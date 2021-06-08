https://ria.ru/20210608/morkov-1736132718.html

Когда сажать морковь: сроки и правила посадки в 2021 году

Когда сажать морковь в открытый грунт: как правильно сажать семена в 2021

Когда сажать морковь: сроки и правила посадки в 2021 году

Срок посадки моркови - это оптимальный для внесения семян период времени, зависящий от региона России и температурных условий. О том, каким должен быть грунт,... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T14:18

2021-06-08T14:18

2021-06-08T14:19

россия

морковь

растения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736135954_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_d0264c42d6166d2821602edf39fab775.jpg

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Срок посадки моркови - это оптимальный для внесения семян период времени, зависящий от региона России и температурных условий. О том, каким должен быть грунт, когда сажать семена в 2021 году, какой метод наилучший и как правильно ухаживать за рассадой - в материале РИА Новости. Когда сажать морковь в 2021 году?На территории средней полосы России сажать морковь можно уже в конце апреля, когда полностью сошел снег. Необходимо, чтобы грунт прогрелся минимум до 8 градусов, а дневная температура держалась на уровне не ниже 14 градусов. Считается, что морковь растет лучше всего, когда ежедневно держится около 20 градусов. Если температура выше, то у корнеплода будет меньше ботвы. Так как овощ любит солнце, грядку стоит делать в хорошо освещенном месте. Зависимость от региона посадкиСроки посадки во многом зависят климатических условий конкретной территории. Во всей средней полосе можно начинать выращивать морковь с конца апреля до середины мая. Например, в Москве и Подмосковье принято заниматься посадками в начале мая. На Урале из-за более сурового климата овощ высаживают не раньше 1 мая, зачастую в 20-х числах. В Сибири посевными работами можно заниматься вплоть до 30 мая, если ранее погода не позволяла этого делать. На территории Ленинградской области дачники ориентируются на среднюю полосу России, но из-за переменчивой погоды, свойственной для региона, сроки могут сдвинуться вплоть до начала лета. Сроки посадкиСажать морковь нужно при оптимальных для этого погодных условиях. Обычно посадку начинают в конце апреля или начале мая, но допускается делать это и в самом начале лета - для средней полосы России это частое явление. При этом необходимо выбрать сорта моркови, которые успеют созреть до заморозков, и соблюдать все правила выращивания. Сроки посадки по лунному календарюСчитается, что циклы луны могут по разному сказываются на росте всех растений, поэтому дачники при посадке часто ориентируются на лунный календарь. По нему есть дни, в которые можно сажать морковь, и те, в которые нежелательно. Какой сорт моркови выбрать?Сорта моркови выбирают в зависимости от климатической зоны, потому что они бывают ранние, среднеспелые и поздние. Также на рынке есть отечественные и зарубежные разновидности, которые могут отличаться качеством.При выборе сорта также следует обращать внимание на сладость плодов и содержание витаминов - как правило, отечественные семена более полезные, чем зарубежные. В последних содержится меньше каротина, который улучшает когнитивные функции, защищает организм от преждевременного старения. Инструкция по посадке моркови в открытый грунтНельзя сказать, что морковь прихотлива и сложна в выращивании, однако есть ряд условий, которые необходимо соблюсти, чтобы вырастить качественные корнеплоды. Требования к участкуМесто для выращивания должно быть хорошо освещенным, на котором нет затемнений, потому что без достаточного количества света морковь плохо растет, а корнеплод становится тонким и менее сочным. Кроме этого, изменится и вкус овоща. Семена нельзя высаживать на участке с уклоном, там, где растет пырей или рос подсолнечник. Также для моркови противопоказаны кислые и щелочные почвы, но подходят рыхлые нейтральные или слабокислые. Наиболее благоприятен для моркови суглинистый или супесчаный грунт. При этом почву необходимо хорошо вспахать, чтобы она “насытилась” воздухом и была влагоемкая. Подготовка почвы и грядки под посадкуПри посадке моркови грунт нужно готовить начиная с осени. Сначала его перекапывают, убирая старые корневища, камни и другой мусор. После этого вносятся удобрения в зависимости от типа почвы. Например, к суглинистым добавляют торф и песок, в песчаные или малоплодородные грунты - навоз или перегной, в кислые - известь или мел. В глинистый грунт можно положить опилки, торф, перегной, известь, золу и т.