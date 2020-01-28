Толстой избран вице-спикером ПАСЕ

"Тенденция меняется". Политолог об отношении к России в ПАСЕ Комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал подтвердить в полном объеме полномочия делегации РФ. Политолог Дмитрий Абзалов в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о том, чего далее России следует ждать от зимней сессии ПАСЕ.