https://ria.ru/20240624/dagestan-1954936546.html

В Дагестане уничтожили по меньшей мере шесть боевиков

В Дагестане уничтожили по меньшей мере шесть боевиков - РИА Новости, 24.06.2024

В Дагестане уничтожили по меньшей мере шесть боевиков

По меньшей мере шесть боевиков уничтожены в Дагестане, сообщили РИА Новости в силовых структурах республики. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T00:25

2024-06-24T00:25

2024-06-24T01:23

республика дагестан

махачкала

россия

дербент

происшествия

русская православная церковь

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. По меньшей мере шесть боевиков уничтожены в Дагестане, сообщили РИА Новости в силовых структурах республики.МВД Дагестана ранее сообщало о ликвидации четырех бандитов в Махачкале, Национальный антитеррористический комитет сообщал об уничтожении еще двух боевиков в Дербенте."На территории региона уничтожены как минимум шестеро террористов", – сказал собеседник агентства.Ранее в воскресенье группа вооруженных людей обстреляла синагогу и церковь в Дербенте. В результате в зданиях начался пожар. Почти одновременно с этим стало известно о нападении на пост ДПС в Махачкале. Кроме того, еще одно нападение произошло в селе Сергокала. Там злоумышленники обстреляли полицейскую машину, ранения получил один из сотрудников.По последним данным МВД, в общей сложности погибли шесть сотрудников полиции, еще 13 получили ранения. Как сообщил Национальный террористический комитет, жертвами стали священник РПЦ и полицейские. В республике ввели режим контртеррористической операции. Управление СК по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "Теракт".

https://ria.ru/20240624/slutskiy-1954935539.html

махачкала

россия

дербент

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республика дагестан, махачкала, россия, дербент, происшествия, русская православная церковь, вооруженные нападения в дербенте и махачкале