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Толстой не набрал большинства голосов на выборах вице-спикера ПАСЕ
Толстой не набрал большинства голосов на выборах вице-спикера ПАСЕ - РИА Новости, 25.01.2022
Толстой не набрал большинства голосов на выборах вице-спикера ПАСЕ
Замруководителя Госдумы Петр Толстой в первом туре голосования по его кандидатуре на пост вице-спикера ПАСЕ не получил абсолютного большинства голосов, поэтому... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T15:05
2022-01-25T15:26
политика
парламентская ассамблея совета европы
петр толстой
госдума рф
тини кокс
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ПАРИЖ, 25 янв – РИА Новости. Замруководителя Госдумы Петр Толстой в первом туре голосования по его кандидатуре на пост вице-спикера ПАСЕ не получил абсолютного большинства голосов, поэтому состоится второй тур голосования, сообщил спикер ассамблеи Тини Кокс, объявляя результаты голосования."Господин Петр Толстой не получил абсолютного большинства голосов в первом туре. Поэтому состоится второй тур голосования по выборам вице-спикера (ПАСЕ) от РФ", - сказал председатель ПАСЕ.Он отметил, что из 157 проголосовавших в первом туре в поддержку Толстого высказались 73 депутата. Для того, чтобы его кандидатура была одобрена, необходимо было 79 голосов.Теперь для одобрения его кандидатуры необходимо относительное большинство голосов."Если кандидат не получает необходимого числа голосов, место вице-спикера ассамблеи останется вакантным до того момента, пока кандидат, представленный от российской делегации, не получит необходимого большинства", - отметил Кокс.На открывшейся в понедельник сессии ПАСЕ одна из парламентариев выступила против избрания Толстого на должность вице-спикера ассамблеи и призвала провести отдельное голосование. Кандидатура Толстого, который является руководителем российской делегации в ПАСЕ, была вынесена на отдельное голосование, которое проходило во вторник с утра.Результаты второго тура голосования будут объявлены в 18.00 (20.00 мск), отметил председатель ассамблеи.Зимняя сессия ПАСЕ началась в Страсбурге 24 января и продлится до 28 января. Российская делегация принимает участие в зимней сессии ПАСЕ в дистанционном формате.
https://ria.ru/20220124/pase-1769310481.html
https://ria.ru/20220125/evropa-1769308394.html
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политика, парламентская ассамблея совета европы, петр толстой, госдума рф, тини кокс
15:05 25.01.2022 (обновлено: 15:26 25.01.2022)
 
Толстой не набрал большинства голосов на выборах вице-спикера ПАСЕ

Замглавы Госдумы Толстой не набрал большинства голосов на выборах вице-спикера ПАСЕ

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПетр Толстой на пресс-конференции по итогам участия российской делегации в зимней сессии ПАСЕ
Петр Толстой на пресс-конференции по итогам участия российской делегации в зимней сессии ПАСЕ - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Петр Толстой на пресс-конференции по итогам участия российской делегации в зимней сессии ПАСЕ
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ПАРИЖ, 25 янв – РИА Новости. Замруководителя Госдумы Петр Толстой в первом туре голосования по его кандидатуре на пост вице-спикера ПАСЕ не получил абсолютного большинства голосов, поэтому состоится второй тур голосования, сообщил спикер ассамблеи Тини Кокс, объявляя результаты голосования.
"Господин Петр Толстой не получил абсолютного большинства голосов в первом туре. Поэтому состоится второй тур голосования по выборам вице-спикера (ПАСЕ) от РФ", - сказал председатель ПАСЕ.
Он отметил, что из 157 проголосовавших в первом туре в поддержку Толстого высказались 73 депутата. Для того, чтобы его кандидатура была одобрена, необходимо было 79 голосов.
Теперь для одобрения его кандидатуры необходимо относительное большинство голосов.
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"Если кандидат не получает необходимого числа голосов, место вице-спикера ассамблеи останется вакантным до того момента, пока кандидат, представленный от российской делегации, не получит необходимого большинства", - отметил Кокс.
На открывшейся в понедельник сессии ПАСЕ одна из парламентариев выступила против избрания Толстого на должность вице-спикера ассамблеи и призвала провести отдельное голосование. Кандидатура Толстого, который является руководителем российской делегации в ПАСЕ, была вынесена на отдельное голосование, которое проходило во вторник с утра.
Результаты второго тура голосования будут объявлены в 18.00 (20.00 мск), отметил председатель ассамблеи.
Зимняя сессия ПАСЕ началась в Страсбурге 24 января и продлится до 28 января. Российская делегация принимает участие в зимней сессии ПАСЕ в дистанционном формате.
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ПолитикаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыПетр ТолстойГосдума РФТини Кокс
 
 
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