https://ria.ru/20240607/kalendar-1784694256.html

Когда и что сажать: лунный посевной календарь - 2024 по месяцам и дням

Лунный посевной календарь 2024 огородника и садовода, таблицы по месяцам и дням

Когда и что сажать: лунный посевной календарь - 2024 по месяцам и дням

Многие огородники и садоводы привыкли пользоваться посевным лунным календарем для получения богатого урожая. Таблица по месяцам с указанием благоприятных и... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T12:27

2024-06-07T12:27

2024-06-07T13:03

россия

растения

овощи

фрукты

цветы

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Многие огородники и садоводы привыкли пользоваться посевным лунным календарем для получения богатого урожая. Таблица по месяцам с указанием благоприятных и неблагоприятных дней для посева различных культур, фазы Луны на весь 2024 год — в материале РИА Новости.Посевной календарь - 2024Луна в зависимости от фазы способна оказывать влияние на рост и развитие растений, поэтому огородники и дачники пользуются лунным календарем. У каждого растения есть свой ритм. Если его нарушить, например, посеять не вовремя, то культура может часто болеть или вырастет слабой и не даст хороший урожай.Фазы ЛуныЕще в древности люди обратили внимание, что обмен веществ и другие процессы, протекающие в организме живых существ, зависят от фаз Луны. Каждая из них по-своему влияет и на растения.НоволуниеВо время новолуния не советуют сажать или переносить на новое место садовые и огородные культуры. Это удачный период для борьбы с вредителями, удаления поврежденных и больных растений на участке.Растущая ЛунаБлагоприятствует работе с растениями, особенно овощами, плоды которых созревают над землей. В этот период разрешается пересаживать и обрабатывать растения, рыхлить почву. Сеют и сажают листовые овощи, плодовые растения, зелень.ПолнолуниеВо время полнолуния можно полоть, делать подкормку и обработку от вредителей. Благоприятный период для сбора урожая.Убывающая ЛунаПри убывающей Луне лучше всего работать с корнеплодами и растениями с побегом-луковицей. В эти дни стоит отказаться от пересадки и пикировки. Также не рекомендуется перекапывать и рыхлить почву вокруг посадок, обрезать растения и делать им прививки.ЯнварьВ январе подготавливают землю, ящики для рассады, проверяют, хватает ли семян тех растений, которые планируется сажать в текущем году.В этом месяце можно заняться следующими видами работ:Фазы Луны: 12-24.01 - растущая, 25.01 - полнолуние, 1-10, 26-31.01 - убывающая, 11.01 - новолуниеФевральВ феврале и марте рекомендуется белить деревья:Также в это время иногда обрезают плодоносящие деревья. Обычно это делают весной, но если температура воздуха выше -7 градусов, то такую процедуру проводят и в зимний месяц. Фазы Луны: 11-23.02 - растущая, 24.02 - полнолуние, 1-9; 25-29.02 - убывающая, 10.02 - новолуниеМартВ марте активно высаживают рассаду. В начале месяца - ранние сорта помидоров, огурцы, сладкий и горький перец, баклажаны. В теплых регионах в конце марта сеют семена настурции и бархатцев в открытый грунт, а также пикируют рассаду культур, высеянных ранее.В этом же месяце подготавливают картофель к посадке: прогревают, проращивают на свету, сортируют. В марте можно заняться уходом за деревьями, снять засохшие черные плоды, которые в дальнейшем могут стать источником заболеваний.Фазы Луны: 11-24.03 - растущая, 25.03 - полнолуние, 1-9; 26-31.03 - убывающая, 10.03 - новолуниеАпрельК концу апреля высаживают рассаду в грунт, пикируют овощи: лук, томаты, перец, сельдерей, баклажаны. В теплицу можно сеять цветы, зеленые овощи. В начале месяца — однолетние цветы. После 15 апреля сажают патиссоны, арбузы, дыни, все виды капусты, огурцов, кабачков.Перед посадкой в парник необходимо подготовить его к сезону, при необходимости отремонтировать. Также нужно продезинфицировать каркас, пленку и грунт. Для этого медный купорос разводят в воде в пропорции: 2 ст.л. на 10 л.Фазы Луны: 1-5.04 - растущая, 6.04 - полнолуние, 7-19.04 - убывающая, 20.04 - новолуние, 21-30.04 - растущая.МайДо середины месяца нужно прорыхлить грядки или перекопать почву. Не рекомендуется проводить манипуляции, связанные с жизнедеятельностью растений. Допускается обработка от вредителей и болезней, так как в это время насекомые уже активно себя проявляют.Фазы Луны: 9-22.05 - растущая, 23.05 - полнолуние, 1-7; 24-31.05 - убывающая, 8.05 - новолуниеИюньВ июне следует заниматься поливами, вносить минеральные удобрения. Важно бороться с сорняками, пока они не успели дать семена и сбросить их на землю. Прополкой можно заниматься раз в неделю, чтобы избавиться от осота, молочая, вьюнка, пырея.На томатах удаляют первые появляющиеся пасынки, пару раз в месяц проводят подкормку коровяком, травой или куриным пометом.Огурцы поливают чуть реже — завязи образуются быстрее при временном подсушивании грунта.Фазы Луны: 7-21.06 - растущая, 22.06 - полнолуние, 1-5; 23-30.06 - убывающая, 6.06 - новолуниеИюльВ первой половине месяца делают прищипывание молодых побегов у деревьев, приносящих плоды. Недоразвитые завязи убирают. Под ветви с созревающими плодами подставляют опоры, чтобы они не обломились. До 15 числа обрабатывают грушу и яблоню (от парши), вишню (от коккомикоза).