Толстой избран вице-спикером ПАСЕ

СТРАСБУРГ, 28 янв — РИА Новости. Главу российской делегации, зампредседателя Госдумы Петра Толстого избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
За кандидатуру Толстого проголосовали 132 парламентария, против — 117. Всего голосовали 252 человека, три бюллетеня признали недействительными.
Вчера, 20:26Сказано в эфире"Тенденция меняется". Политолог об отношении к России в ПАСЕКомитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал подтвердить в полном объеме полномочия делегации РФ. Политолог Дмитрий Абзалов в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о том, чего далее России следует ждать от зимней сессии ПАСЕ.
"Отстаивает интересы России"
Избрание Петра Толстого на пост вице-президента ПАСЕ позволит развивать Ассамблею как реальную межпарламентскую площадку для конструктивного диалога, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Спикер нижней палаты парламента отметил, что Толстой последовательно отстаивает интересы России на международных площадках. Он напомнил, что "в прошлом году Петр Толстой активно участвовал в переговорах по восстановлению наших полномочий в ПАСЕ и сейчас работает как глава российской делегации".
Россию лишили некоторых прав в ПАСЕ после присоединения Крыма в 2014 году, после чего Москва приостановила свое участие в заседаниях, а затем заморозила выплаты в бюджет организации. Летом 2019-го права россиян восстановили в полном объеме.