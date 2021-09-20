https://ria.ru/20210920/vybory-1750971059.html

Толстой победил на выборах в Госдуму в Москве

Толстой победил на выборах в Госдуму в Москве - РИА Новости, 20.09.2021

Толстой победил на выборах в Госдуму в Москве

Кандидат от "Единой России" Петр Толстой побеждает в Люблинском одномандатном округе Москвы после обработки 100% протоколов с 45,91% голосов, свидетельствуют... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T14:06

2021-09-20T14:06

2021-09-20T14:27

выборы в государственную думу

политика

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Кандидат от "Единой России" Петр Толстой побеждает в Люблинском одномандатном округе Москвы после обработки 100% протоколов с 45,91% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, кандидат от "Единой России" Петр Толстой побеждает на выборах в Госдуму в Люблинском одномандатном округе Москвы после обработки 100% протоколов УИК с результатом в 45,91%, на втором месте - Елена Гуличева от КПРФ.

https://ria.ru/20210919/vybory_gosduma-1749875690.html

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