Если урожай клубники собран, грядки необходимо прополоть и внести удобрения. Землю под кустарниками нужно прорыхлить и замульчировать.Фазы Луны: 7-20.07 - растущая, 21.07 - полнолуние, 1-5; 22-31.07 - убывающая, 6.07 - новолуниеАвгустКрасную смородину и крыжовник следует обработать от вредителей. Можно использовать препарат "Фетоверм". При засушливой погоде деревья и кустарники поливают обильнее обычного. Также собирают и сортируют урожай. Если на деревьях обнаружены клещи, то их опрыскивают инсектицидными составами.В августе нужно провести подкормку клубничных кустов, где уже собран урожай. Можно высадить землянику на новых грядках на будущий год.Фазы Луны: 19.08 - полнолуние, 1-3; 20-31.08 - убывающая, 4.08 - новолуние, 5-18.08 - растущая, 19.08 - полнолуние.СентябрьВ компостную яму нужно собрать сухие листья, ветки, недозревшие плоды. При этом растения должны быть здоровыми. Под кустарниками почву необходимо перекопать. На самих растениях обрезать засохшие ветки и листья. Также в этом месяце высаживают хвойные культуры и саженцы деревьев (яблони, сливы).Фазы Луны:1-2; 19-30.09 - убывающая, 3.09 - новолуние, 4-17.09 - растущая, 18.09 - полнолуниеОктябрьУрожай помещают в погреб или другое помещение, предназначенное для хранения плодов зимой. В начале месяца высаживают ягодные кусты, а декоративные кустарники перемещают на другое место.Деревья необходимо опрыскать от вредителей и заболеваний в профилактических целях. Этот месяц подходит для уборки листьев и других растительных отходов. Для фруктовых деревьев проводят санитарную обрезку.Фазы Луны:1; 18-31.10 - убывающая, 2.10 - новолуние, 3-16.10 - растущая, 17.10 - полнолуниеНоябрьСадовые деревья в ноябре многие дачники обрабатывают раствором медного купороса. В этом месяце еще можно сделать санитарную обрезку деревьев, если эта процедура не была проведена ранее. Кроны хвойных обвязывают тканью. Лапником нужно укрыть клубнику, а неиспользованный компост - пленкой.Фазы Луны:17-30.11 - убывающая, 1.11 - новолуние, 2-15.11 - растущая, 16.11 - полнолуниеДекабрьС веток деревьев и кустов, крыши теплиц необходимо убрать снег. В этом месяце можно заготовить черенки плодовых и хвойных деревьев для весенней прививки. При необходимости приобретают посадочный материал.Фазы Луны: 16-30.12 - убывающая, 31.12 - новолуние, 2-14.12 - растущая, 15.12Посевной календарь по регионуПериод посева, особенности ухода за рассадой и перенос ее в открытый грунт или теплицу различаются в зависимости от региона. В каждой климатической зоне есть свои условия, на которые стоит ориентироваться.ПодмосковьеДля Подмосковья характерны следующие погодные условия:Томат. Для выращивания в теплице помидоры сеют в конце марта, позднеспелые сорта - в начале апреля. Переносить рассаду в грунт следует когда температура почвы достигает +14 градусов.Климат в Ленинградской области не такой теплый, как на Кубани, в этом регионе часто выращивают овощи в теплице. Посевом семян на рассаду можно заниматься с середины марта до начала апреля в зависимости от срока созревания. Рассаду переносят в открытый грунт, в частности в теплицу, с конца мая до первой декады июня.Огурцы. К моменту высадки возраст рассады должен составлять от 21 до 25 суток. Поэтому семена ранних сортов сеют в конце марта, а поздних — в началеапреля - начале мая. В грунт можно переносить рассаду с 10 мая до начала июня.Перец. Посев начинают в середине февраля. В конце месяца сеют поздние сорта. Ранние лучше сеять в марте. В открытый грунт нужно переносить рассаду в середине мая.Ленинградская областьПерцы и баклажаны. Эти овощи прорастают медленно, поэтому их рассадой занимаются в феврале - марте. Для выращивания овощей в отапливаемых теплицах посевом семян занимаются летом и осенью.УралЛук и чеснок. Сажают в лункус конца сентября и до конца октября. Нужно успеть за три недели до того, как начинаются устойчивые морозы.Краснодарский крайВ Краснодарском крае из-за длительных дождей и холодной весны сроки посева могут смещаться на 2-3 недели. С начала марта морозы отступают, но заморозки еще могут возвращаться в конце апреля - начале мая.Зелень сеют в середине апреля. В это период в почве еще много влаги, поэтому морковь и свекла хорошо взойдут без замачивания. Посев томатов лучше перенести на начало мая.Рассаду культур, устойчивых к холоду, высаживают на постоянное место только в середине мая. Овощи, которые привыкли к теплу, например, перец, переносят в открытый грунт только в первый летний месяц. Однако огородникам стоит быть готовыми к появлению первых заморозков. Рассаду следует обязательно закаливать перед тем, как переносить ее в открытый грунт.СибирьПочва в Сибири прогревается медленно, поэтому рассаду овощных культур переносят в открытый грунт в конце мая - начале июня. Семена, соответственно, высевают не раньше марта.Рассаду подсвечивают специальными лампами 14 часов в сутки. Ее переносят в грунт строго в соответствии с рекомендациями по каждой культуре.Павел Траннуа, российский садовод, сторонник развития биотехнологий, автор книг по садоводству, дает несколько рекомендаций по уходу за растениями:Приметы садовода и огородника

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Артем Смирнов

россия, растения, овощи, фрукты, цветы