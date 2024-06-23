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Туроператоры пока не меняют экскурсионные программы в Дагестане - РИА Новости, 23.06.2024
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20:58 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/ator-1954916811.html
Туроператоры пока не меняют экскурсионные программы в Дагестане
Туроператоры пока не меняют экскурсионные программы в Дагестане - РИА Новости, 23.06.2024
Туроператоры пока не меняют экскурсионные программы в Дагестане
Туристы пока не отреагировали на инциденты в Махачкале и Дербенте, туроператоры пока не меняли экскурсионные программы в Дагестане, говорится в сообщении... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T20:58
2024-06-23T20:58
махачкала
сергей ромашкин
дербент
россия
русская православная церковь
ассоциация туроператоров россии (атор)
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Туристы пока не отреагировали на инциденты в Махачкале и Дербенте, туроператоры пока не меняли экскурсионные программы в Дагестане, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Реакция на события в Дагестане не будет мгновенной: туристы взяли отпуск, билеты куплены, любое изменение теперь - проблема. Будет пауза и сегодня никто не свои планы не отменит", - сказал вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин, уточнив, что реакции туристов на события следует ждать позже. "На данный момент туроператоры пока не изменили экскурсионные программы в Дагестане", - добавили в ассоциации. По предварительной оценке АТОР, исходя из ранее заявленных планов и полетных программ туроператоров, в Дагестане сейчас может находиться порядка 5 тысяч организованных туристов. "Но самостоятельно приехавших может быть в разы больше. Вместе с теми, кто заказал поездку через агрегаторы - 15-20 тысяч человек", - сообщили в ассоциации. В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. Позже СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". Позднее РИА Новости сообщили в МВД региона, что шесть правоохранителей убиты, 12 ранены в Дагестане. В Республике Дагестан введен правовой режим контртеррористической операции, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
https://ria.ru/20240623/obrascheniya-1954889577.html
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махачкала, сергей ромашкин, дербент, россия, русская православная церковь, ассоциация туроператоров россии (атор), вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Махачкала, Сергей Ромашкин, Дербент, Россия, Русская православная церковь, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Туроператоры пока не меняют экскурсионные программы в Дагестане

АТОР: туроператоры пока не меняют экскурсионные программы в Дагестане

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВид с горы на природу и селения в Дагестане
Вид с горы на природу и селения в Дагестане - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Вид с горы на природу и селения в Дагестане. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Туристы пока не отреагировали на инциденты в Махачкале и Дербенте, туроператоры пока не меняли экскурсионные программы в Дагестане, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«
"Реакция на события в Дагестане не будет мгновенной: туристы взяли отпуск, билеты куплены, любое изменение теперь - проблема. Будет пауза и сегодня никто не свои планы не отменит", - сказал вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин, уточнив, что реакции туристов на события следует ждать позже.
Балаклава - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
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«
"На данный момент туроператоры пока не изменили экскурсионные программы в Дагестане", - добавили в ассоциации.
По предварительной оценке АТОР, исходя из ранее заявленных планов и полетных программ туроператоров, в Дагестане сейчас может находиться порядка 5 тысяч организованных туристов. "Но самостоятельно приехавших может быть в разы больше. Вместе с теми, кто заказал поездку через агрегаторы - 15-20 тысяч человек", - сообщили в ассоциации.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. Позже СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". Позднее РИА Новости сообщили в МВД региона, что шесть правоохранителей убиты, 12 ранены в Дагестане.
В Республике Дагестан введен правовой режим контртеррористической операции, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
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МахачкалаСергей РомашкинДербентРоссияРусская православная церковьАссоциация туроператоров России (АТОР)Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
 
 
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