День Петра и Февронии: праздник покровителей семьи и любви

День Петра и Февронии – православный праздник семьи, любви и верности. Какого числа отмечается, когда празднуется в 2026 году, и какие мероприятия проходят в эту дату – в материале РИА Новости.

Дата: 8 июля

Тип праздника: православный (день памяти святых) + государственный (День семьи, любви и верности)

В чью честь: святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских

Где хранятся мощи: Свято-Троицкий женский монастырь (Муром)

Когда отмечается день Петра и Февронии в 2026 году

Русская православная церковь отмечает день памяти Петра и Февронии Муромских 8 июля по новому стилю (25 июня по старому стилю). С 2008 года к событию церковного календаря приурочили светский праздник, который назвали Днем семьи, любви и верности.

8 июля 2026 года празднуют День Петра и Февронии

Какого числа праздник

День памяти святых Петра и Февронии ежегодно приходится на 8 июля. Эта дата остаётся неизменной в церковном календаре, и в 2026 году праздник выпадает на среду.

Является ли 8 июля выходным днем

Несмотря на всероссийский статус праздника, 8 июля не является официальным нерабочим праздничным днём в России. В производственном календаре на 2026 год этот день не отмечен как выходной и будет рабочим.

История праздника Петра и Февронии

В основе праздника лежит история любви князя и крестьянки, ставшая символом супружеской верности.

Житие святых Петра и Февронии Муромских

Согласно жизнеописанию святых, за несколько лет до княжения Петр заболел проказой. Никто не мог излечить его от этого недуга. Вскоре будущий правитель увидел во сне знамение, согласно которому исцелить его может дочь пчеловода – Феврония, крестьянка деревни Ласково в Рязанской земле. Девушка была красива, благочестива и добра, к тому же она умела врачевать многие болезни. Князь полюбил ее и дал обет жениться после выздоровления. Когда это случилось , монарх не сдержал своего обещания. Болезнь вернулась, но Феврония снова вылечила Петра – и тот наконец женился.

Но бояре не пожелали, чтобы княгиней стала девушка из народа, дочь древолаза, и потребовали развода. Петр, когда узнал, что его хотят разлучить с любимой женой, решил отказаться от княжения и богатства. Супруги покинули Муром, отплыв на лодке по реке Оке. Вскоре в городе началась смута, вся знать перессорилась вплоть до кровопролития. В итоге собрали совет, на котором решили призвать Петра обратно. Благоверные правители, вернувшись, заслужили еще большую любовь и уважение горожан.

Считается, что именно их пример вдохновил на создание многих культурных проектов, посвящённых любви и верности.

На склоне лет Петр и Феврония приняли постриг с именами Давид и Евфросиния. Находясь далеко друг от друга, в 1228-м они скончались каждый в своей келье в один день. Супруги завещали похоронить себя вместе, заранее подготовив для этого гроб с тонкой перегородкой посередине. Однако их последнюю волю нарушили – муромских правителей похоронили в разных монастырях, посчитав погребение в одном гробу несовместимым с монашеским саном.

На следующий день священнослужители вдруг с удивлением обнаружили, что тела супругов лежат вместе. Дважды их разносили по разным храмам, но оба раза они чудесным образом вновь оказывались рядом. В итоге покойных так и похоронили в общей могиле, а 8 июля стал днём памяти.

Канонизация и "Повесть о Петре и Февронии"

История любви Петра и Февронии Муромских известна нам из одноимённой "Повести", написанной в XVI веке публицистом и священником Ермолаем-Еразмом. Это не каноническое житие: исследователи относят его к жанру светской легенды или агиографической повести с элементами фольклора и сказочных сюжетов, поскольку летописи не знают муромского князя по имени Петр, а некоторые ранние списки называют героев матерью и сыном.

Несмотря на характер источника, церковное почитание пары началось вскоре после создания повести. Русская церковь причислила Петра и Февронию Муромских к лику святых примерно через 300 лет после кончины. Они были канонизированы на Московском соборе в 1547 году как местночтимые святые. Позже их стали почитать по всей Руси, а основным днём памяти стало 8 июля – дата кончины, описанная в повести.

Как день Петра и Февронии стал народным праздником

Задолго до официальной канонизации, в народном календаре восточных славян этот день был связан с первым покосом, а также считалось, что именно 8 июля русалки уходят на дно и купание становится безопасным.

Современная история праздника началась в 2008 году по инициативе жителей Мурома . Этот союз супругов стал символом счастливой супружеской жизни, прожитой в согласии и любви, и день памяти святых было решено отмечать как День семьи, любви и верности. Идея быстро нашла отклик у россиян, и праздник приобрел статус всероссийского.

День семьи, любви и верности – государственный праздник

День семьи, любви и верности получил статус официального государственного праздника в России 28 июня 2022 года. Указ президента придал ему федеральный масштаб и закрепил в правовом поле.

В документе подчеркивается, что эта дата выбрана для сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.

