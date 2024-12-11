https://ria.ru/20241211/venchanie-1751045041.html

Таинство венчания в православной церкви: как правильно подготовиться

Венчание в православной церкви: правила проведения обряда для супружеской пары

Таинство венчания в православной церкви: как правильно подготовиться

Венчание — это обряд в православной церкви для пары, желающей вступить в брак. Богослужение проводится по определенным для этого таинства правилам. О том, в чем РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T17:07

2024-12-11T17:07

2024-12-11T17:07

общество

русская православная церковь

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Венчание — это обряд в православной церкви для пары, желающей вступить в брак. Богослужение проводится по определенным для этого таинства правилам. О том, в чем суть венчания, как правильно подготовиться и можно ли его расторгнуть, — в материале РИА Новости.Суть венчанияРелигиозный обряд бракосочетания восходит еще к дохристианским временам, эпохе Древней Греции и Рима. Сначала заключалась помолвка, а затем проходила непосредственно брачная церемония, во время которой молодым надевали венки на голову. Свадьба считалась священным обрядом, поэтому о ней при помощи даров и жертвоприношений свидетельствовали перед богами.В Новозаветное время почитание божественной природы брака сохранилось. О христианских традициях говорит во II веке Тертуллиан в труде "К жене": богоугодным считается только церковный брак, заключенный в христианской общине. Правда, юридической силы он не имеет, потому что на тот момент христиане были вне закона.С легализацией и распространением христианства священников стали приглашать на светские свадьбы. Вскоре обычай прекратился из-за нежелания церкви участвовать в непристойных, по ее мнению, празднествах. Это привело к полному разделению светского и церковного брака, как в пространственном отношении, так и во временном. Поэтому в храмах появляется непосредственно церковный обряд венчания.В современном виде венчание существует примерно с XVII века. Таинство было обязательным условием заключения супружеского союза в царской России. Приступают к венчанию после обручения. Жених и невеста дают клятву оставаться верными друг другу до конца жизни физически и нравственно, быть одним целым.Брак между людьми символизирует брак Христа и Церкви, поэтому он должен быть в основе своей чист духовно, полон любви и добродетели. Цель такого супружества, помимо божьего благословения, — деторождение и воспитание детей в духе православного христианства. Единство мужа и жены не ограничивается земной жизнью, но продолжается и после смерти: небесный брак невозможно разрушить. Важно понимать, что половые отношения в соответствии с церковными правилами не будут греховными только с венчанием."Церковное Таинство венчания можно образно назвать процессом сшивания двух душ в одно целое, что незримо для человеческих глаз производит Бог", — прокомментировал священник Святослав Шевченко, председатель комиссии по семье Благовещенской епархии.До советской эпохи молодожены венчались через несколько дней после того, как обручились. Сегодня обручение и венчание совершается в один и тот же день. Но строгих временных рамок нет: обручение возможно совершить сразу после регистрации брака в ЗАГСе, а венчаться через полгода или год, дабы сначала испытать союз на прочность. Церковный брак не имеет никакой юридической силы. Светский же является необходимым условием для совершения таинства.Кому можно венчаться"Венчаются только совершеннолетние мужчина и женщина православного вероисповедания, не состоящие в близком родстве, для моногамного союза", — поясняет отец Святослав. По словам эксперта, венчание доступно всем православным христианам, независимо от степени их воцерковленности. Некоторые священнослужители не считают такую позицию церкви правильной, так как это нивелирует смысл обряда в целом. Но их мнение — не повод для запрета. Главное условие: супруги должны быть крещеными.Для кого запрещен обрядЦерковь устанавливает абсолютные и условные запреты. Их отличие в том, что первые отрицают возможность заключения брака полностью, а вторые представляют собой препятствия для определенных групп лиц, например родственников.Абсолютные запреты существуют для:Условные запреты налагаются на:Как подготовитьсяПри венчании важна тщательная подготовка, для этого существуют правила, на которые стоит ориентироваться. Они касаются всех аспектов таинства: от места совершения до деталей и необходимых обрядов.Выбор церквиПредпочтительно венчаться в тех приходах, к которым принадлежат жених или невеста. Если молодожены не посещают храм, желательно выбрать тот, где крестили одного из супругов. Объяснение простое: чем крепче связь прихожанина с общиной, тем лучше. При этом правила нигде официально не прописаны, можно совершить венчание в ближайшем от дома или ЗАГСа храме.Выбор свидетелейВыбор свидетелей — ответственный момент: церковные каноны называют их восприемниками, духовными наставниками новой семьи. Свидетели должны исповедовать православие и желательно быть воцерковленными. В старину они фактически подтверждали заключение брака, ставя подписи в метрической книге. Сегодня же выполняют символическую функцию: держат венцы над супругами, берут на себя обязательство перед Богом помогать новой семье, направлять на истинный путь. Из-за такой ответственной роли бывает сложно выбрать подходящих людей, поэтому допускается венчание без свидетелей.