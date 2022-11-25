https://ria.ru/20221125/zuby-1834312439.html

Как правильно чистить зубы: сколько раз и как долго, основные ошибки

Как чистить зубы зубной щеткой правильно: сколько нужно раз взрослым и детям

Как правильно чистить зубы: сколько раз и как долго, основные ошибки

Чистить зубы необходимо, чтобы убрать бактериальный налет, в котором активно размножаются кариозные бактерии. Как правильно проводить гигиену полости рта... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T18:07

2022-11-25T18:07

2022-11-25T18:07

здоровье - общество

гигиена

врачи

зубы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568452613_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_dd36182866b1afee029697437bb797af.jpg

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Чистить зубы необходимо, чтобы убрать бактериальный налет, в котором активно размножаются кариозные бактерии. Как правильно проводить гигиену полости рта взрослому и ребенку, на что нужно обратить внимание при выборе зубной пасты и щетки, можно ли обойтись без чистки языка, советы врачей-стоматологов, - в материале РИА Новости.Зачем нужна чистка зубовПравильная чистка зубов – основа стоматологического здоровья."На поверхности зубов непрерывно скапливается налет, состоящий из слюны, частиц пищи и микроорганизмов. Они выделяют кислоты, которые и являются причиной разрушения зубной эмали и появления неприятного запаха, а также различных заболеваний полости рта", - объясняет Михаил Азатьян, генеральный директор XGate Dental Russia.Таким образом, по словам эксперта, правильная чистка зубов необходима для:Как правильно чистить зубы взрослымУ чистки зубов есть определенные правила, соблюдение которых позволит сохранить здоровье ротовой полости.Сколько раз и как долгоВрачи рекомендуют чистить зубы два раза в день: утром и вечером. Причем утром лучше чистить зубы именно после завтрака."Бактерии прикрепляются к зубу уже через час после еды, спустя сутки начинается формирование зубной бляшки, из-за которой возникает кариес. Во сне образование зубной бляшки происходит в два раза быстрее, потому что ночью выделяется меньше слюны, которая может смыть зубной налет естественным образом. Мы рекомендуем использовать зубную нить - это снизит риск возникновения контактного кариеса (разрушения боковых стенок зуба) - самая частая проблема у тех, кто формально соблюдает гигиену полости рта. Без использования зубной нити верхняя поверхность зуба может быть без видимых повреждений, при этом зуб может быть болен. Если по какой-то причине у вас нет возможности почистить зубы, советую полоскать рот водой после каждого приёма пищи. Сейчас в продаже есть специальные средства (чистящая пена), которые удобно брать с собой (на работу, в командировку или в кафе), именно для использования в случае, когда чистка щеткой будет не очень удобна", - рассказывает Дмитрий Тимофеев, медицинский директор сети стоматологий Dental Way.- Перед гигиеной обязательно выдерживается получасовой интервал после приема пищи. Этот аспект мало кто знает, но от него зависит сохранность эмали при наличии в меню кислых продуктов. Так как подобной еды много – это и выпечка, и фрукты, и газированные напитки – стоит просто выдержать умеренную паузу. Или запланировать чистку зубов до приема пищи, - советует Эдуард Анчаков, врач-хирург-имплантолог, генеральный директор Mane Clinic.По словам Михаила Азатьяна, если выбирать между чисткой зубов утром или перед сном, то лучше отдать предпочтение последнему варианту. Днем с бактериями и налетом борется слюна, вода и твердые продукты, а ночью зубы практически беззащитны.Сколько нужно пастыЗубная паста необходима для смягчения щетины щетки и снижения ее травматичности. Избыток пасты снижает эффективность зубной щетки, поэтому правильное ее количество — с горошину.Техника чистки зубовСуществует несколько алгоритмов правильной чистки зубов, о которых рассказывают в стоматологиях. Редко кто из пациентов делает все в соответствии с техникой, но существуют самые значимые моменты, которые обязательно должны присутствовать при любой чистке зубов.