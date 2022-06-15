https://ria.ru/20220615/nasturtsiya-1795503808.html

Настурция: как вырастить теплолюбивый цветок

Настурция: описание цветка, уход и выращивание в домашних условиях

Настурция: как вырастить теплолюбивый цветок

Настурция - травянистое растение с яркими красочными цветами. Как выглядят различные виды настурций, их описание, особенности выращивания и ухода, как... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T16:28

2022-06-15T16:28

2022-06-15T16:28

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Настурция - травянистое растение с яркими красочными цветами. Как выглядят различные виды настурций, их описание, особенности выращивания и ухода, как отличаются условия содержания растения в комнате и на приусадебном участке, как лучше посадить махровую настурцию: семенами или черенками, - в материале РИА Новости.НастурцияС наступлением лета этот цветок, хорошо знакомый большинству садоводов, украшает приусадебные участки и балконы. Его родиной считается Южная Америка, где он растет как многолетнее растение. Но настурция (лат. Tropaеolum) не переносит минусовых температур, в нашей стране ее выращивают в основном как однолетник. В природе существует около 90 видов, но не все из них подходят в качестве декоративных. Существует второе название настурции - капуцин, оно произошло от схожести формы цветка с остроконечным капюшоном монахов-капуцинов.Ботаническое описаниеНастурция относится к семейству настурциевые (Tropaeolaceae) порядка капустоцветные (Brassicales) и представляет собой лиану или полукустарник с сочным стеблем, лопастными щитовидными, пальчатораздельными или цельнокрайними листьями. Цветки (чаще желтые или красные) могут быть простыми, махровыми или полумахровыми, формой похожи на воронку с пятью и более чашелистиками и лепестками. После цветения на стебле образуются плоды с гладкими крупными семенами до 7 мм в диаметре.ВидыВ качестве декоративных сегодня выращивается около 25 видов растения. В садах и парках России чаще всего встречаются настурция большая (Tropaeolum majus), щитоносная (T. peltophorum) и гибридная (T. х cultorum).БольшаяЭтот вид пришел к нам из Колумбии и Перу. Высокорослые кусты (до 3 метров) с мясистыми стеблями и округлыми листьями выглядят очень эффектно. Из-за длинных черешков листва при дуновении ветра качается волнообразно, окрас ее варьируется и может быть однотонным зеленым, пятнистым или полосатым с оттенками белого, золотистого или фиолетового. Яркие красные, оранжевые или желтые цветки имеют длинную цветоножку и возвышаются над листьями. Диаметром до 6 см, бархатистые, они могут быть простыми или многолепестковыми. Крупные семена привлекают животных и птиц, с помощью которых и распространяются. Начало цветения приходится на первую половину июня и продолжается вплоть до первых заморозков, после которых настурция погибает. У этого вида много сортов, которые различаются между собой окраской цветов, листьев и высотой кустов.МалаяВетвистый куст высотой до 35 см имеет длинные стебли и тонкие черешки с округлыми листьями. Растение в период цветения густо усыпано мелкими (до 3 см в диаметре) бархатистыми цветками желтого цвета с темными пятнышками и заостренными краями. Цветет этот вид с июня по октябрь.КлубневаяТонкие лазящие двухметровые побеги этого вида очень легко путаются и образуют своеобразные клубки до 60 см в диаметре, на сильном корневище появляются клубеньки, которые легко повредить при рыхлении почвы. Листья серовато-зеленые, пятилопастные на длинных черешках, внешняя часть цветка красная, внутренняя - желтая с оранжево-коричневыми прожилками. Период цветения клубневой настурции приходится на середину лета, но есть и сорта раннецветущие. Растение любит прохладу, размножается при помощи клубней.КультурнаяЭто гибрид большой и щитоносной настурций. Селекционеры вывели большое количество сортов: от карликовых кустов до стелющихся лиан. Окрас листвы и цветов также разнообразен: есть немало двухцветных, махровых гибридов, листва может быть как однотонной, так и пестрой.ИноземнаяВьющиеся стебли этого растения достигают 4 метров в длину и хватаются за опоры усиками, быстро оплетая все вокруг. Их часто используют в качестве живой изгороди и для беседок. Листья этого вида однотонные светло- либо темно-зеленые с матовой поверхностью, цветки небольшие, гофрированные, бутоны состоят из пяти чашелистиков, откуда вырастают два лепестка. Иноземная настурция требовательна к качеству грунта и растет на хорошо удобренных почвах и цветет с середины лета до первых морозов.