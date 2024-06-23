https://ria.ru/20240623/ator-1954916811.html

Туроператоры пока не меняют экскурсионные программы в Дагестане

Туроператоры пока не меняют экскурсионные программы в Дагестане - РИА Новости, 23.06.2024

Туроператоры пока не меняют экскурсионные программы в Дагестане

Туристы пока не отреагировали на инциденты в Махачкале и Дербенте, туроператоры пока не меняли экскурсионные программы в Дагестане, говорится в сообщении... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T20:58

2024-06-23T20:58

2024-06-23T20:58

махачкала

сергей ромашкин

дербент

россия

русская православная церковь

ассоциация туроператоров россии (атор)

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Туристы пока не отреагировали на инциденты в Махачкале и Дербенте, туроператоры пока не меняли экскурсионные программы в Дагестане, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Реакция на события в Дагестане не будет мгновенной: туристы взяли отпуск, билеты куплены, любое изменение теперь - проблема. Будет пауза и сегодня никто не свои планы не отменит", - сказал вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин, уточнив, что реакции туристов на события следует ждать позже. "На данный момент туроператоры пока не изменили экскурсионные программы в Дагестане", - добавили в ассоциации. По предварительной оценке АТОР, исходя из ранее заявленных планов и полетных программ туроператоров, в Дагестане сейчас может находиться порядка 5 тысяч организованных туристов. "Но самостоятельно приехавших может быть в разы больше. Вместе с теми, кто заказал поездку через агрегаторы - 15-20 тысяч человек", - сообщили в ассоциации. В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. Позже СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". Позднее РИА Новости сообщили в МВД региона, что шесть правоохранителей убиты, 12 ранены в Дагестане. В Республике Дагестан введен правовой режим контртеррористической операции, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

https://ria.ru/20240623/obrascheniya-1954889577.html

https://ria.ru/20240623/makhachkala-1954909305.html

махачкала

дербент

россия

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махачкала, сергей ромашкин, дербент, россия, русская православная церковь, ассоциация туроператоров россии (атор), вооруженные нападения в дербенте и махачкале