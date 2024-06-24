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Гамзатова опубликовала кадры с фотографиями силовиков, погибших в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024
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10:02 24.06.2024 (обновлено: 10:20 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/dagestan-1954982136.html
Гамзатова опубликовала кадры с фотографиями силовиков, погибших в Дагестане
Гамзатова опубликовала кадры с фотографиями силовиков, погибших в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024
Гамзатова опубликовала кадры с фотографиями силовиков, погибших в Дагестане
Советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова опубликовала видео с фотографиями правоохранителей, погибших в результате воскресных терактов в республике, в своем... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T10:02
2024-06-24T10:20
дербент
махачкала
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова опубликовала видео с фотографиями правоохранителей, погибших в результате воскресных терактов в республике, в своем Телеграм-канале.На видео как минимум 14 траурных фотографий. "Даже подумать больно, что сейчас творится в доме этих ребят, которые самоотверженно встали на защиту мирного населения. Конечно, даже если каждому из них сегодня дадут медаль героя, она семье не заменит близкого и любимого человека. Мы выражаем искренние соболезнования их семьям, родным, близким, их коллегам", – написала Гамзатова. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских, в том числе священник РПЦ. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двоих в Дербенте и троих в Махачкале. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил о ликвидации шести бандитов. Розыскные и следственные мероприятия в регионе продолжаются, по словам Меликова, они продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.
https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html
https://ria.ru/20240623/muftiy-1954916383.html
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Портреты погибших в результате теракта сотрудников полиции
Советник муфтията Дагестана Айна Гамзатова опубликовала видео с портретами погибших в результате теракта сотрудников полиции
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дербент, махачкала, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Дербент, Махачкала, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Гамзатова опубликовала кадры с фотографиями силовиков, погибших в Дагестане

Советник муфтия Дагестана Гамзатова опубликовала фотографии погибших полицейских

Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова опубликовала видео с фотографиями правоохранителей, погибших в результате воскресных терактов в республике, в своем Телеграм-канале.
На видео как минимум 14 траурных фотографий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
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08:00
«
"Даже подумать больно, что сейчас творится в доме этих ребят, которые самоотверженно встали на защиту мирного населения. Конечно, даже если каждому из них сегодня дадут медаль героя, она семье не заменит близкого и любимого человека. Мы выражаем искренние соболезнования их семьям, родным, близким, их коллегам", – написала Гамзатова.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских, в том числе священник РПЦ. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.
НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двоих в Дербенте и троих в Махачкале. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил о ликвидации шести бандитов. Розыскные и следственные мероприятия в регионе продолжаются, по словам Меликова, они продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.
На месте перестрелки в Дербенте, Дагестан
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Вчера, 20:54
 
ДербентМахачкалаВооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
 
 
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