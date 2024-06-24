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Пострадавших в результате перестрелки в Махачкале прооперировали - РИА Новости, 24.06.2024
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00:03 24.06.2024 (обновлено: 00:35 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/makhachkala-1954935154.html
Пострадавших в результате перестрелки в Махачкале прооперировали
Пострадавших в результате перестрелки в Махачкале прооперировали - РИА Новости, 24.06.2024
Пострадавших в результате перестрелки в Махачкале прооперировали
Пострадавшие в результате перестрелки в Махачкале прооперированы и находятся под постоянным присмотром врачей, сообщил мэр города Юсуп Умавов со ссылкой на... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T00:03
2024-06-24T00:35
мэр
махачкала
происшествия
россия
дербент
юсуп умавов
русская православная церковь
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пострадавшие в результате перестрелки в Махачкале прооперированы и находятся под постоянным присмотром врачей, сообщил мэр города Юсуп Умавов со ссылкой на главврача Республиканской клинической больницы.Мэр добавил, что посетил РКБ, где встретился с главным врачом медучреждения Газиявдибиром Мусаевым."Поинтересовался состоянием пострадавших, а также отметил, что в случае необходимости администрация Махачкалы окажет всю необходимую помощь лечебному учреждению в сложившейся тяжелой ситуации. Газиявдибир Мусаев рассказал о состоянии пострадавших и отметил, что их прооперировали... (пострадавшие - ред.) находятся под постоянным присмотром врачей", - написал Умавов в своем Telegram-канале.Мэр также подчеркнул, что случившееся является большой трагедией для города и всего Дагестана, а совершенное преступление направлено на дестабилизацию ситуации в регионе.В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона РИА Новости сообщали, что погибли шесть правоохранителей. По последним данным ведомства, в Махачкале ранения получили 13 полицейских и трое гражданских. В Республике Дагестан введен правовой режим контртеррористической операции.
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мэр, махачкала, происшествия, россия, дербент, юсуп умавов, русская православная церковь, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
МЭР, Махачкала, Происшествия, Россия, Дербент, Юсуп Умавов, Русская православная церковь, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Пострадавших в результате перестрелки в Махачкале прооперировали

Мэр Махачкалы Умавов: пострадавших в перестрелке в городе прооперировали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пострадавшие в результате перестрелки в Махачкале прооперированы и находятся под постоянным присмотром врачей, сообщил мэр города Юсуп Умавов со ссылкой на главврача Республиканской клинической больницы.
Мэр добавил, что посетил РКБ, где встретился с главным врачом медучреждения Газиявдибиром Мусаевым.
"Поинтересовался состоянием пострадавших, а также отметил, что в случае необходимости администрация Махачкалы окажет всю необходимую помощь лечебному учреждению в сложившейся тяжелой ситуации. Газиявдибир Мусаев рассказал о состоянии пострадавших и отметил, что их прооперировали... (пострадавшие - ред.) находятся под постоянным присмотром врачей", - написал Умавов в своем Telegram-канале.
Мэр также подчеркнул, что случившееся является большой трагедией для города и всего Дагестана, а совершенное преступление направлено на дестабилизацию ситуации в регионе.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона РИА Новости сообщали, что погибли шесть правоохранителей. По последним данным ведомства, в Махачкале ранения получили 13 полицейских и трое гражданских. В Республике Дагестан введен правовой режим контртеррористической операции.
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МЭРМахачкалаПроисшествияРоссияДербентЮсуп УмавовРусская православная церковьВооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
 
 
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