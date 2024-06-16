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День медицинского работника в России

День медицинского работника в России - РИА Новости, 16.06.2024

День медицинского работника в России

Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. Он был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T00:19

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Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. Он был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях". В 2024 году День медицинского работника выпадает на 16 июня.Благородный труд медиков, сопряженный с огромной ответственностью, пользуется заслуженным уважением и почетом. Согласно проведенному в 2023 году сервисом по поиску работы и персонала "Работа.ру" исследованию, самой уважаемой профессией россияне назвали профессию врача – так ответило 57% респондентов. За последние годы в отечественной медицине многое изменилось: получили развитие наука и инновационные технологии в сфере здравоохранения, были построены новые высокотехнологичные центры, существенно обновлено оснащение больниц и поликлиник, значительно выросла доступность высокотехнологичной медицинской помощи. Федеральные органы государственной власти активно работают над выполнением задач улучшения качества первичной медицинской помощи, подготовки квалифицированного персонала и улучшения условий труда. В 2016 году был создан портал для непрерывного медицинского образования. В настоящее время им пользуются свыше трех миллионов обучающихся специалистов, размещено почти 220 тысяч программ повышения квалификации. С ноября 2016 года в России действует проект "Бережливая поликлиника". Его целью является внедрение в повседневную практику поликлиник технологий бережливого производства, способствующих созданию пациентоориентированной системы оказания медицинских услуг и благоприятной производственной среды. В 2022 году была разработана система поощрения поликлиник: они получают средства, если выполнили минимум 40% из 28 показателей, разделенных на три группы – результативность профилактических мероприятий, эффективность диспансерного наблюдения и снижение смертности среди взрослых и детей. В декабре 2018 года был утвержден паспорт национального проекта "Здравоохранение" (2019-2024). Он включает восемь федеральных проектов. В их числе – "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения", "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", "Развитие экспорта медицинских услуг" и др. С 2022 года в рамках проекта "Здравоохранение" реализуется федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ", цель которого – организация оказания медпомощи рядом с домом, обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. Для этого к 2025 году будет построено или реконструировано около 2,5 тысяч медицинских объектов, отремонтировано около 6,5 тысяч зданий медорганизаций, для первичного звена закупят более 13,3 тысяч автомобилей и 66,5 тысяч единиц нового оборудования. В 2023 году был запущен федеральный проект "Борьба с сахарным диабетом", который разработан министерством здравоохранения Российской Федерации совместно с Национальным медицинским исследовательским центром эндокринологии. Его основные цели – раннее выявление и лечение сахарного диабета, обеспечение пациентов необходимыми препаратами, разработка и запуск региональных программ борьбы с этим заболеванием. Федеральный проект предусматривает создание единой сети региональных эндокринологических центров для проведения диагностики и оказания своевременной медицинской помощи людям, страдающим от сахарного диабета. Реализацию проекта планируется завершить в 2025 году.В марте 2024 года вице-премьер РФ Татьяна Голикова анонсировала новый нацпроект "Продолжительная и активная жизнь", который станет правопреемником действующего до конца 2024 года нацпроекта "Здравоохранение". Проект стартует с 1 января 2025 года и будет направлен на достижение национальной цели развития "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей", одной из задач которой является повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году, в том числе за счет опережения взятых темпов снижения смертности, повышения удовлетворенности и доверия граждан к системе здравоохранения.В рамках нового национального проекта запланирована реализация масштабных мероприятий в сфере здравоохранения до 2030 года, в том числе обновление инфраструктуры здравоохранения – строительство медицинских организаций, ремонты и оснащение оборудованием. Также будут продолжены модернизация первичного звена здравоохранения, что позволит обеспечить максимальную доступность и комфортные условия пребывания в медицинской организации пациентов, комплексное развитие экстренной помощи и медицинской реабилитации. В апреле 2024 года был анонсирован еще один нацпроект "Новые технологии сбережения здоровья", который должен стартовать в 2025 году. Предполагается внедрение новых препаратов, биомедицинских технологий, предотвращающих старение клеток. Большое внимание уделят дистанционной диагностике, искусственному интеллекту в медицине, радиофармацевтическим препаратам для лечения онкологий и других заболеваний. Кроме того, нацпроект будет направлен на профилактику болезней.По данным замминистра здравоохранения Татьяны Семеновой, всего в 2023 году в государственной системе здравоохранения работало около 1,7 миллиона человек, из которых 549 тысяч составляли врачи, 1,12 миллиона – средний медицинский персонал. Показатель обеспеченности населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, в 2023 году составил 41,5 человек на 10 тысяч населения.По данным министерства здравоохранения РФ, за 2023 год в России было построено почти 5,3 тысячи фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий, проведен капитальный ремонт более 3,5 тысячи зданий, было поставлено свыше 52 тысяч единиц оборудования, более девяти тысяч машин скорой медицинской помощи, 1,8 тысячи передвижных мобильных медицинских комплексов.За 2023 год было построено 79 поликлиник, проведено почти 1,3 тысячи капитальных ремонтов и передано почти 80 тысяч единиц оборудования. Также были построены 29 стационаров, проведен капитальный ремонт в 147 зданиях, передано почти 60 тысяч единиц оборудования.