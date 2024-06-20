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Биография Петра Толстого

Биография Петра Толстого - РИА Новости, 20.06.2024

Биография Петра Толстого

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Олегович Толстой родился 20 июня 1969 года в Москве в семье правнука писателя Льва Толстого. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T00:33

2024-06-20T00:33

2024-06-20T00:33

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Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Олегович Толстой родился 20 июня 1969 года в Москве в семье правнука писателя Льва Толстого.В 1993 году окончил международное отделение факультета журналистики МГУ. Параллельно в 1990-1992 годах прошел обучение в Высшей школе подготовки журналистских кадров в Париже.В 1987-1989 годах проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР.В 1992-1994 годах работал в московском корпункте французской газеты "Монд".В 1994-1996 годах – корреспондент московского бюро информационного агентства "Франс-Пресс".С 1996 по 2002 год – заместитель главного редактора телекомпании "ВиД", руководитель службы информационного обеспечения телекомпании "ВиД". Был продюсером и ведущим ряда программ на канале "ТВ-6 Москва".С 2002 года – главный редактор, заместитель генерального директора и генеральный директор ОАО ТРВК "Московия" - Третий канал. Автор и ведущий еженедельной программы "Выводы".С августа 2005 года по июнь 2012 года – ведущий и руководитель информационно-аналитической программы "Воскресное время" на Первом канале.С 2008 года – заместитель директора дирекции социально-публицистических программ Первого канала.В 2014 и в 2018-2019 годах – ведущий авторской программы "Толстой. Воскресенье" на Первом канале.Был ведущим и соведущим ряда социальных и общественно-политических ток-шоу на Первом канале: "Проект "Общее дело", "Политика", "Время покажет".В мае 2016 года Петр Толстой победил в предварительном голосовании "Единой России" в Люблинском округе Москвы. За телеведущего проголосовали 75,8% избирателей, принявших участие в "праймериз".18 сентября 2016 года Толстой выиграл выборы в Госдуму РФ в одномандатном Люблинском округе Москвы. 5 октября 2016 года был избран вице-спикером Госдумы от "Единой России".31 мая 2021 года Петр Толстой возглавил Московское отделение "Единой России".В сентябре 2021 года Толстой был переизбран в Госдуму РФ от Люблинского одномандатного округа Москвы. 12 октября 2021 был вновь избран вице-спикером Госдумы от "Единой России".С января 2017 года по март 2022 года – руководитель делегации Федерального собрания Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы. С января 2020 года по январь 2022 года – заместитель председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы.Член Академии Российского телевидения.Награжден Орденом Почета (2021), Благодарностью президента РФ (2008). Лауреат премии "ТЭФИ-2007" в номинации "Ведущий информационно-аналитической программы". Снимался в художественных фильмах: сыграл графа Толстого в драме режиссера Леонида Пчелкина "Дело Сухово-Кобылина" (1991), депутата в комедии Александра Гордона "Дядя Саша" (2018).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, москва, петр толстой, лев толстой (писатель), единая россия, госдума рф, совет европы