https://ria.ru/20240607/evreyskaya-1951430939.html
Еврейская община Петербурга проведет шаббатное застолье в рамках ПМЭФ
Еврейская община Петербурга проведет шаббатное застолье в рамках ПМЭФ - РИА Новости, 07.06.2024
Еврейская община Петербурга проведет шаббатное застолье в рамках ПМЭФ
Шаббатное застолье пройдет в пятницу вечером в Большой хоральной синагоге в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума, сообщил РИА... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:42
2024-06-07T16:42
2024-06-07T16:42
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Шаббатное застолье пройдет в пятницу вечером в Большой хоральной синагоге в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума, сообщил РИА Новости глава Еврейского делового сообщества Санкт-Петербурга "Свой среди своих" раввин Шауль Брук."Наше мероприятие в рамках ПМЭФ пройдет сегодня вечером в стенах Большой хоральной синагоги, которая является важным архитектурным ансамблем в городе... Будем проводить шаббат в классическом виде, расскажем о традициях Субботы. У тех, кто практикует иудаизм, будет возможность принять участие в шаббатном застолье. Перед грядущим праздником Шавуот 11 июня (дарования евреям Торы – ред.) поговорим о религиозном смысле праздника. Главное, чтобы каждый человек, пришедший на наше мероприятие, почувствовал, что он среди своих, таких же людей, как и он, расслабился и почувствовал себя как дома", - рассказал раввин.Он отметил, что сегодня в России ситуация для еврейских общин очень благоприятная. "Мы сотрудничаем с государственными структурами и с другими конфессиями", - сказал Брук.Для гостей мероприятия будет организована экскурсия по Большой хоральной синагоге Санкт-Петербурга с рассказом об истории и культуре еврейского народа.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240607/pmef-1951396783.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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санкт-петербург, россия, религия
Религия, Санкт-Петербург, Россия, Религия
Еврейская община Петербурга проведет шаббатное застолье в рамках ПМЭФ
Шаббатное застолье пройдет в пятницу в Большой хоральной синагоге в рамках ПМЭФ
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Шаббатное застолье пройдет в пятницу вечером в Большой хоральной синагоге в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума, сообщил РИА Новости глава Еврейского делового сообщества Санкт-Петербурга "Свой среди своих" раввин Шауль Брук.
"Наше мероприятие в рамках ПМЭФ пройдет сегодня вечером в стенах Большой хоральной синагоги, которая является важным архитектурным ансамблем в городе... Будем проводить шаббат в классическом виде, расскажем о традициях Субботы. У тех, кто практикует иудаизм, будет возможность принять участие в шаббатном застолье. Перед грядущим праздником Шавуот 11 июня (дарования евреям Торы – ред.) поговорим о религиозном смысле праздника. Главное, чтобы каждый человек, пришедший на наше мероприятие, почувствовал, что он среди своих, таких же людей, как и он, расслабился и почувствовал себя как дома", - рассказал раввин.
Он отметил, что сегодня в России
ситуация для еврейских общин очень благоприятная. "Мы сотрудничаем с государственными структурами и с другими конфессиями", - сказал Брук.
Для гостей мероприятия будет организована экскурсия по Большой хоральной синагоге Санкт-Петербурга с рассказом об истории и культуре еврейского народа.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.