https://ria.ru/20240610/taran-1951959522.html

В Совфеде предложили разрешить скорой помощи таранить автомобили-помехи

В Совфеде предложили разрешить скорой помощи таранить автомобили-помехи - РИА Новости, 10.06.2024

В Совфеде предложили разрешить скорой помощи таранить автомобили-помехи

Сенатор Айрат Гибатдинов обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой не наказывать сотрудников скорой помощи, которые прибегают к тарану... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T14:44

2024-06-10T14:44

2024-06-10T14:44

общество

санкт-петербург

михаил мурашко

айрат гибатдинов

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Сенатор Айрат Гибатдинов обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой не наказывать сотрудников скорой помощи, которые прибегают к тарану автомобилей-помех при исполнении в случае крайней необходимости, копия его обращения есть в распоряжении РИА Новости. Сенатор объяснил, что обратился в ведомство в связи с произошедшим ранее инцидентом, когда жительница Санкт-Петербурга на легковушке около 10 минут не давала выехать из двора автомобилю скорой помощи, где находился ребенок. "Прошу Вас сообщить о позиции возглавляемого Вами ведомства по вопросу о возможности внесения в законодательство РФ изменений, предусматривающих освобождение от ответственности сотрудников скорой помощи при исполнении, которые в случае крайней необходимости прибегают к тарану", - написал Гибатдинов в обращении. Сенатор отметил, что, несмотря на существующее наказание за намеренное воспрепятствование оказанию скорой медицинской помощи, автомобилистка осознанно поставила "под угрозу жизнь и здоровье пациента, находящегося в скорой". Он также добавил, что бригады скорой помощи в настоящее время "не имеют законных оснований для того, чтобы самостоятельно и своевременно устранять препятствия, блокирующие проезд". "Данный вопрос уже рассматривался в Государственной Думе РФ, однако мер законодательного реагирования принято не было. Кроме того, отдельного внимания заслуживает статья 6.36 КоАП РФ, которой предусмотрена ответственность за воспрепятствование оказанию медицинской помощи, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния. В частности, данная статья предусматривает ответственность лишь в виде наложения административного штрафа в размере до 5 тысяч рублей", - отметил сенатор. Ужесточение наказания за воспрепятствование помощиПарламентарий также обратился к начальнику главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ, копия обращения есть в распоряжении агентства. В письме Гибатдинов предложил ведомству рассмотреть возможность ужесточения наказания за воспрепятствование оказанию скорой медицинской помощи - в частности, предусмотреть возможность лишения права управления транспортным средством. Кроме того, сенатор предложил включить в экзамен на право управления транспортным средством упражнения, "предусматривающего проверку знаний экзаменуемого о порядке действий при обнаружении транспортного средства с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом". "Граждан, которые намеренно препятствуют действиям скорой медицинской помощи, необходимо наказывать. Инцидент в Питере — пример отсутствия гражданского сознания... В случае, если водитель отказывается содействовать скорой помощи — сотрудники фактически ничего не могут сделать, кроме как пытаться призвать к совести. Это абсолютно недопустимо", - сказал сам Гибатдинов РИА Новости. Ранее некоторые региональные СМИ и Telegram-каналы сообщили, что ребенок в машине "скорой" якобы скончался из-за того, что накануне водитель иномарки не пропускала машину медиков во дворе на улице Ворошилова в Петербурге и освободила дорогу только после угрозы одного из очевидцев вызвать полицию.

https://ria.ru/20240610/vlasti-1951875319.html

https://ria.ru/20240212/kolesa-1926782495.html

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общество, санкт-петербург, михаил мурашко, айрат гибатдинов