https://ria.ru/20240606/regiony-1951126468.html

ПСБ обсудил с экспертами приоритеты развития регионов

ПСБ обсудил с экспертами приоритеты развития регионов - РИА Новости, 06.06.2024

ПСБ обсудил с экспертами приоритеты развития регионов

ПСБ в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума провел деловой завтрак "Сильные регионы – сильная Россия", где обсудили приоритеты... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T18:42

2024-06-06T18:42

2024-06-06T19:05

пмэф-2024

технологии

россия

донецкая народная республика

санкт-петербург

петр фрадков

владимир гутенев

анатолий аксаков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951125942_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_34ec08b3614832bc3eed5bbb3580069d.jpg

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. ПСБ в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума провел деловой завтрак "Сильные регионы – сильная Россия", где обсудили приоритеты развития регионов, сообщает пресс-служба банка. Также на мероприятии обсудили инструменты, которые позволят обеспечить дальнейший экономический рост субъектов при сохранении их финансовой стабильности. В ходе дискуссии ее участники рассмотрели драйверы бюджетной устойчивости регионов, дали оценку вкладу локальных брендов в рост субъектовых рынков, обсудили взаимодействия гражданского и оборонного секторов и их вклад в укрепление экономики страны. В фокусе внимания были экономическая и социальная трансформация новых регионов России, импортозамещение и технологический суверенитет страны, инновации, передовые технологии и подготовка высококвалифицированных кадров. "Мы живем в обновленной реальности, в новом ритме. Очень быстро, за короткое время в экономике, в социальной сфере, в обществе произошла смена парадигм, ускорилась жизнь, был принят комплекс серьезных решений. Программы регионального развития призваны обеспечить стабильность и ускорить рост субъектов. К числу мер, которые помогут регионам стать еще сильнее и увереннее, относятся льготное кредитование, возможность увеличения инвестиционных расходов и другие инструменты", - приводит пресс-служба слова председателя ПСБ Петра Фрадкова. Спикерами делового завтрака стали первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Яцкин, председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, первый замгенерального директора негосударственного института развития "Иннопрактика" Наталья Попова, глава ДНР Денис Пушилин, замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова, председатель Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, руководитель АНО "Российская система качества" Максим Протасов, гендиректор АО "Гознак" Аркадий Трачук. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20231128/psb-1912482776.html

https://ria.ru/20231031/tekhnorazvitie-1906521779.html

россия

донецкая народная республика

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, россия, донецкая народная республика, санкт-петербург, петр фрадков, владимир гутенев, анатолий аксаков, госдума рф, совет федерации рф, иннопрактика, псб (банк псб), промсвязьбанк