Дагестана исключили из "Единой России"

Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров исключен из "Единой России" за дискредитирующие действия, информирует региональное отделении партии, при... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T01:47

2024-06-24T01:47

2024-06-24T03:09

единая россия

сергокалинский район

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

дербент

махачкала

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров исключен из "Единой России" за дискредитирующие действия, информирует региональное отделении партии, при этом, как ранее сообщал источник РИА Новости, сыновья Омарова были участниками терактов в Дербенте и Махачкале в воскресенье."Президиум регионального политсовета "Единой России" принял решение исключить главу Сергокалинского района, секретаря местного отделения Магомеда Омарова из партии. Решение принято в соответствии с уставом – за дискредитирующие "Единую Россию" действия", - говорится в сообщении реготделения партии.Ранее источник РИА Новости в силовых структурах республики сообщил, что Магомед Омаров в воскресенье был задержан и доставлен на допрос в связи с тем, что его сыновья, по данным силовиков, были участниками терактов в Дагестане.В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В Республике Дагестан введен правовой режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240624/slutskiy-1954935539.html

сергокалинский район

дербент

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единая россия, сергокалинский район, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, дербент, махачкала, происшествия