Обычной щеткойНеправильная гигиена полости рта и, в частности, несоблюдение техники чистки зубов могут стать причиной ряда заболеваний. Эдуард Анчаков предлагает следовать при использовании обычной щетки таким правилам:Получается, нужно двигаться справа-налево или слева-направо, последовательно по зонам очищая зубы и межзубные промежутки от остатков пищи и мягкого налета. Сначала внешнюю поверхность, потом внутреннюю, и последней – жевательную. Направление, как и выбор первой очищаемой челюсти – верхней или нижней – значения не имеют.Электронной щеткойПри использовании электрической зубной щетки важно помнить, что ее не нужно плотно прижимать к зубам и тереть их."Просто перемещайте щетку вдоль зубного ряда, начиная с задних зубов верхней челюсти, а затем перемещая щетку от задних зубов нижней челюсти. Чистите зубы с двух сторон, внешней и внутренней. Продолжительность процедуры та же, как при чистке обычной щеткой — две-три минуты", - объясняет Михаил Азатьян.- Есть мнение, что на чистку зубов электрической зубной щеткой можно тратить меньше времени, тут нужно акцентировать внимание именно на качестве гигиены, а не на длительности. Электрической проще, но времени лучше уделять столько же, - уточняет Таис Кварчия, стоматолог-терапевт, эндодонтист клиники Belgravia Dental Studio.Частые и основные ошибкиПо словам Таис Кварчия, к основным ошибкам в домашней гигиене относятся:"Частая ошибка - мнение, что жесткая щетка чистит лучше. Это не так. Она должна использоваться для очистки протезов, средняя жесткость - оптимальна для очищения зубов, но и мягкие зубные щетки с большим количеством щетинок показывают наилучший результат. Многие думают, что если сильнее давить, то чистка будет эффективнее. Опять же заблуждение - если мы будем сильно давить, например, у десны, то десна от жёсткого надавливания со временем начнёт "сползать", оголяя шейку зуба", - предупреждает Анна Афанасьева, стоматолог-терапевт центров имплантации и стоматологии ИНТАН в Санкт-Петербурге.Михаил Азатьян считает, что к частым ошибкам можно отнести и то, что большинство людей используют только гигиенические средства для ухода за ротовой полостью, в то время как если у человека кариес или пародонтит, нужно использовать исключительно лечебные средства гигиены.Кроме того, многие пропускают очищение языка и десен. Но дело в том, что на поверхности языка и десен также скапливаются бактерии, способные стать причиной появления неприятного запаха изо рта и даже развития кариеса и других заболеваний. Прочищать язык с помощью щетки с мягкой щетиной нужно обязательно, а лучше всего использовать специальный скребок.Особенности чисткиУ каждой процедуры есть своя специфика. В том числе и у домашней гигиены.Зубов у детейПо словам эксперта, в возрасте до полутора лет следует протирать детям зубы дважды в день, используя чистую марлю, смоченную водой, или специальные одноразовые салфетки для чистки зубов, которые продаются в аптеках. От полутора до двух лет стоит приучать ребенка к щетке. Важно помнить, что у нее должны быть маленький размер рабочей части, мягкая щетина и удобная ручка. В таком возрасте ребенку трудно концентрироваться на данном процессе, поэтому завершить его можно с помощью салфетки для чистки зубов. После двух лет стоит отказаться от салфеток и пользоваться исключительно щеткой, не забывая помогать ребенку "дочищать" его зубы. Левые верхние и нижние зубы чистят, стоя справа от ребенка и правой рукой, а правую сторону — стоя слева, левой рукой, что позволяет лучше увидеть ротовую полость. Передние верхние и нижние зубы чистят в самом конце, а затем очищают поверхность языка.Зубов с брекетамиПри чистке зубов с брекетами важно использовать все выданные врачом аксессуары. Эдуард Анчаков рекомендует следующую последовательность ухода:Все этапы обязательны, так как ношение брекетов – всегда серьезный вызов здоровью зубов.Как выбрать и хранить зубную щеткуКогда глаза разбегаются от изобилия брендов, зигзагов щетинок и цен, возникает вопрос какую щетку выбрать. Если говорить об обычной щетке, то Екатерина Довгаль, стоматолог-гигиенист центра эстетической стоматологии и костной регенерации PerfectSmile в Санкт-Петербурге, советует остановиться на мягкой щетине, так как жесткие зубные щетки - абразивные, поэтому подходят далеко не всем. Щетка средней жесткости рекомендуется людям со здоровыми деснами и зубами. Зато мягкая щетка подходит для всех. Она бережно убирает налет с зубов и дёсен. Чем тоньше ее щетина, тем лучше она вычищает. Рекомендуется людям с чувствительной эмалью, с предрасположенностью к оголению шеек зубов, кровоточивостью или воспалениями десны. Самая эффективная щетка та, где количество щетинок более 5 тыс. Для полной гигиены полости рта обязательно рассмотреть и монопучковую щетку.