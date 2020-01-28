Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-28T23:32+0300
https://ria.ru/20200128/1563986989.html
Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
https://cdn22.img.ria.ru/images/156393/59/1563935931_0:23:3214:1830_1036x0_80_0_0_84017cbe5773ae2cd44e30b32f637946.jpg
РИА Новости

Толстой избран вице-спикером ПАСЕ

20:37 28.01.2020 (обновлено: 23:32 28.01.2020)
62791
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой в перерыве заседания зимней сессии ПАСЕ
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой в перерыве заседания зимней сессии ПАСЕ
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
СТРАСБУРГ, 28 янв — РИА Новости. Главу российской делегации, зампредседателя Госдумы Петра Толстого избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
За кандидатуру Толстого проголосовали 132 парламентария, против — 117. Всего голосовали 252 человека, три бюллетеня признали недействительными.
Зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге
Вчера, 20:26Сказано в эфире
"Тенденция меняется". Политолог об отношении к России в ПАСЕКомитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал подтвердить в полном объеме полномочия делегации РФ. Политолог Дмитрий Абзалов в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о том, чего далее России следует ждать от зимней сессии ПАСЕ.

"Отстаивает интересы России"

Избрание Петра Толстого на пост вице-президента ПАСЕ позволит развивать Ассамблею как реальную межпарламентскую площадку для конструктивного диалога, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Спикер нижней палаты парламента отметил, что Толстой последовательно отстаивает интересы России на международных площадках. Он напомнил, что "в прошлом году Петр Толстой активно участвовал в переговорах по восстановлению наших полномочий в ПАСЕ и сейчас работает как глава российской делегации".
Россию лишили некоторых прав в ПАСЕ после присоединения Крыма в 2014 году, после чего Москва приостановила свое участие в заседаниях, а затем заморозила выплаты в бюджет организации. Летом 2019-го права россиян восстановили в полном объеме.
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ
Вчера, 17:44
Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации
10905318713105
Обсудить 61
Петр ТолстойПарламентская ассамблея Совета ЕвропыПолитика
Популярные комментарии
Представляю, как одновременно бомбанули пуканы украинской и прибалтийской делегаций.
28 января, 20:53
ИРИннокентий Ромашов
2624801017
Вежливая подачка?
28 января, 20:48
Владимир Белогорский
609518146
Рекомендуем
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук рассказал о "встрече" Гитлера и Сталина во Львове
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ
Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации
Посольство Российской Федерации в Нидерландах
Москва отреагировала на отмененный визит нидерландских парламентариев
В салоне автобуса
Украинку высадили из автобуса после скандала из-за сериала на русском
Американская ракета-носитель Antares
Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет
Андрей Алабушев
В Ростовской области убили депутата заксобрания и его жену
Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной
Палестина отвергла предложенную США "сделку века"
Здание посольства Нидерландов в Москве
Делегация парламента Нидерландов отменила визит в Россию
Банкноты номиналом две тысячи рублей и монеты номиналом пять рублей
Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума
Архитектурный ансамбль Московского Кремля
Кремль оценил слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны
Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
Один из подозреваемых по делу МН17 обратился за защитой
Президент США Дональд Трамп
Трамп опубликовал карту границ Израиля и Палестины по "сделке века"
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Евросоюз внес семерых россиян в санкционный список по Украине
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ
Полномочия России в ПАСЕ оспорили из-за поправок в Конституцию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:40"Исчезнувшая" в Мексике Наталья Андрейченко пожаловалась на критику
06:27В Гуанчжоу крупную азиатскую турвыставку отменили из-за коронавируса
06:18В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
06:16Власти Пекина хотят оштрафовать аптеку за повышение цен на маски
06:14Экс-премьер Ливана назвал "сделку века" "пощечиной" Палестине
05:57Граждан США могут изолировать по приезду в Калифорнию из Уханя
05:48Серебряный серфер может дебютировать в фильме "Тор: Любовь и гром"
05:37В Приморье могут продлить приостановку работы пунктов пропуска с КНР
05:31Опубликовано видео полетов истребителей Су-35С в Карелии
05:21Аэропорт Хабаровска усилил меры безопасности среди сотрудников
05:18Роспотребнадзор советует не пить жаропонижающее перед проходом границы
05:11Сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации
05:01Британский экоактивист: рыбу в Ла-Манше будто заменили на мусор
04:59На Камчатке усилили контроль в пунктах пропуска через госграницу
04:54Австралия эвакуирует своих граждан из Уханя на остров Рождества
04:44Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
04:43Аналитик прогнозирует более "смертоносные" нападения на армию США
04:25Российские туристы рассказали, как борются с хандрой
04:13Фигурант споров об импичменте Парнас хочет попасть на суд в сенат США
04:11Глава немецкого минэнерго оценил газовую "сделку века" с СССР
Лента новостейМолния