https://ria.ru/20240620/tolstoy-1953808036.html
Биография Петра Толстого
Биография Петра Толстого - РИА Новости, 20.06.2024
Биография Петра Толстого
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Олегович Толстой родился 20 июня 1969 года в Москве в семье правнука писателя Льва Толстого. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T00:33
2024-06-20T00:33
2024-06-20T00:33
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петр толстой
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Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Олегович Толстой родился 20 июня 1969 года в Москве в семье правнука писателя Льва Толстого.В 1993 году окончил международное отделение факультета журналистики МГУ. Параллельно в 1990-1992 годах прошел обучение в Высшей школе подготовки журналистских кадров в Париже.В 1987-1989 годах проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР.В 1992-1994 годах работал в московском корпункте французской газеты "Монд".В 1994-1996 годах – корреспондент московского бюро информационного агентства "Франс-Пресс".С 1996 по 2002 год – заместитель главного редактора телекомпании "ВиД", руководитель службы информационного обеспечения телекомпании "ВиД". Был продюсером и ведущим ряда программ на канале "ТВ-6 Москва".С 2002 года – главный редактор, заместитель генерального директора и генеральный директор ОАО ТРВК "Московия" - Третий канал. Автор и ведущий еженедельной программы "Выводы".С августа 2005 года по июнь 2012 года – ведущий и руководитель информационно-аналитической программы "Воскресное время" на Первом канале.С 2008 года – заместитель директора дирекции социально-публицистических программ Первого канала.В 2014 и в 2018-2019 годах – ведущий авторской программы "Толстой. Воскресенье" на Первом канале.Был ведущим и соведущим ряда социальных и общественно-политических ток-шоу на Первом канале: "Проект "Общее дело", "Политика", "Время покажет".В мае 2016 года Петр Толстой победил в предварительном голосовании "Единой России" в Люблинском округе Москвы. За телеведущего проголосовали 75,8% избирателей, принявших участие в "праймериз".18 сентября 2016 года Толстой выиграл выборы в Госдуму РФ в одномандатном Люблинском округе Москвы. 5 октября 2016 года был избран вице-спикером Госдумы от "Единой России".31 мая 2021 года Петр Толстой возглавил Московское отделение "Единой России".В сентябре 2021 года Толстой был переизбран в Госдуму РФ от Люблинского одномандатного округа Москвы. 12 октября 2021 был вновь избран вице-спикером Госдумы от "Единой России".С января 2017 года по март 2022 года – руководитель делегации Федерального собрания Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы. С января 2020 года по январь 2022 года – заместитель председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы.Член Академии Российского телевидения.Награжден Орденом Почета (2021), Благодарностью президента РФ (2008). Лауреат премии "ТЭФИ-2007" в номинации "Ведущий информационно-аналитической программы". Снимался в художественных фильмах: сыграл графа Толстого в драме режиссера Леонида Пчелкина "Дело Сухово-Кобылина" (1991), депутата в комедии Александра Гордона "Дядя Саша" (2018).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, россия, москва, петр толстой, лев толстой (писатель), единая россия, госдума рф, совет европы
Справки, Россия, Москва, Петр Толстой, Лев Толстой (писатель), Единая Россия, Госдума РФ, Совет Европы
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Олегович Толстой родился
20 июня 1969 года в Москве в семье правнука писателя
Льва Толстого.
В 1993 году окончил международное отделение факультета журналистики МГУ. Параллельно в 1990-1992 годах прошел обучение в Высшей школе подготовки журналистских кадров в Париже.
В 1987-1989 годах проходил срочную службу
в Вооруженных силах СССР.
В 1992-1994 годах работал в московском корпункте французской газеты "Монд".
В 1994-1996 годах – корреспондент московского бюро информационного агентства "Франс-Пресс".
С 1996 по 2002 год – заместитель главного редактора телекомпании "ВиД", руководитель службы информационного обеспечения телекомпании "ВиД". Был продюсером и ведущим ряда программ на канале "ТВ-6 Москва".
С 2002 года – главный редактор, заместитель генерального директора и генеральный директор ОАО ТРВК "Московия" - Третий канал. Автор и ведущий еженедельной программы "Выводы".
С августа 2005 года по июнь 2012 года – ведущий и руководитель информационно-аналитической программы "Воскресное время" на Первом канале.
С 2008 года – заместитель директора дирекции социально-публицистических программ Первого канала.
В 2014 и в 2018-2019 годах – ведущий авторской программы
"Толстой. Воскресенье" на Первом канале.
Был ведущим и соведущим ряда социальных и общественно-политических ток-шоу на Первом канале: "Проект "Общее дело"
, "Политика"
, "Время покажет".
В мае 2016 года Петр Толстой победил
в предварительном голосовании "Единой России" в Люблинском округе Москвы. За телеведущего проголосовали 75,8% избирателей, принявших участие в "праймериз".
18 сентября 2016 года
Толстой выиграл выборы в Госдуму РФ в одномандатном Люблинском округе Москвы.
5 октября 2016 года был избран вице-спикером
Госдумы от "Единой России".
31 мая 2021 года Петр Толстой возглавил Московское отделение "Единой России".
В сентябре 2021 года Толстой был переизбран в Госдуму
РФ от Люблинского одномандатного округа Москвы.
12 октября 2021 был вновь избран вице-спикером
Госдумы от "Единой России".
С января 2017 года
по март 2022 года – руководитель
делегации Федерального собрания Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы. С января 2020 года
по январь 2022 года – заместитель председателя
Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Член Академии Российского телевидения.
Награжден Орденом Почета (2021
), Благодарностью президента РФ (2008
).
Лауреат премии "ТЭФИ-2007"
в номинации "Ведущий информационно-аналитической программы".
Снимался в художественных фильмах
: сыграл графа Толстого в драме режиссера Леонида Пчелкина "Дело Сухово-Кобылина" (1991), депутата в комедии Александра Гордона "Дядя Саша" (2018).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников