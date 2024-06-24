Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане уничтожили по меньшей мере шесть боевиков - РИА Новости, 24.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:25 24.06.2024 (обновлено: 01:23 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/dagestan-1954936546.html
В Дагестане уничтожили по меньшей мере шесть боевиков
В Дагестане уничтожили по меньшей мере шесть боевиков - РИА Новости, 24.06.2024
В Дагестане уничтожили по меньшей мере шесть боевиков
По меньшей мере шесть боевиков уничтожены в Дагестане, сообщили РИА Новости в силовых структурах республики. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T00:25
2024-06-24T01:23
республика дагестан
махачкала
россия
дербент
происшествия
русская православная церковь
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1954939277_5:0:830:464_1920x0_80_0_0_338a7ec0245096211e1d1a1a42f4aead.jpg
МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. По меньшей мере шесть боевиков уничтожены в Дагестане, сообщили РИА Новости в силовых структурах республики.МВД Дагестана ранее сообщало о ликвидации четырех бандитов в Махачкале, Национальный антитеррористический комитет сообщал об уничтожении еще двух боевиков в Дербенте."На территории региона уничтожены как минимум шестеро террористов", – сказал собеседник агентства.Ранее в воскресенье группа вооруженных людей обстреляла синагогу и церковь в Дербенте. В результате в зданиях начался пожар. Почти одновременно с этим стало известно о нападении на пост ДПС в Махачкале. Кроме того, еще одно нападение произошло в селе Сергокала. Там злоумышленники обстреляли полицейскую машину, ранения получил один из сотрудников.По последним данным МВД, в общей сложности погибли шесть сотрудников полиции, еще 13 получили ранения. Как сообщил Национальный террористический комитет, жертвами стали священник РПЦ и полицейские. В республике ввели режим контртеррористической операции. Управление СК по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "Теракт".
https://ria.ru/20240624/slutskiy-1954935539.html
махачкала
россия
дербент
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1954939277_108:0:727:464_1920x0_80_0_0_f832bd1e240e61c5ab7ca5ab5380b08c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика дагестан, махачкала, россия, дербент, происшествия, русская православная церковь, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Республика Дагестан, Махачкала, Россия, Дербент, Происшествия, Русская православная церковь, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
В Дагестане уничтожили по меньшей мере шесть боевиков

В силовых структурах Дагестана сообщили об уничтожении не менее шести боевиков

© РИА Новости | Перейти в медиабанкНа месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале
На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. По меньшей мере шесть боевиков уничтожены в Дагестане, сообщили РИА Новости в силовых структурах республики.
МВД Дагестана ранее сообщало о ликвидации четырех бандитов в Махачкале, Национальный антитеррористический комитет сообщал об уничтожении еще двух боевиков в Дербенте.
«
"На территории региона уничтожены как минимум шестеро террористов", – сказал собеседник агентства.
Ранее в воскресенье группа вооруженных людей обстреляла синагогу и церковь в Дербенте. В результате в зданиях начался пожар. Почти одновременно с этим стало известно о нападении на пост ДПС в Махачкале. Кроме того, еще одно нападение произошло в селе Сергокала. Там злоумышленники обстреляли полицейскую машину, ранения получил один из сотрудников.
По последним данным МВД, в общей сложности погибли шесть сотрудников полиции, еще 13 получили ранения. Как сообщил Национальный террористический комитет, жертвами стали священник РПЦ и полицейские.
В республике ввели режим контртеррористической операции. Управление СК по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "Теракт".
Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Теракты в Севастополе и Дагестане инспирированы извне, заявил Слуцкий
00:06
 
Республика ДагестанМахачкалаРоссияДербентПроисшествияРусская православная церковьВооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала