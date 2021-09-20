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Толстой победил на выборах в Госдуму в Москве
Толстой победил на выборах в Госдуму в Москве - РИА Новости, 20.09.2021
Толстой победил на выборах в Госдуму в Москве
Кандидат от "Единой России" Петр Толстой побеждает в Люблинском одномандатном округе Москвы после обработки 100% протоколов с 45,91% голосов, свидетельствуют... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T14:06
2021-09-20T14:06
2021-09-20T14:27
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политика
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Кандидат от "Единой России" Петр Толстой побеждает в Люблинском одномандатном округе Москвы после обработки 100% протоколов с 45,91% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, кандидат от "Единой России" Петр Толстой побеждает на выборах в Госдуму в Люблинском одномандатном округе Москвы после обработки 100% протоколов УИК с результатом в 45,91%, на втором месте - Елена Гуличева от КПРФ.
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политика, москва, единая россия, петр толстой, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу
14:06 20.09.2021 (обновлено: 14:27 20.09.2021)
Толстой победил на выборах в Госдуму в Москве
Петр Толстой победил на выборах в Госдуму в Люблинском одномандатном округе Москвы