Эксперт также советует рассмотреть звуковые электрические зубные щетки, которые производят колебания звуковой частоты 85-250 гц, передающиеся на щетинки чистящей насадки, вызывающие их вибрацию. Частота колебательных движений 10-66 тыс в минуту. Современные зубные щетки имеют ряд функций, делающих их использование комфортным. Например, функции "комфортное привыкание" позволяет привыкнуть быстрее к зубной щетке, "датчик давления" не дает сильно надавливать на десну и тем самым травмировать ее. Различные насадки предназначены для чистки языка, брекетов, чувствительных зубов. Звуковая зубная щётка практически не имеет противопоказаний. Исключением может быть хирургические вмешательства в полости."Подбор зубной щетки проводится индивидуально для каждого человека. Следует помнить, что основным принципом является эффективное очищение зубов, техника чистки, дополнительные средства гигиены (ершики, зубные нити, монопучковая зубная щетка) и зубная паста. Поэтому самая технологичная и дорогая зубная щетка может не обеспечивать должного результата, качественно почистить зубы можно и самой обычной", - отмечает Екатерина Довгаль.- Среди преимуществ электрических щеток можно отметить их удобство для тех, кто проходит ортодонтическое лечение, у кого проблемы с суставами и тяжело чистить зубы обычной щеткой. Кроме того, исследования показывают, что человек больше концентрируется на процессе чистки зубов, делает это более осознанно, если использует электрическую щетку. И, конечно, такие щетки более экологичны — их не нужно выбрасывать полностью, достаточно лишь заменить чистящую головку. У обычных щеток есть свои плюсы — они дешевле, их не нужно заряжать, и при этом они не уступают в эффективности своим электрическим "коллегам", - отмечает Николай Ожерельев, главный врач Медицинского стоматологического центра "Куркино".Для хранения зубной щетки подходят специальные держатели, которые вешаются на стену или шкафчик с отверстиями, чтобы щетка полностью высыхала между использованиями.Как выбрать зубную пастуДмитрий Тимофеев предлагает при выборе зубной пасты посоветоваться со специалистом (гигиенистом или терапевтом). Важна конечная цель применения и особенности зубов и эмали. По словам эксперта, при самостоятельном выборе пасты стоит очень внимательно читать состав. Есть вещества, которых в средствах для чистки зубов быть не должно, например:Но не стоит бояться всех химических элементов в пастах. Даже натуральная зубная паста содержит компоненты, которые, на первый взгляд, имеют пугающие названия, а на самом деле данные ингредиенты изготавливаются из природных материалов и являются совершенно безобидными.Чистка языкаЗавершающей, но немаловажной частью очищения полости рта является чистка языка. Во время этой процедуры с поверхности языка удаляется налет, частички пищи и слизь. По словам Михаила Азатьяна, особенно важно не пропускать этот этап курильщикам и людям с хроническими заболеваниями.Как правильно очистить поверхность языка:Очистить язык можно с помощью щетки с мягкой щетиной, специальных скребков, насадок для ирригатора и на электрические зубные щетки.Заболевания при нерегулярной чистке зубовОтсутствие регулярной чистки зубов приводит к неприятным последствиям:"Постоянная и правильная чистка зубов, наоборот, решает все эти проблемы – помогает радовать окружающих лучезарной здоровой улыбкой и ходить к стоматологу только на профилактические осмотры", - говорит Эдуард Анчаков.Рекомендации экспертовЭдуард Анчаков советует два-три раза в год обязательно проходить профессиональную чистку зубов у стоматолога. Врач снимет налет и удалит твердые образования, проверит зубы на наличие стоматологических заболеваний. При необходимости назначит своевременное лечение. Это защитит зубы от разрушений и поможет наслаждаться красивой здоровой улыбкой долгие годы.

https://ria.ru/20221101/zuby-1828242103.html

https://ria.ru/20220617/prorezyvanie-1796120424.html

https://ria.ru/20220602/desny-1792668817.html

https://ria.ru/20210314/sladosti-1601130062.html

https://ria.ru/20220813/stomatit-1809331793.html

https://ria.ru/20220321/zapakh-1779206834.html

https://ria.ru/20220827/puteshestviya-1812356600.html

https://rsport.ria.ru/20210715/zuby-1741322533.html

https://ria.ru/20210609/karies-1736369216.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

здоровье - общество, гигиена, врачи, зубы