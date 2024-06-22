https://ria.ru/20240622/obelisk-1954745876.html

Обелиск в честь моряков-балтийцев открыли в Ленинградской области

Обелиск в честь моряков-балтийцев открыли в Ленинградской области - РИА Новости, 22.06.2024

Обелиск в честь моряков-балтийцев открыли в Ленинградской области

В День памяти и скорби в Кингисеппском районе установили обелиск воинской славы в честь моряков-балтийцев, которые в 1944 году разминировали немецкие минные... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T16:38

2024-06-22T16:38

2024-06-22T16:42

ленинградская область

общество

россия

ленинградская область

кингисеппский район

владимир путин

великая отечественная война (1941-1945)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. В День памяти и скорби в Кингисеппском районе установили обелиск воинской славы в честь моряков-балтийцев, которые в 1944 году разминировали немецкие минные заграждение, сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области. "В бухте Гакково в годы Великой Отечественной войны находился пункт базирования минно-тральных кораблей Балтийского флота. Памятник посвящен морякам, погибшим в течение 1944 года при разминировании трёх линий противолодочных и противокорабельных морских минных заграждений, установленых немецко-фашистскими захватчиками в Финском заливе для блокады Балтийского флота", - рассказали в пресс-службе. Мероприятие прошло при участии представителей администрации Кингисеппского района, Главкомата ВМФ России, ветеранов ВС РФ и юнармейцев. Отмечается, что место для мемориала участники сосновоборского историко-патриотического отряда "Острова Балтийской славы" выбирали вместе с жителями деревни Гакково, а сам памятник установили на средства гранта губернатора Ленобласти и помощь градообразующих предприятий региона. По поручению президента России Владимир Путин идет разработка концепции исторического проекта "Малая Дорога жизни", которая шла до Лисьего Носа и причала в Горской, а оттуда — до Кронштадта и Ораниенбаума, который защищали моряки Балтийского флота. В результате враг так и не смог взять Кронштадт, и именно с этого плацдарма началась знаменитая операция "Январский гром", которая завершилась полным снятием блокады Ленинграда.

россия

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кингисеппский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, ленинградская область, кингисеппский район, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945)