ЩитоноснаяПолзучий полукустарник с хрупкими темно-зелеными побегами до 4 м в длину и щитовидными листьями насыщенно зеленого окраса, яркие красные цветки до 6 см в диаметре. Цветение длится с июня по октябрь, эффектные побеги могут использоваться как в качестве почвопокровных, так и на опоре в защищенном от ветра месте.ПосадкаРастение хорошо растет как в открытом грунте, так и в горшках. У каждого способа посадки есть свои тонкости.В открытый грунтНастурцию высаживают на защищенные от ветра и хорошо освещенные участки. Для выращивания можно использовать предварительно замоченные в воде семена, которые сеют в конце мая, после окончания заморозков. Вырываются лунки глубиной 2-3 см, в них укладывают семена по 3-4 штуки, расстояние между углублениями должно быть не менее 25 см. Если есть вероятность понижения температуры, засеянный участок нужно накрыть пленкой или укрывным материалом. Для полива лучше использовать теплую воду. Через две недели появятся всходы.Если посадить цветок готовыми саженцами, он быстрее зацветет. Для этого рассаду в торфяных горшочках вместе с земляным комом помещают в подготовленные лунки в начале июня. Корни лучше не трогать, так как у этого растения они очень хрупкие. Первое время на ночь лучше саженцы укрывать, цветение начнется через месяц после высадки.В горшокДля того, чтобы украсить балкон или комнату, настурцию можно выращивать в горшке. Для этого лучше всего брать многолетние виды, семена растения замачиваются в воде на 1-2 суток и высаживаются в торфяные горшочки в лунки глубиной 1,5-2 см по 2-3 штуки в одну лунку. После этого земля уплотняется и опрыскивается из пульверизатора. Горшочки с будущими настурциями помещаются в теплое (+22, +25 градусов) место на две недели, после того, как появятся всходы, температуру можно уменьшить до +18 и обеспечить хорошее освещение. Необходимо помнить, что у настурции очень слабые корни, высаживать подросшее растение в постоянный горшок можно только методом перевалки вместе с земляным комом. Цветок неплохо зимует при температуре не ниже +7 градусов.УходРастение довольно неприхотливо, но все требует за собой некоторого ухода.ТемператураНастурция очень требовательна к температуре, при первых же заморозках неминуемо погибает. Для комнатного содержания желательно поддерживать +20, +25 градусов, зимой переносить в более прохладное помещение (+13, +15 градусов).Влажность воздуха, ОпрыскиваниеОсобых требований к влажности настурция не предъявляет, если растение выращивается в комнате и там становится очень сухо, можно опрыскать цветок из пульверизатора.ОсвещениеЦветок крайне светолюбив, его лучше высаживать на солнечной стороне, так как в тени он плохо цветет. Обилие солнечных лучей обеспечит долгое и активное цветение.Требования к почвеНастурция предпочитает слегка подкисленные грунты, главное условие - почва должна быть обязательно рыхлой, суглинки, солончаки и им подобные для цветка не подходят. При высадке лучше добавить песок или приобрести универсальную смесь для цветов.МестоположениеДля того, чтобы обеспечить хорошее освещение, растение стоит высаживать на южной или западной стороне. Но следует помнить, что сквозняки губительно действуют на цветок.ПоливНуждается в регулярном поливе, но не переносит переувлажнения почвы и застоя воды, корни могут загнить. Поливать настурцию лучше вечером два раза в неделю, так как попадание капель воды на листву и цветы может вызвать ожоги, из расчета полведра на взрослое растение. Для рассады достаточно будет 1/8 ведра один раз в 3-4 дня. Если лето выдалось дождливым, дополнительного увлажнения не нужно.ПодкормкиДля правильного развития и цветения, растение нужно периодически подкармливать. Первый раз комплексное удобрение вводится примерно через 2 недели после того, как настурция была высажена в открытый грунт, вторая подкормка проводится через три недели фосфорно-калийными удобрениями. Можно повторять манипуляцию один раз в месяц вплоть до осени (если цветок - многолетник и содержится в домашних условиях). Органические удобрения настурция не любит.ЦветениеПри правильно выбранном месте, почве и уходе, цветет непрерывно 4-5 месяцев. Первые цветы появляются через два месяца после появления всходов и заканчиваются с первыми заморозками.