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Москалькова назвала диалог с Украиной по обмену пленными сложным - РИА Новости, 19.06.2024
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14:20 19.06.2024 (обновлено: 14:28 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/moskalkova-1953978864.html
Москалькова назвала диалог с Украиной по обмену пленными сложным
Москалькова назвала диалог с Украиной по обмену пленными сложным - РИА Новости, 19.06.2024
Москалькова назвала диалог с Украиной по обмену пленными сложным
На сегодняшний день прошло более 40 обменов пленными между Россией и Украиной, это сложный диалог, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T14:20
2024-06-19T14:28
россия
украина
в мире
татьяна москалькова
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
совет федерации рф
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. На сегодняшний день прошло более 40 обменов пленными между Россией и Украиной, это сложный диалог, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Действительно, процесс (обмена пленными - ред.) трудный, но министерство обороны, ФСБ очень много делают для того, чтобы процессы не останавливались. У нас прошло на сегодняшний день более 40 обменов. Мы тоже участвуем в этих процессах, и, к сожалению, должна подтвердить: диалог сложный", - сказала Москалькова на пленарном заседании Совета Федерации.Она напомнила, что на днях опубликовала список из 430 украинских военнослужащих, которых Россия готова передать Украине и на тех же условиях получить своих военнопленных."Это вызвало отрицательную реакцию, можно сказать, взрыв по поводу того, что я посмела опубликовать этот список. А мне кажется, что, наоборот, очень хорошо, что матери и жены на Украине узнали, что их родные люди живы, что они могут прийти домой… Мы с их стороны тоже ждем, чтобы нам представили фамилии, готовые к обмену", - подчеркнула омбудсмен.
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россия, украина, в мире, татьяна москалькова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), совет федерации рф
Россия, Украина, В мире, Татьяна Москалькова, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Совет Федерации РФ
Москалькова назвала диалог с Украиной по обмену пленными сложным

Москалькова: уже состоялось более 40 обменов пленными между Россией и Украиной

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. На сегодняшний день прошло более 40 обменов пленными между Россией и Украиной, это сложный диалог, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«
"Действительно, процесс (обмена пленными - ред.) трудный, но министерство обороны, ФСБ очень много делают для того, чтобы процессы не останавливались. У нас прошло на сегодняшний день более 40 обменов. Мы тоже участвуем в этих процессах, и, к сожалению, должна подтвердить: диалог сложный", - сказала Москалькова на пленарном заседании Совета Федерации.
Она напомнила, что на днях опубликовала список из 430 украинских военнослужащих, которых Россия готова передать Украине и на тех же условиях получить своих военнопленных.
"Это вызвало отрицательную реакцию, можно сказать, взрыв по поводу того, что я посмела опубликовать этот список. А мне кажется, что, наоборот, очень хорошо, что матери и жены на Украине узнали, что их родные люди живы, что они могут прийти домой… Мы с их стороны тоже ждем, чтобы нам представили фамилии, готовые к обмену", - подчеркнула омбудсмен.
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РоссияУкраинаВ миреТатьяна МоскальковаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Совет Федерации РФ
 
 
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