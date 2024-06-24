https://ria.ru/20240624/dagestan-1954982136.html

Гамзатова опубликовала кадры с фотографиями силовиков, погибших в Дагестане

Гамзатова опубликовала кадры с фотографиями силовиков, погибших в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024

Гамзатова опубликовала кадры с фотографиями силовиков, погибших в Дагестане

Советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова опубликовала видео с фотографиями правоохранителей, погибших в результате воскресных терактов в республике, в своем... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T10:02

2024-06-24T10:02

2024-06-24T10:20

дербент

махачкала

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова опубликовала видео с фотографиями правоохранителей, погибших в результате воскресных терактов в республике, в своем Телеграм-канале.На видео как минимум 14 траурных фотографий. "Даже подумать больно, что сейчас творится в доме этих ребят, которые самоотверженно встали на защиту мирного населения. Конечно, даже если каждому из них сегодня дадут медаль героя, она семье не заменит близкого и любимого человека. Мы выражаем искренние соболезнования их семьям, родным, близким, их коллегам", – написала Гамзатова. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских, в том числе священник РПЦ. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двоих в Дербенте и троих в Махачкале. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил о ликвидации шести бандитов. Розыскные и следственные мероприятия в регионе продолжаются, по словам Меликова, они продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.

https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html

https://ria.ru/20240623/muftiy-1954916383.html

дербент

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Портреты погибших в результате теракта сотрудников полиции Советник муфтията Дагестана Айна Гамзатова опубликовала видео с портретами погибших в результате теракта сотрудников полиции 2024-06-24T10:02 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дербент, махачкала, вооруженные нападения в дербенте и махачкале