Выбор нарядаВыбор наряда определяется церковными правилами. Если венчание проводится сразу после регистрации, молодожены приезжают в церковь в тех же одеждах. Платье невесты не должно быть коротким, слишком открытым или очень пышным, лучше выбирать более скромные варианты. Главный критерий — закрытость: спина, декольте, руки прикрыты, платье достигает пола. Цвет — любой светлый оттенок, допускается вышивка, спокойные декоративные элементы. Голова невесты обязательно должна быть накрыта фатой, шляпой или платком.Жениху достаточно быть в костюме либо брюках и рубашке классического покроя и не вызывающих цветов. Молодожены свободны в выборе фасона и силуэта. Уже женатым парам рекомендуется венчаться в более строгой одежде: для супруги — классическое закрытое платье, которое можно носить и в повседневной жизни, и костюм — для супруга.Выбор фотографаВенчающиеся могут выбрать любого фотографа: пригласить того, кто снимал на свадьбе, либо другого специалиста. Важно, чтобы на фотографиях были искренние эмоции, настоящая торжественность и трогательность. Поэтому остановиться стоит на фотографе, чье портфолио понравится молодым и будет соответствовать их представлениям об этом событии.Удачные фотографии могут получиться, если профессионал уже имеет опыт съемки в церкви: ему легче подобрать нужный ракурс, настроить свет, зафиксировать самое важное. Он будет знаком и с правилами церкви, в которой обычно фотографировать запрещено. Имеет значение согласие священника на его съемку: если такого нет, то фотографу нужно будет снимать исключительно молодых и гостей вне храма.Предметы для таинстваВ правилах чина обручения и венчания указаны обязательные предметы, без которых таинство не будет совершено. Это:Исповедь и причастие перед венчаниемПеред днем венчания молодым следует поговорить со священником, чтобы получить его благословение на венчание. Во время разговора разъясняется значимость церковного брака, священнослужитель дает наставления. После этого жениху и невесте предстоит важный этап — духовное очищение, состоящее из исповеди и причастия.Еще один этап, до исповеди, это говение. От трех до семи дней молодожены обязаны держать пост — физический и духовный. Это означает воздержание от скоромных продуктов и алкоголя, от интимной близости и развлечений.На исповедь приходят по одному и каются в совершенных грехах. К исповеди готовятся, продумывают, в чем именно хотят признаться. Как правильно это сделать, можно узнать у священника или из церковной литературы.Исповедавшись, молодые могут приступить к таинству причастия, делать это можно только натощак. С утра они приходят на службу, в конце которой причащаются. Иногда священник предлагает причаститься непосредственно перед венчанием.Правила венчанияВенчание состоит из нескольких этапов. Сначала молодых обручают, затем происходит венчание, когда на головы надевают венцы, после — благословение.Поведение в храмеНормы поведения в храме строго регламентированы: все должно проходить спокойно и благоговейно. Запрещаются громкие разговоры и крики с поздравлениями. Количество приглашенных лучше заранее оговорить со служителями храма. Гости, родители и молодые прибывают в церковь заранее. Все присутствующие должны сосредоточиться на молитве. О светских брачных свидетельствах предупреждают заблаговременно: без них венчание не состоится.Как происходит обручениеЖених и невеста прибывают в храм вместе с гостями. По традиции гости должны были бы поделиться на мужскую и женскую половины, но сегодня это не соблюдается. Невеста стоит по левую сторону от жениха.Супруги после окончания Божественной литургии, остаются в притворе храма. Священник выходит из Царских врат. Он берет зажженные венчальные свечи, чтобы благословить молодых, а затем отдает их им в руки, после чего вводит в саму церковь.Читается молитва с участием диакона и хора. По завершении молитвы священник берет кольцо, три раза совершает крестное знамение над головой жениха и надевает его на палец. То же делает и с невестой. После обручения читаются следующие молитвы, а также ектения, молитвенное прошение к Господу. В данном случае — о счастливом браке.Как совершается венчаниеЗавершив обручение, священнослужитель переходит ко второй части богослужения — венчанию. Он подводит молодых к аналою, установленному посередине храма. Если рушник приносится, его расстилают у аналоя, пара встает именно на него. Все это совершается под песнопения. У аналоя жениху и невесте задаются вопросы об их желании вступить в брак, не обещали ли они это другим. Далее следуют ектении и молитвы: их содержание в основном сводится к прошениям Господу и чтением о ветхозаветных семейных парах.В определенный момент священник надевает венцы на голову обрученных либо передает их свидетелям. По традиции венцами сначала благословляют, дают молодым поцеловать образ на них, а затем уже их передают в руки. Венцы символизируют мученичество, так как супружество — это муки, страдания за веру и в то же время сложная школа смирения и любви.В конце таинства священник выносит общую чашу, наполненную вином, и благословляет ее. Затем из нее трижды пьет сначала жених, затем невеста. После чего правые руки молодых соединяются, священнослужитель берет крест, и они трижды обходят аналой, на котором Евангелие.