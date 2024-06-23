https://ria.ru/20240623/strelba-1954919199.html
На улице Мирзабекова в Махачкале периодически возобновляется стрельба
На улице Мирзабекова в Махачкале периодически возобновляется стрельба - РИА Новости, 23.06.2024
На улице Мирзабекова в Махачкале периодически возобновляется стрельба
Стрельба очередями периодически возобновляется на улице Мирзабекова в Махачкале, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T21:12
2024-06-23T21:12
2024-06-23T21:15
махачкала
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
республика дагестан
происшествия
россия
дербент
русская православная церковь
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МАХАЧКАЛА, 23 июн - РИА Новости. Стрельба очередями периодически возобновляется на улице Мирзабекова в Махачкале, передает корреспондент РИА Новости.Столкновение с боевиками в районе церкви продолжается уже более двух часов.В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. Позже СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". Позднее РИА Новости сообщили в МВД региона, что шесть правоохранителей убиты, 12 ранены в Дагестане.В Республике Дагестан введен правовой режим контртеррористической операции, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
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Улица Мирзабекова в Махачкале, где произошла стрельба
Проезд к месту происшествия в Махачкале закрыт, на месте силовики. Как сообщает корреспондент РИА Новости, слышны звуки стрельбы.
2024-06-23T21:12
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PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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махачкала, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, республика дагестан, происшествия, россия, дербент, русская православная церковь
Махачкала, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Республика Дагестан, Происшествия, Россия, Дербент, Русская православная церковь
На улице Мирзабекова в Махачкале периодически возобновляется стрельба
На улице Мирзабекова в Махачкале периодически возобновляется стрельба очередями