д. Подготовка почвы - один из самых важных этапов посадки моркови, потому что от ее качества зависит будущий урожай. Прежде чем заниматься посадками, необходимо определить плотность и кислотность грунта, а потом подбирать вид удобрения. После чего можно сажать морковьСчитается, что культуру нельзя сажать в местах, где недавно прорастали укроп, фенхель, пастернак, петрушка и т.д., а вот посадка после томатов, огурцов, кабачков, свеклы, картофеля, капусты, чеснока, лука допускается. При повторном выращивании моркови на одном месте будет снижаться урожайность, ухудшатся вкус и внешний вид корнеплода, повысится заболеваемость и т.д. Лучше подождать несколько лет, прежде чем сажать ее на том же участке.Совместная посадка морковиЗачастую морковь сажают совместно с луком, чередуя грядки. Такой "тандем" носит практический характер - лук отпугивает вредителей от корнеплода, и наоборот. Иногда можно встретить морковь рядом с горохом, редисом, листовым салатом. Это тоже допустимые варианты соседства.Подготовка семян моркови к посадкеКак правило, семена моркови перед посадкой обрабатывают, чтобы они быстрее прорастали, потому что эфирные масла в составе могут значительно замедлить этот процесс. Обработка семянПокупные семена обрабатывать не нужно - их уже обработали специальным средством. При этом их нельзя замачивать, иначе можно смыть оболочку. Если семена собраны самостоятельно или куплены у другого садовода, то придется заняться обработкой. Сначала их следует поместить в раствор с солью, если некоторые семена всплыли на поверхность, их необходимо убрать, потому что они не прорастут. После этого подготавливается горячая вода, в которой семена замачивают примерно на 20 минут, после чего помещают в холодную воду на 2-3 минуты. Затем их оставляют для последующей обработки в стимуляторе роста - им можно смочить ткань и завернуть в нее семена моркови. Через сутки их высушивают и сразу помещают в грунт.Проращивание семенаСемена моркови проращивать необязательно, но некоторые дачники так делают, чтобы ускорить их прорастание в земле. Для этого необходимо разложить их на влажной ткани и выдерживать при температуре 20-25 градусов в течении 5-6 дней. За это время семена набухнут, но не прорастут. Если ростки все же появились, то такие семена сажать не следует - они повредятся и не дадут урожая. Посев морковиПеред посадкой моркови грядку желательно увлажнить горячей водой и накрыть ненадолго пленкой для прогрева почвы. Можно обработать грунт специальным составом против грибковых и бактериальных болезней.Расстояние между семенамиСемена моркови нельзя сеять глубоко в землю, потому что они будут дольше прорастать. Оптимально помещать их в грунт на 2-3 сантиметра. Расстояние между семенами должно быть от 1 до 3 сантиметров, но лучше сажать их через 2 сантиметра. Предварительно борозды поливают водой, а затем к ним можно добавить древесную золу и табачную пыль - она защищает от различных вредителей. Во время посадки семян моркови не следует спешить, иначе потом придется долго прореживать грядки. При посадке моркови на дачном участке грядка должна быть шириной 1,3-1,5 метра, а расстояние между рядами - 15-20 сантиметров. Такие размеры позволяют пропалывать и поливать семена с любой стороны. Посеянную морковь нужно засыпать грунтом и хорошо уплотнить руками. После этого можно накрыть грядку агроволокном или пленкой, чтобы влага дольше сохранялась, а семена проросли быстрее. При этом, если так держать морковь слишком долго, то ростки могут сгореть от слишком высокой температуры. Нужно ли поливать после посадки?Полив после посадки зависит от погодных условий. Например, если высаживать семена моркови рано, в еще влажный грунт, то сразу поливать не нужно. При теплой погоде грядку можно оросить водой, но делать это следует умеренно, чтобы не образовалась земляная корка, которая помешает всходу семян. При этом до того, как посевной материал прорастет, грунт необходимо ежедневно слегка увлажнять водой, чтобы почва не пересыхала. Также грунт нужно рыхлить, чтобы на грядке росло меньше сорняков.Сколько всходят семена моркови?Если после посадки моркови держится теплая и солнечная погода, а сами семена были обработаны, то вполне вероятно, что первые ростки появятся уже через неделю. Если температура воздуха опускается ниже 12 градусов, то время прорастания семян увеличится практически вдвое. При этом нередко семена могут “сидеть” в земле до трех недель. Время прорастания зависит от множества факторов, например, типа грунта, качества семян и их обработки, частоты полива, расстояния между будущими корнеплодами. Другие способы посева морковиЕсть разные способы посева моркови. Один из самых простых - с песком. Для этого необходимо хорошо перемешать 2 столовые ложки посевного материала и половину небольшого ведра песка. Затем смесь вносят в бороздки и засыпают слоем земли. Несмотря на то, что это очень простой и быстрый способ, грядки придется прореживать. Также можно приобрести мини-сеялки, которые значительно упрощают процесс посадки моркови. Другие способы:Кроме этого, можно выращивать морковь рассадой, но такой способ может повредить ростки и привести к скудному урожаю. Плюсы этого метода состоят в том, что корнеплоды появятся раньше и их не нужно прореживать, однако при этом может пострадать качество моркови.