https://ria.ru/20240623/strelba-1954919199.html

На улице Мирзабекова в Махачкале периодически возобновляется стрельба

На улице Мирзабекова в Махачкале периодически возобновляется стрельба - РИА Новости, 23.06.2024

На улице Мирзабекова в Махачкале периодически возобновляется стрельба

Стрельба очередями периодически возобновляется на улице Мирзабекова в Махачкале, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.06.2024

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2024-06-23T21:12

2024-06-23T21:15

махачкала

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

республика дагестан

происшествия

россия

дербент

русская православная церковь

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МАХАЧКАЛА, 23 июн - РИА Новости. Стрельба очередями периодически возобновляется на улице Мирзабекова в Махачкале, передает корреспондент РИА Новости.Столкновение с боевиками в районе церкви продолжается уже более двух часов.В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. Позже СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". Позднее РИА Новости сообщили в МВД региона, что шесть правоохранителей убиты, 12 ранены в Дагестане.В Республике Дагестан введен правовой режим контртеррористической операции, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

https://ria.ru/20240623/nak-1954903705.html

махачкала

россия

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Улица Мирзабекова в Махачкале, где произошла стрельба Проезд к месту происшествия в Махачкале закрыт, на месте силовики. Как сообщает корреспондент РИА Новости, слышны звуки стрельбы. 2024-06-23T21:12 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

махачкала, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, республика дагестан, происшествия, россия, дербент, русская православная церковь