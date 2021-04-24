Страстная неделя: чего категорически нельзя делать
09:00 24.04.2021 (обновлено: 19:05 24.04.2021)
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСвященнослужитель у храма Христа Спасителя в Москве
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Страстная неделя — особый период перед Пасхой, в который православные вспоминают последние дни земной жизни Спасителя, а также его крестную смерть и погребение. О том, какого числа Cтрастная начинается в 2021 году в России, в чем ее суть, что можно и чего нельзя делать, а также календарь питания по дням — в материале РИА Новости.
Страстная неделя у православных
Страстная неделя, или седмица — это самый важный отрезок в церковном году. Он посвящен последним дням земной жизни Спасителя. Именно ею заканчивается многодневный пост, предваряющий Пасху.
Но, вопреки общепринятому мнению, это вовсе не последняя неделя Святой Четыредесятницы, а отдельный период.
Во время Великой седмицы, как ее еще называют, христиане вспоминают о страданиях Иисуса Христа. В Евангелиях им уделено особое внимание.
Какого числа начинается Страстная неделя в 2021 году?
Даты седмицы высчитывают в зависимости от Пасхи. Из года в год она приходится на разные дни.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСвященнослужитель и прихожане во время освящения вербы в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске. 21 апреля 2019
Священнослужитель и прихожане во время освящения вербы в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске. 21 апреля 2019
Последнюю неделю перед Пасхой предваряет праздник Входа Господня во Иерусалим или Вербное воскресенье.
В этом году Страстная седмица продлится с 26 апреля по 1 мая.
О празднике
Суть Страстной недели
Почему она формально не относится к Великому посту? Согласно церковному учению предыдущие сорок дней верующие говеют, чтобы подготовить себя духовно и телесно к встрече самой важной седмицы в году. Во время нее в храмах совершают особые богослужения, когда православные как бы проживают эти дни вместе со Спасителем.
Именно тогда, по сути, произошел заключительный акт боговоплощения: Господь пошел на смерть, чтобы искупить на кресте грехи всех людей. А затем сошел в ад и "сокрушил его силу", выведя оттуда всех праведников.
Икона Эммануила Лампардоса "Распятие", XVII в.
Каждый день Страстной подробно описан в Евангелии. И у каждого есть особый духовный смысл.
Значение дней Страстной недели
Великий понедельник
В этот день верующие вспоминают ветхозаветного патриарха Иосифа, проданного братьями в рабство. Это прообраз страдающего Спасителя. Также в храмах читают евангельский отрывок о проклятии Христом бесплодной смоковницы. Кроме того, в поместных православных церквах начинают совершать чин мироварения.
Великий вторник
Христиане вспоминают обличение Иисусом фарисеев и книжников, а также произнесенные им притчи: о Страшном суде и конце мира, о десяти девах, о талантах и дани кесарю.
Великая среда
Верующие скорбят о предательстве Иуды, который продал Учителя за тридцать сребреников. Также они читают в Евангелии историю, которая омыла слезами его ноги и помазала волосы драгоценным маслом, тем самым приготовив Спасителя к погребению.
Великий четверг
Еще одно название — Чистый четверг. Он считается днем совершения первого таинства причащения. На Тайной вечере Христос подал апостолам хлеб и вино со словами: "Сие есть тело Мое и сия есть кровь Моя". А после трапезы он вместе с ближайшими учениками удалился в Гефсиманский сад, чтобы в последний раз там помолиться. Именно там его и предал Иуда Искариот. Про эти события читают на особой службе "Двенадцати страстных Евангелий", где верующие молятся перед крестом и вспоминают о страданиях Господа. В конце же они поют красивый гимн "Поклоняемся страстем Твоим Христе".
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает чин умовения ног в Великий четверг в храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает чин умовения ног в Великий четверг в храме Христа Спасителя
Великая пятница
Самый скорбный день, когда Христа распяли. В храмах совершаются уникальные богослужения, во время которых выносят на поклонение плащаницу — икону лежащего во гробе Спасителя.
Великая суббота
Согласно преданию, после смерти Спаситель сошел в ад. Оттуда он вызволил души томящихся там праведников, в том числе и первых людей — Адама и Еву. Это стало возможным благодаря искупительной смерти Иисуса. В этот день, согласно вероучению, весь мир замирает в ожидании Светлого Христова Воскресения.
Что можно и нельзя на Страстную неделю?
Поминки в Страстную неделю
Духовенство призывает посвятить все дни седмицы молитве и участию в службах. Поэтому общецерковной поминовение усопших на этой неделе не совершается. При этом священник может совершить короткую панихиду в храме.
А вот отпевание совершается во все дни, кроме Великой пятницы. Кроме того, дома поминать умерших можно каждый день.
Кинематографическая Голгофа
Можно ли сажать на Страстной неделе?
Во время Великой седмицы не рекомендуется заниматься тяжелой работой. К рутинному бытовому труду это не относится.
Зачастую Святая неделя выпадает на начало посевного сезона. Однако священнослужители не рекомендуют заниматься огородом, посвятив время молитве.
Что едят в Страстную неделю?
В последнюю неделю перед днем Христова Воскресения верующие придерживаются особо строгого поста. По уставу в понедельник, вторник и среду допускается лишь сухоядение. В Великий четверг можно употреблять пищу с маслом и немного вина.
В Страстную пятницу — голодание. Разрешается лишь хлеб и вода. Однако правило не распространяется на пожилых, детей, беременных, кормящих, а также тяжелобольных.
В Великую субботу тоже сухоядение. В этот день верующие готовятся встретить свой самый главный праздник — Пасху.