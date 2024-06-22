Акции ко Дню памяти и скорби в России

Патриотическая акция "Вахта памяти. Вечный огонь" проводится в центре Москвы у Вечного огня в Александровском саду с 1992 года. Во время мероприятия молодежные объединения, общественные организации и патриотические клубы, а также все желающие возлагают цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.