ПересадкаУ этого растения очень нежная корневая система, поэтому пересадку оно не любит. При посадке сеянцев в грунт, лучше использовать торфяные горшочки, если все же пересадка необходима, то лучший способ - это перевалка вместе с земляным комом. Первое время после процедуры, настурция может выглядеть увядающей, но обильный полив исправит ситуацию.Особенности зимнего уходаПри соблюдении некоторых условий, настурцию можно растить в качестве многолетника. Зимой растение переносят в помещение с температурой +15 градусов и сокращают полив до минимума (до пересыхания грунта), подкормки не проводятся.РазмножениеЦветок можно размножать семенами и черенками. Чаще всего используется первый способ, но черенок дает более предсказуемый результат и несет все признаки материнского растения.СеменамиЕсли содержать настурцию планируется в домашних условиях, время посадки не важно. Для высевания на участке необходимо дождаться плюсовой температуры ночью и прогрева земли. В средней полосе чаще всего это конец мая. Семена садят в заранее подобранное место и дожидаются всходов. Для того, чтобы увидеть цветение как можно раньше, некоторые садоводы сеют семена в апреле в торфяные горшочки и проращивают их дома, а на садовый участок высаживаются уже готовые молодые растения. Перед посадкой семена замачивают на 24 часа в воде.ЧеренкамиВегетативное размножение гарантированно сохраняет все признаки материнского растения, особенно это касается махровых видов. Для размножения берутся черенки длиной 7-8 см с 3-4 листочками, остальные удаляются (нижний срез лучше обработать "Корневином"), их можно поместить в емкость с водой или мокрый песок, заглубив в него на 3 см, обильно полив и накрыв пластиковой бутылкой. Через 15 дней, укрытие убирают. Один раз в 10 дней черенки можно подкармливать жидким гуминовым удобрением, например, "Гумат калия", спустя 1,5-2 месяца должна появиться жизнеспособная корневая система. После этого молодое растение аккуратно высаживают методом перевалки в постоянный горшок или на участок.Болезни и вредителиНастурция достаточно устойчива к болезням и вредителям, но при неправильном уходе может заболеть.Так как цветок является родственником редиски и капусты, их часто атакуют одни и те же насекомые.Ошибки в уходеНесмотря на то, что настурция - растение неприхотливое, ошибки в уходе мешают ее правильному развитию. Чтобы добиться пышного длительного цветения, нужно следовать этим правилам:Применение в кулинарииВсе части растения обладают пряным запахом, который ценится как возбуждающий аппетит. Настурцию выращивают многие в качестве украшения участка или балкона, но не все знают, что она не только съедобна, но и полезна для здоровья. Из цветков и листьев делают соусы, приправы, подливы для рыбы и мяса. Семена и побеги добавляют в холодные закуски, маринады, гарниры, солянки, супы, овощные рагу. Лучше всего настурция сочетается с кардамоном, кориандром, орегано, бергамотом, душистым перцем. Зеленые семена засаливают и маринуют. Широко используется растение и в диетическом питании, в слегка отварном виде ее подают с чесноком, яйцом, редисом, зеленым луком, зеленым горошком, заправляют уксусом, растительным маслом, сбрызгивают лимонным соком.Применение в народной медицинеВ народной медицине достаточно широко используются листья, цветы и семена настурции. Целебное действие растения обусловлено его химическим составом: растительные антибиотики, витамины, органические кислоты, микроэлементы. Приготовленные из надземных частей цветка отвары и настои используются:Самое большое количество полезных веществ содержится в настурции во время ее цветения, поэтому заготавливать сырье необходимо именно в это время. Лучше всего срезать растение утром, после того, как высохнет роса. Сушить необходимо в помещении с хорошей вентиляцией, без прямых солнечных лучей. После того, как заготовленные части растения высохли, их хранят в картонных коробках или тканевых мешочках в сухом темном месте в течение 1,5 лет.В качестве лекарственного средства настурцию не рекомендуется применять тем, у кого язва желудка и гастрит с повышенной кислотностью, так как цветок содержит большое количество витамина С.Использование в ландшафтном дизайнеНастурция хорошо смотрится и на шпалерах, и в качестве почвопокровного озеленения. По мере роста она оплетает клумбу сплошным ковром с яркими цветами. Эффектно смотрится рядом с колокольчиками, агератумом, дельфиниумами. Низкорослые виды отлично смотрятся в вазонах и на бордюрах.

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Артем Смирнов

растения, растениеводство, в мире, южная америка, россия, колумбия, общество, цветы