Венцы с новобрачных снимает священник. Они преклоняют головы во время чтения молитвы, а затем целуют друг друга. Потом супруги приближаются к Царским вратам, где стоят иконы Спасителя и Божьей Матери, принесенные заранее. Жених целует образ Спасителя, в то время как невеста — Богоматери, затем они меняются. Эти же иконы отдаются молодым. Читается отпуст. На этом службу можно считать завершенной.Сколько времени длитсяТаинство венчания довольно емко по времени. Поскольку все части сопровождаются песнопениями, молитвами, хождениями вокруг аналоя и ритуалом с чашей, обряд совершается примерно час.Свадебная трапезаПосле венчания допускается празднество, но только в благочестивом формате. Это означает, что алкоголь должен быть в умеренном количестве, желательно поставить на стол красные сорта вин. Музыка и танцы — скромные. Поздравления чистые и искренние, без несдержанных выкриков.В каких случаях венчание невозможноЧтобы правильно выбрать день венчания, лучше это обговорить со священником. Есть особо благополучные дни, есть те, в которые могут отказать в проведении таинства. Церковь откажет в проведении обряда ночью и накануне престольных праздников в храме. "Венчания не совершаются в периоды постов и в праздники, а также накануне постных и праздничных дней", — говорит отец Святослав Шевченко.Нельзя венчаться на двунадесятые праздники. К дням, когда венчание невозможно, относятся:Есть случаи, когда молодоженам идут навстречу и все же венчают в запрещенные дни, но это возможно только с благословения архиерея.Сколько раз можно венчатьсяЗапрет на венчание устанавливается после третьего раза. То есть и второй, и третий браки, оформленные юридически, могут быть и церковными. Это уступка, на которую идет православная церковь, так как считается с человеческой природой и проявляет к ней милосердие. Но во всех случаях развод порицается священнослужителями: брак должен быть один и на всю жизнь."Пара принимает участие в таинстве венчания только один раз в жизни. В качестве исключения второй раз венчаться могут дозволить невиновной стороне, когда причиной стала супружеская измена", — отметил священнослужитель.Поэтому второе и третье венчание совершается исключительно с благословения епархиального архиерея. Даже если супруги не венчались ранее с бывшими партнерами, их браки, закрепленные административно, тоже учитываются. Также при повторном венчании используются другие молитвы и песнопения: если первое таинство носит особый торжественный характер, второе и третье представляют собой скорее просьбу о разрешении на брак.Как расторгнуть венчаниеПонятия "развенчание" не существует. Как считает церковь, при венчании создается духовное целое, которое не может быть расторгнуто при помощи заявления: Бог соединяет людей, а не человек. Священное писание тоже не содержит в себе таких понятий, следовательно, не предполагает даже вероятность развода. Но так как возможность повторного таинства существует, официальное расторжение брака является прекращением и церковного союза.Церковь признает окончание союза в соответствии со своими канонами. Для этого нужно пройти процедуру, чтобы получить справку о снятии благословения с предыдущего венчания. Этим занимается епархиальное управление, одобрение или отказ дает правящий архиерей. При этом с бывшими супругами могут беседовать, рассматривать обстоятельства развода и только после этого принимают решение.По этому поводу священник Святослав Шевченко добавил: "Таинство не имеет обратной силы, то есть развенчать нельзя. Это означает, что пара будет нести ответственность за то, что не сумели сохранить брак. Единственно, что может сделать епархиальный епископ, — констатировать факт, что брак утратил каноническую силу."ПриметыСогласно народным поверьям, существуют разные версии развития событий в зависимости от произошедшего во время обряда. Считается, что уронить обручальные кольца — к короткой совместной жизни либо к неудачному браку. Такое же поверье относится к венчальным свечам: какое пламя, таким и будет брак.Передавать свечи в другие руки — плохая примета. Нельзя оборачиваться, стоя перед аналоем, иначе супруги будут жить прошлым. Упавший венец означает, что один из молодоженов станет вдовцом. Также для счастливой жизни важно вернуться домой из церкви другой дорогой.Положительными приметами являются колокольный звон, оповещающий о радости небеса, дождь — символ богатства. Венчальные свечи будут помогать при родах. Хорошо, если после родительского благословения супруги одновременно поклонятся. Заходить в храм нужно с правой ноги, тогда брак будет крепким.Впрочем, приметы и суеверия не относятся к церкви и порицаются ею как язычество.СтоимостьЗа любой обряд, в том числе и венчание, не берут платы. Поэтому расходы на убранство, хор и другое могут быть покрыты молодоженами в качестве пожертвования на нужды храма. Обычно размер рекомендуемого пожертвования можно узнать у священника: он варьируется в пределах десяти тысяч рублей. Если церковь небольшая, с супругов могут не взять платы, но в этом случае ими проявляется инициатива и жертвуется от тысячи до трех. Большой храм в центре города имеет большие расходы, отсюда, как правило, большая сумма: от пяти до десяти тысяч.

https://ria.ru/20171203/1510056685.html

https://ria.ru/20210722/shtamp-1742408457.html

https://ria.ru/20191115/1560981375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, русская православная церковь