Уход за морковью в открытом грунтеДля получения качественного урожая моркови, за ней нужно ухаживать с самого первого дня посадки: поливать, рыхлить, подкармливать удобрениями, прореживать. ПрореживаниеВо время ухода за морковью эта процедура одна из самых важных. Она поздразумевает удаление ненужных растений, например, лишней моркови, которая забирает у овоща питательные вещества и витамины, необходимые для правильного роста. Если не проводить такую процедуру, то урожай будет скудным, а сам корнеплод - маленьким и недоразвитым. Первое прореживание проводят, когда у ростков появится два листка. Второе прореживание осуществляется примерно через месяц, когда у моркови уже достаточно высокая ботва. После второй процедуры между растениями должен быть интервал 5-7 сантиметров. Делать прореживание можно вручную или садовым пинцетом. Главное, не повредить здоровые растения. ПоливМорковь требует обильного полива, от него зависят размер корнеплодов, их вкусовые качества - сладость и сочность. Влага должна поступать в течение всего периода созревания. Особенно часто поливать морковь нужно после посадки, потому что недостаток влаги замедлит темпы роста и приведет к деформированным корнеплодам. Увлажнять грунт следует примерно на 30 сантиметров. Полив необходимо проводить каждые 3-4 дня в зависимости от погоды. Если она дождливая, то делать это можно не так часто. На один квадратный метр понадобится приблизительно 30-40 литров воды. В конце созревания степень полива снижается до 10-15 литров, а перед сбором урожая, за 2 недели, подача воды вообще прекращается. В случае перепадов влажности корнеплоды могут потрескаться.ПодкормкаНеобходимые удобрения следует вносить в грунт во время посадки моркови, в таком случае подкормка не требуется. Если же они не вносились, то можно подкармливать растения в период вегетации. Например, после первого прореживания добавить в грунт такую смесь: 30 грамм суперфосфата и калийной соли, а также 25 грамм селитры на ведро воды. Через три недели после первой подкормки процедуру можно повторить. Перед удобрением моркови грядку нужно полить. Прекратить подкармливание следует примерно за месяц до сбора урожая. Вредители и болезниГлавный враг моркови - морковная муха. Чтобы справиться с ней, необходимо не оставлять рядом с грядками растений после прореживания. Также можно обработать поверхность земли табачной пылью, острым перцем или высадить рядом лук, который отгоняет вредителя. Кроме этого, урожаю может навредить тля, но с ней бороться придется специальными препаратами - инсектицидами. Не менее опасны слизни. Чтобы отогнать их, можно на грядку положить хвойные ветки и самостоятельно отлавливать вредителей днем. Также морковь способна заболеть серой или белой гнилью, ее убирают препаратами с дезинфицирующими свойствами. Черная гниль появляется, если при посадке использовались семена низкого качества. Против нее помогут противогрибковые средства. Сухую гниль нельзя убрать дезинфекцией, но можно поливать морковь удобрениями с калием для профилактики болезни. Войлочная болезнь видна только после сбора моркови, но ее можно избежать, если использовать противогрибковые препараты. Сбор урожая морковиКак правило, сбор урожая начинается, когда у моркови желтеют листья. На территории средней полосы России нередко этим занимаются в начале октября. Сначала корнеплоды аккуратно извлекают из земли и очищают от лишнего грунта, но мыть их нельзя. Затем морковь нужно немного подсушить на улице на солнце, либо дома на подоконнике, а также срезать ботву. Хранить овощ лучше всего в подвале при температуре 1 градус по Цельсию. Влажность должна быть на уровне 90–95%. Если положить морковь во что-то герметичное, то она начнет гнить. В целом, если грамотно подойти к посеву, поливу и другим процедурам, то можно получить полезный и вкусный урожай, который будет храниться многие месяцы без потери в качестве и вкусе.

https://ria.ru/20210429/sadovody-1730443103.html

https://ria.ru/20210530/dacha-1734791977.html

https://ria.ru/20201120/zagotovki-1585447826.html

https://realty.ria.ru/20190625/1555896781.html

https://ria.ru/20210525/yagody-1733884799.html

https://realty.ria.ru/20200417/1570166277.html

https://rsport.ria.ru/20210428/kishechnik-1730143414.html

https://realty.ria.ru/20210413/ozelenenie-1728026869.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210504/krot-1731125474.html

https://ria.ru/20210323/morkov-1602526561.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, морковь, растения