Кроме того, в 2023 году было введено в эксплуатацию 19 детских больниц, более 98% детских поликлиник (отделений) дооснащены медицинскими изделиями. 98% новорожденных детей обследованы на 40 редких заболеваний (спинальная мышечная атрофия, первичный иммунодефицит, наследственные болезни обмена веществ и др.).Результатом комплексных мер по укреплению общественного здоровья стал рост средней продолжительности жизни россиян. В 2023 был достигнут исторический максимум – 73,44 года. Показатель младенческой смертности также установлен на самом низком уровне за всю историю страны – 4,2 на одну тысячу родившихся живыми. Показатель смертности населения от всех причин составил 12 человек на одну тысячу населения. В настоящее время система здравоохранения сталкивается с проблемами врачебного кадрового дефицита. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, в российских больницах не хватает 30 тысяч врачей, а в сельских центральных районных больницах дефицит кадров доходит до 80%. Привлечением новых кадров в малонаселенные пункты занимаются федеральные программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", по которым медицинские работники, переезжающие в села с населением менее 50 тысяч человек или на территории Дальнего Востока и Крайнего Севера, могут получить до двух миллионов рублей. Согласно постановлению правительства РФ от 22 апреля 2022 года, теперь условием получения выплат не является обязательный переезд в сельскую местность. На поддержку смогут рассчитывать студенты-медики и выпускники медицинских колледжей, которые завершили учебу и вернулись работать в свои населенные пункты. По поручению президента РФ Владимира Путина, обе эти программы будут продлены до 2030 года.В 2023 году 6,7 тысячи медицинских работников (4,5 тысячи врачей и 2,2 тысячи среднего медицинского персонала) стали участниками программ. Всего за период действия программ ("Земский доктор" с 2012 года, "Земский фельдшер" с 2018 года) в медучреждения пришли работать 64,9 тысяч медработников (54 тысячи врачей и 10,9 тысячи среднего медицинского персонала).В масштабах страны решение проблемы кадрового дефицита возможно благодаря изменению ситуации с зарплатами медработников. В 2027 году планируется введение новой системы оплаты труда, основными принципами которой станут сокращение значимого разрыва в заработных платах между субъектами и введение единой отраслевой системы оплаты труда. Предполагается, что медики будут меньше мигрировать из дотационных регионов и проблема кадрового дефицита в них станет менее острой. С января 2023 года действует вспомогательная мера – специальные социальные выплаты отдельным категориям медработников. Эта мера коснулась около 1,1 миллиона человек. В зависимости от уровня образования, квалификации и занимаемой должности дополнительная прибавка к зарплате составляет от 4,5 до 18,5 тысячи рублей.С 1 марта 2024 года был повышен размер социальных выплат для медицинских работников, которые трудятся в малых городах, районных центрах и селах. В селах, поселках, где живет меньше 50 тысяч человек, максимальный размер выплаты для врачей вырос до 50 тысяч рублей, а для среднего персонала – до 30 тысяч рублей. Для врачей, которые работают в населенных пунктах с численностью от 50 до 100 тысяч человек, выплата составит до 29 тысяч рублей, а для среднего медицинского персонала – до 13 тысяч рублей. Как следует из данных Росстата, средний заработок российских врачей за период с января по сентябрь 2023 года составлял 106,3 тысячи рублей в месяц. Относительно января-сентября 2022 года средняя зарплата врачей в стране выросла на 11%. Заработок среднего медперсонала увеличился на 10% (52,5 тысячи рублей), а младшего – на 12% (45,2 тысячи рублей). В канун Дня медицинского работника лучшим врачам России вручается ежегодная премия "Призвание" – одна из главных медицинских премий России. Совместный проект Первого канала и Минздрава РФ реализуется с 2001 года. За годы существования премии ее лауреатами стали сотни врачей из всех регионов страны, совершившие прорыв в создании новых методов лечения и диагностики, сделавшие научные открытия и внесшие огромный вклад в развитие мировой медицинской науки.Премия вручается в номинациях "За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека", "За создание нового метода лечения", "За создание нового метода диагностики", "За создание нового направления в медицине", "За вклад в развитие медицины, медицинской науки и здравоохранения, внесенный представителями науки – научными работниками, врачами любых специальностей и (или) специалистами с высшим немедицинским образованием", "За верность профессии" и "Специальная премия врачам, оказывающим помощь пострадавшим во время войн, террористических актов, чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и катастроф".В 2024 году в номинации "За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека" премию получила группа кардиохирургов под руководством доктора Павла Шиленко (ФГБУ "Федеральный центр высоких медицинских технологий министерства здравоохранения России", Калининград).В номинации "За создание нового метода лечения" награду получила группа нейрохирургов под руководством доктора Владимира Крылова (Москва, Краснодар, Пермь, Сургут, Воронеж, Южно-Сахалинск).В номинации "За вклад в развитие медицины" лауреатом стала группа онкологов, иммунологов и биологов под руководством докторов Ирины Балдуевой и Алексея Новика (ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова министерства здравоохранения России, Санкт-Петербург).В номинации "За создание нового направления в медицине" удостоена премии группа врачей-отоларингологов и неонатологов под руководством доктора Николая Дайхеса (Москва, Уфа, Нижний Новгород, Санкт-Петербург). В номинации "Специальная премия врачам, оказывающим помощь пострадавшим во время войн, террористических актов, чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и катастроф" лауреатом стала группа врачей скорой помощи из Запорожской, Херсонской областей, Луганской народной республики, Донецкой народной республики, Курской и Белгородской областей. "Специальную премию Первого канала" получила группа детских травматологов-ортопедов под руководством доктора Павла Бортулева (Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск, Чебоксары). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

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