Ключевые даты в истории дня Петра и Февронии Год Событие Место Значение 1228 Кончина святых супругов в один день Муром Дата праздника (25 июня / 8 июля) 1547 Канонизация на Московском соборе Москва Причисление к лику святых 1992 Перенесение мощей Свято-Троицкий монастырь, Муром Возвращение святыни верующим 2002 Возрождение традиции празднования Муром Инициатива местной молодёжи 2008 Учреждение Дня семьи, любви и верности Россия Всероссийский статус 2011 Учреждение медали "За любовь и верность" Россия Госнаграда супругам 2022 Указ Президента РФ № 411 Россия Закрепление в качестве официального праздника

Традиции и обычаи в день Петра и Февронии

Символ праздника – ромашка, цветок, ставший символом семьи, нежности и чистоты. В день святых Петра и Февронии во всех регионах России проходят мероприятия, посвящённые ценности семейных отношений: концерты, конкурсы, семейные соревнования, выставки, ярмарки ремесел, экскурсии, детские анимационные программы, творческие занятия.

В некоторых регионах в торжественной обстановке вручают почетные знаки "Материнская слава". Существует инициатива объявить 8 июля официальным выходным для многодетных семей.

Одной из самых трогательных традиций стало вручение медали "За любовь и верность". Эта инициатива, учреждённая по предложению Светланы Медведевой, реализуется Фондом социально-культурных инициатив. Награду присуждают супружеским парам, прожившим в браке не менее 25 лет, подающим пример крепости семейных устоев и воспитавшим достойных детей.

Богослужения и молитвы святым

Для православных верующих день Петра и Февронии неразрывно связан с церковной традицией. В храмах совершаются торжественные богослужения, посвященные памяти святых супругов.

торжественная литургия . В храме Мурома проходит

Кульминацией праздника часто становится молебен с чтением акафиста у иконы благоверных князя и княгини, где прихожане просят их о заступничестве, семейном счастье и взаимопонимании.

Существует несколько канонических молитв Петру и Февронии, которые читаются как в церкви, так и дома. Верующие обращаются к святым с просьбами о даровании "супругам любви нелицемерной", сохранении мира в семье, исцелении от болезней и рождении детей.

Заключение браков и сватовство

Поскольку святые Пётр и Феврония почитаются как покровители брака и супружеской верности, многие пары стремятся заключить официальный союз или хотя бы сделать предложение именно в этот день, считая это доброй приметой и символическим началом долгого и счастливого совместного пути.

Если 8 июля выпадает на день недели, когда отделы ЗАГС обычно не регистрируют свадьбы, для этой даты часто делают исключение и проводят торжественные церемонии.

Если 8 июля приходится на время Петрова поста, православная церковь не проводит обряд венчания, и священнослужители рекомендуют начинать полноценную супружескую жизнь уже после окончания поста.

Праздничные мероприятия в Муроме и регионах

Ежегодно центром торжеств в день памяти благоверных правителей выступает город Муром во Владимирской области.

"Традиционно, конечно, праздник отмечается во всех субъектах, и центром торжеств у нас всегда является замечательный город Муром, где проводится большой праздничный концерт", – сообщил журналистам генеральный директор Фонда социально-культурных инициатив Сергей Смирнов.

Семейные ритуалы и подарки

В День семьи, любви и верности одной из главных традиций считается совместный поход в храм на службу или просто тихий вечер в кругу близких.

Хорошими вариантами подарков могут стать:

букеты ромашек как классический атрибут дня;

парные украшения: браслеты или кулоны с гравировкой;

подарочные сертификаты: романтический ужин, совместное путешествие или спа-процедуры для двоих;

уютные мелочи для дома: пледы, кружки с милыми надписями, ароматические свечи, книги.

Поздравление с днем Петра и Февронии

В этот день принято желать не просто материального благополучия, а именно "сокровища" душевного тепла, которое помогает преодолевать любые трудности. Можно пожелать, чтобы любовь всегда была надёжной опорой, а дом оставался местом, куда хочется возвращаться.

Для молодожёнов это особенный повод сказать друг другу клятвы верности или обменяться символическими подарками, а для супругов со стажем – вспомнить лучшие моменты совместной жизни и поблагодарить за пройденный путь.

Где поклониться мощам Петра и Февронии

Главным местом паломничества в День семьи, любви и верности остаётся древний Муром, где хранятся мощи святых Петра и Февронии. Поклониться святыне можно в нескольких знаковых местах города, а также в храмах в честь святых в других городах.

Свято-Троицкий монастырь в Муроме

Рака с мощами святых находится в Троицком соборе Свято-Троицкого женского монастыря города Мурома.

тесно переплетена с житием княгини Февронии: по преданию, именно здесь она приняла постриг и доживала свой век после смерти супруга. История обителис житием княгини Февронии: по преданию, именно здесь она приняла постриг и доживала свой век после смерти супруга.

