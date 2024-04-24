https://ria.ru/20240424/proekt-1941912440.html

Мурашко рассказал о новом нацпроекте "Продолжительная и активная жизнь"

Мурашко рассказал о новом нацпроекте "Продолжительная и активная жизнь" - РИА Новости, 24.04.2024

Мурашко рассказал о новом нацпроекте "Продолжительная и активная жизнь"

Минздрав планирует опережающими темпами снижать показатели по смертности и повышать доверие граждан к системе здравоохранения, для этого с 2025 года будет... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T05:20

2024-04-24T05:20

2024-04-24T05:20

общество

россия

михаил мурашко

нацпроекты

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Минздрав планирует опережающими темпами снижать показатели по смертности и повышать доверие граждан к системе здравоохранения, для этого с 2025 года будет запущен новый национальный проект "Продолжительная и активная жизнь", заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Новый национальный проект "Продолжительная и активная жизнь" стартует с 1 января 2025 года и будет направлен на достижение национальной цели развития "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей", одной из задач которой является повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году, в том числе за счет опережения взятых темпов снижения смертности, повышения удовлетворенности и доверия граждан к системе здравоохранения", - сказал Мурашко. Он пояснил, что в рамках нового национального проекта запланирована реализация масштабных мероприятий в сфере здравоохранения до 2030 года, в том числе обновление инфраструктуры здравоохранения — строительство медицинских организаций, ремонты и оснащение оборудованием. На эти цели дополнительно будет выделено более 1 триллиона рублей, уточнил министр. Также будет продолжена модернизация первичного звена здравоохранения, что позволит обеспечить максимальную доступность и комфортные условия пребывания в медицинской организации пациентов, отметил Мурашко. По его словам, в рамках нового национального проекта будет продолжена реализация мероприятий по борьбе с самыми распространенными хроническими неинфекционными заболеваниями — сердечно-сосудистыми, онкологическими, сахарным диабетом, а также с инфекционными, включая борьбу с гепатитом С. В 2025 году продолжится также комплексное развитие экстренной помощи и медицинской реабилитации, что позволит сохранить жизнь и здоровье граждан, подчеркнул министр. Кроме того, продолжение цифровой трансформации здравоохранения, массовое внедрение телемедицины и технологий искусственного интеллекта, а также завершение к 2030 году создания цифровой платформы по управлению здоровьем позволят обеспечить преемственность оказания медицинской помощи гражданам, внедрить технологии дистанционного мониторинга здоровья и перейти на безбумажный документооборот в медицинских организациях, добавил Мурашко.

https://ria.ru/20240403/rody-1937676492.html

https://ria.ru/20240420/meditsina-1941224496.html

https://ria.ru/20240423/murashko-1941667876.html

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общество, россия, михаил мурашко, нацпроекты