https://ria.ru/20240623/nak-1954903705.html

В Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

В Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу - РИА Новости, 24.06.2024

В Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

Злоумышленники напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Дербенте и Махачкале, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-23T19:48

2024-06-23T19:48

2024-06-24T06:30

дербент

махачкала

россия

национальный антитеррористический комитет рф

русская православная церковь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954897528_0:358:719:762_1920x0_80_0_0_cd85ec67452a02548952128420d9e701.jpg

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Злоумышленники напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Дербенте и Махачкале, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете."В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции", — говорится в заявлении.Сотрудники правоохранительных органов предпринимают все необходимые меры для розыска и задержания преступников.Позднее НАК сообщил о введении в Дагестане режима контртеррористической операции.Ранее в воскресенье группа вооруженных людей обстреляла синагогу и церковь в Дербенте. В результате в зданиях начался пожар. Почти одновременно с этим стало известно о нападении на пост ДПС в Махачкале. По последним данным МВД, в общей сложности погибли шесть сотрудников полиции, еще 12 получили ранения. В обоих городах объявили план "Перехват", силовики ведут бои с преступниками.Впоследствии МВД Дагестана сообщило, что двух боевиков удалось ликвидировать. При этом руководитель пресс-службы ведомства Гаяна Гариева не уточнила, о каком городе идет речь.Позднее она проинформировала о ликвидации четырех преступников в Махачкале.Как заявил зампредседателя общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев, жертвами нападений также стали священник в Дербенте и охранник церкви в Махачкале. В свою очередь, Гариева частично подтвердила эту информацию."В Дербенте в церкви убит 66-летний батюшка. Информация о том, что убит и второй священнослужитель, на данный момент не подтверждена", — написала она в Telegram-канале.При этом в муфтияте республики позднее заявили о том, что при нападениях погибли девять человек, из которых семеро — сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, пострадали 25 человек.Управление СК по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "Теракт".

https://ria.ru/20240623/perestrelka--1954905321.html

дербент

махачкала

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Улица Мирзабекова в Махачкале, где произошла стрельба Проезд к месту происшествия в Махачкале закрыт, на месте силовики. Как сообщает корреспондент РИА Новости, слышны звуки стрельбы. 2024-06-23T19:48 true PT0M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дербент, махачкала, россия, национальный антитеррористический комитет рф, русская православная церковь