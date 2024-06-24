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В Дагестане продолжаются поиски пособников боевиков - РИА Новости, 24.06.2024
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02:28 24.06.2024 (обновлено: 10:36 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/nak-1954943258.html
В Дагестане продолжаются поиски пособников боевиков
В Дагестане продолжаются поиски пособников боевиков - РИА Новости, 24.06.2024
В Дагестане продолжаются поиски пособников боевиков
В Дагестане продолжаются необходимые оперативно-розыскные мероприятия, а также поиск пособников бандитов, сообщает Национальный антитеррористический комитет. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T02:28
2024-06-24T10:36
происшествия
махачкала
дербент
русская православная церковь
национальный антитеррористический комитет рф
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В Дагестане продолжаются необходимые оперативно-розыскные мероприятия, а также поиск пособников бандитов, сообщает Национальный антитеррористический комитет. "Продолжаются необходимые оперативно-розыскные мероприятия, а также поиск пособников бандитов", - говорится в сообщении. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. По предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. По данным источника РИА Новости в силовых структурах республики, погибли семь правоохранителей. В Махачкале, согласно МВД региона, ранения получили 13 полицейских и трое гражданских. В Дагестане введен правовой режим контртеррористической операции. НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двоих в Дербенте и троих в Махачкале.
https://ria.ru/20240624/slutskiy-1954935539.html
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Перекрытый проезд к месту перестрелки около церкви в микрорайоне Первая Махачкала
Людей, проживающих в районе церкви в мкр Первая Махачкала, пустили в свои дома, но проезд к месту перестрелки все еще закрыт, передает корреспондент РИА Новости.
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происшествия, махачкала, дербент, русская православная церковь, национальный антитеррористический комитет рф, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Происшествия, Махачкала, Дербент, Русская православная церковь, Национальный антитеррористический комитет РФ, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
В Дагестане продолжаются поиски пособников боевиков

НАК: в Дагестане проходят оперативно-розыскные мероприятия и поиск пособников

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В Дагестане продолжаются необходимые оперативно-розыскные мероприятия, а также поиск пособников бандитов, сообщает Национальный антитеррористический комитет.
"Продолжаются необходимые оперативно-розыскные мероприятия, а также поиск пособников бандитов", - говорится в сообщении.
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В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. По предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. По данным источника РИА Новости в силовых структурах республики, погибли семь правоохранителей. В Махачкале, согласно МВД региона, ранения получили 13 полицейских и трое гражданских.
В Дагестане введен правовой режим контртеррористической операции. НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двоих в Дербенте и троих в Махачкале.
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ПроисшествияМахачкалаДербентРусская православная церковьНациональный антитеррористический комитет РФВооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
 
 
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