Паломники со всей страны приезжают сюда круглый год, чтобы попросить у святых заступничества.

На территории монастыря есть часовня и святой источник в честь Петра и Февронии. В главном храме можно заказать молебен, поставить свечи и приложиться к святыне.

Иконы и храмы в честь святых

Почитание муромских чудотворцев вышло далеко за пределы их родного города. В Москве на Патриаршем подворье в Марьино в Храме святых благоверных князей Петра и Февронии пройдут праздничные богослужения и крестный ход.

Иконы святых можно увидеть во многих православных храмах. Им молятся о сохранении домашнего очага, верности друг другу и благополучии детей, прося укрепить союз миром и согласием.

Молитвы святым Петру и Февронии

Молитвы святым Петру и Февронии Муромским занимают особое место в православной традиции. Существует несколько канонических молитв благоверным князю и княгине. В них верующие испрашивают у святых заступничества для себя и своих близких, моля о ниспослании "веры правой, надежды благой, любви нелицемерной", а также благополучия для всей страны.

Священный Синод официально утвердил текст одной из таких молитв для включения в богослужения.

Вот одна из самых распространённых молитв:

О, велиции угодницы Божии и предивнии чудотворцы, благовернии княже Петре и княгине Февроние, града Мурома предстатели и хранители, и о всех нас усерднии ко Господу молитвенницы!

К вам прибегаем и вам молимся с упованием крепким: принесите за нас, грешных, святыя молитвы ваша ко Господу Богу и испросите нам у благости Его вся благопотребная душам и телесем нашим: веру праву, надежду благу, любовь нелицемерну, благочестие непоколебимое...

в православных молитвословах . Текст этой и других молитв можно найти

Что можно и что нельзя делать 8 июля

Вокруг дня Петра и Февронии, как и вокруг других православных дат, со временем образовался пласт народных обычаев.

Что можно и что нельзя делать 8 июля Можно Нельзя Молиться святым о семье и здоровье Ссориться с родными и близкими Делать предложение руки и сердца Венчаться в храме (Петровский пост) Регистрировать брак в отделах ЗАГС Заниматься тяжёлым физическим трудом Посещать литургию и крестный ход Гадать на ромашке Дарить ромашки и проводить время с семьёй Купаться без креста (поверье о русалках) Печь постный пирог-курник для гостей Готовить блюда из теста (по примете – к нищете)

Церковь подчёркивает, что народные приметы не имеют под собой догматической основы и призывает отделять духовный смысл праздника от бытовых предрассудков.

Народные приметы на день Петра и Февронии

Молодожёны просят у святых благословения перед свадьбой. Считалось, что если купец в этот день проработает весь день рядом со своей женой, то в дальнейшем у семьи будет хороший достаток.

Приметы о погоде и работах на земле тоже были обязательной частью поверий в день памяти Петра и Февронии. Так, после 8 июля ждали ещё сорок жарких дней лета. В эти дни начинался сенокос, и, если мыши и свиньи начинали есть сено, то покос ожидался плохим.

Феврония, будучи при жизни искусной целительницей, помогает всем страждущим. Но иногда её называли Русальницей, и с 8 июля надо было быть осторожным – русалки начинали водить хороводы и могли утянуть на дно (как и во время русальной недели в июне).

По древним преданиям считалось, что в ночь перед праздником ведьмы собирали тирлич-траву (горечавка или золототысячник), чтобы варить из неё приворотные зелья и совершать магические обряды.

Народные приметы на день Петра и Февронии Примета Толкование Сфера Жара 8 июля Будут жаркими ближайшие 40 дней Погода Северный ветер К жаркой погоде Погода Засуха 8 июля К неурожаю грибов Урожай Посвататься в этот день К долгой счастливой жизни Любовь Купец работает рядом с женой К достатку в семье Достаток

Вопросы и ответы

Какого числа День Петра и Февронии в 2026 году?

День Петра и Февронии в 2026 году отмечается 8 июля (среда). Эта дата постоянная и не меняется из года в год.

Можно ли венчаться в День Петра и Февронии?

Венчаться нельзя, так как 8 июля приходится на Петровский пост, во время которого не совершается таинство брака. Однако можно обручиться и зарегистрировать брак в отделе ЗАГС.

Почему Петр и Феврония покровители семьи?

Петр и Феврония считаются образцом христианской супружеской любви и верности. Они прожили долгую жизнь в любви и согласии, поддерживали друг друга в испытаниях и умерли в один день,

Где находятся мощи Петра и Февронии?

Мощи святых Петра и Февронии хранятся в Троицком женском монастыре города Мурома Владимирской области. У входа в обитель установлен бронзовый памятник святым супругам.

Что дарят на День Петра и Февронии?

Семейным парам принято дарить ромашки (символ праздника), иконы святых Петра и Февронии, парные подарки (парные фигурки, украшения), семейные фотографии в рамке, книги о семейных ценностях.