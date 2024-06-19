https://ria.ru/20240619/moskalkova-1953978864.html

Москалькова назвала диалог с Украиной по обмену пленными сложным

Москалькова назвала диалог с Украиной по обмену пленными сложным - РИА Новости, 19.06.2024

Москалькова назвала диалог с Украиной по обмену пленными сложным

На сегодняшний день прошло более 40 обменов пленными между Россией и Украиной, это сложный диалог, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T14:20

2024-06-19T14:20

2024-06-19T14:28

россия

украина

в мире

татьяна москалькова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

совет федерации рф

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. На сегодняшний день прошло более 40 обменов пленными между Россией и Украиной, это сложный диалог, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Действительно, процесс (обмена пленными - ред.) трудный, но министерство обороны, ФСБ очень много делают для того, чтобы процессы не останавливались. У нас прошло на сегодняшний день более 40 обменов. Мы тоже участвуем в этих процессах, и, к сожалению, должна подтвердить: диалог сложный", - сказала Москалькова на пленарном заседании Совета Федерации.Она напомнила, что на днях опубликовала список из 430 украинских военнослужащих, которых Россия готова передать Украине и на тех же условиях получить своих военнопленных."Это вызвало отрицательную реакцию, можно сказать, взрыв по поводу того, что я посмела опубликовать этот список. А мне кажется, что, наоборот, очень хорошо, что матери и жены на Украине узнали, что их родные люди живы, что они могут прийти домой… Мы с их стороны тоже ждем, чтобы нам представили фамилии, готовые к обмену", - подчеркнула омбудсмен.

https://radiosputnik.ru/20240525/pasport-1948343056.html

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россия, украина, в мире, татьяна москалькова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), совет федерации рф