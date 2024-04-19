https://ria.ru/20240419/mishustin-1941005930.html
Мишустин назвал развитие кадрового потенциала здравоохранения приоритетным
Мишустин назвал развитие кадрового потенциала здравоохранения приоритетным - РИА Новости, 19.04.2024
Мишустин назвал развитие кадрового потенциала здравоохранения приоритетным
Развитие кадрового потенциала российского здравоохранения должно быть для Минздрава приоритетным направлением, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T11:55
2024-04-19T11:55
2024-04-19T11:55
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Развитие кадрового потенциала российского здравоохранения должно быть для Минздрава приоритетным направлением, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. "Приоритетным для министерства должно быть и развитие кадрового потенциала здравоохранения", - сказал Мишустин в видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии Минздрава. Он напомнил, что для привлечения персонала на село и в удаленные населенные пункты в России уже действуют программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", в рамках которых медики при переезде в небольшие города и поселки получают "подъемные". Премьер добавил, что в прошлом году такой возможностью воспользовались около 6,5 тысячи человек. Ранее в ходе отчета о работе правительства в Госдуме Мишустин заявил, что по поручению президента обе эти программы будут продлены до 2030 года. Согласно "земским" программам, медицинские работники должны проживать в сельском населенном пункте, рабочем поселке, поселке городского типа или в городе с населением до 50 тысяч человек. Врачи в настоящее время могут получить по 1 миллиону рублей, фельдшеры, акушерки и медсестры - по 500 тысяч рублей. Если населенные пункты находятся на удаленных и труднодоступных территориях, то компенсации увеличиваются до 1,5 миллиона рублей и 750 тысяч рублей соответственно. Для Дальнего Востока, Крайнего Севера и регионов Арктической зоны выплаты уже составляют 2 миллиона рублей и 1 миллион рублей соответственно. Для получения компенсации медработники должны заключить договор с лечебным учреждением, обязуясь отработать там не менее пяти лет.
https://ria.ru/20240213/putin-1927089352.html
https://ria.ru/20231130/meditsina-1913006077.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, дальний восток, михаил мишустин, госдума рф
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Дальний Восток, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин назвал развитие кадрового потенциала здравоохранения приоритетным
Мишустин: развитие кадрового потенциала здравоохранения должно быть приоритетным
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Развитие кадрового потенциала российского здравоохранения должно быть для Минздрава приоритетным направлением, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"Приоритетным для министерства должно быть и развитие кадрового потенциала здравоохранения", - сказал Мишустин в видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии Минздрава.
Он напомнил, что для привлечения персонала на село и в удаленные населенные пункты в России уже действуют программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", в рамках которых медики при переезде в небольшие города и поселки получают "подъемные". Премьер добавил, что в прошлом году такой возможностью воспользовались около 6,5 тысячи человек.
Ранее в ходе отчета о работе правительства в Госдуме
Мишустин заявил, что по поручению президента обе эти программы будут продлены до 2030 года.
Согласно "земским" программам, медицинские работники должны проживать в сельском населенном пункте, рабочем поселке, поселке городского типа или в городе с населением до 50 тысяч человек. Врачи в настоящее время могут получить по 1 миллиону рублей, фельдшеры, акушерки и медсестры - по 500 тысяч рублей. Если населенные пункты находятся на удаленных и труднодоступных территориях, то компенсации увеличиваются до 1,5 миллиона рублей и 750 тысяч рублей соответственно. Для Дальнего Востока
, Крайнего Севера и регионов Арктической зоны выплаты уже составляют 2 миллиона рублей и 1 миллион рублей соответственно.
Для получения компенсации медработники должны заключить договор с лечебным учреждением, обязуясь отработать там не менее пяти лет.