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ПСБ обсудил с экспертами приоритеты развития регионов - РИА Новости, 06.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
18:42 06.06.2024 (обновлено: 19:05 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/regiony-1951126468.html
ПСБ обсудил с экспертами приоритеты развития регионов
ПСБ обсудил с экспертами приоритеты развития регионов - РИА Новости, 06.06.2024
ПСБ обсудил с экспертами приоритеты развития регионов
ПСБ в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума провел деловой завтрак "Сильные регионы – сильная Россия", где обсудили приоритеты... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T18:42
2024-06-06T19:05
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технологии
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. ПСБ в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума провел деловой завтрак "Сильные регионы – сильная Россия", где обсудили приоритеты развития регионов, сообщает пресс-служба банка. Также на мероприятии обсудили инструменты, которые позволят обеспечить дальнейший экономический рост субъектов при сохранении их финансовой стабильности. В ходе дискуссии ее участники рассмотрели драйверы бюджетной устойчивости регионов, дали оценку вкладу локальных брендов в рост субъектовых рынков, обсудили взаимодействия гражданского и оборонного секторов и их вклад в укрепление экономики страны. В фокусе внимания были экономическая и социальная трансформация новых регионов России, импортозамещение и технологический суверенитет страны, инновации, передовые технологии и подготовка высококвалифицированных кадров. "Мы живем в обновленной реальности, в новом ритме. Очень быстро, за короткое время в экономике, в социальной сфере, в обществе произошла смена парадигм, ускорилась жизнь, был принят комплекс серьезных решений. Программы регионального развития призваны обеспечить стабильность и ускорить рост субъектов. К числу мер, которые помогут регионам стать еще сильнее и увереннее, относятся льготное кредитование, возможность увеличения инвестиционных расходов и другие инструменты", - приводит пресс-служба слова председателя ПСБ Петра Фрадкова. Спикерами делового завтрака стали первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Яцкин, председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, первый замгенерального директора негосударственного института развития "Иннопрактика" Наталья Попова, глава ДНР Денис Пушилин, замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова, председатель Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, руководитель АНО "Российская система качества" Максим Протасов, гендиректор АО "Гознак" Аркадий Трачук. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20231128/psb-1912482776.html
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технологии, россия, донецкая народная республика, санкт-петербург, петр фрадков, владимир гутенев, анатолий аксаков, госдума рф, совет федерации рф, иннопрактика, псб (банк псб), промсвязьбанк
ПМЭФ-2024, Технологии, Россия, Донецкая Народная Республика, Санкт-Петербург, Петр Фрадков, Владимир Гутенев, Анатолий Аксаков, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Иннопрактика, ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк

ПСБ обсудил с экспертами приоритеты развития регионов

© Фото : пресс-служба ПСБПСБ обсудил с экспертами приоритеты развития российских регионов
ПСБ обсудил с экспертами приоритеты развития российских регионов - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Фото : пресс-служба ПСБ
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. ПСБ в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума провел деловой завтрак "Сильные регионы – сильная Россия", где обсудили приоритеты развития регионов, сообщает пресс-служба банка.
Также на мероприятии обсудили инструменты, которые позволят обеспечить дальнейший экономический рост субъектов при сохранении их финансовой стабильности.
Председатель ПСБ Петр Фрадков - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Фрадков: ПСБ учитывает особенности клиентов в новых субъектах России
28 ноября 2023, 19:24
В ходе дискуссии ее участники рассмотрели драйверы бюджетной устойчивости регионов, дали оценку вкладу локальных брендов в рост субъектовых рынков, обсудили взаимодействия гражданского и оборонного секторов и их вклад в укрепление экономики страны. В фокусе внимания были экономическая и социальная трансформация новых регионов России, импортозамещение и технологический суверенитет страны, инновации, передовые технологии и подготовка высококвалифицированных кадров.
«
"Мы живем в обновленной реальности, в новом ритме. Очень быстро, за короткое время в экономике, в социальной сфере, в обществе произошла смена парадигм, ускорилась жизнь, был принят комплекс серьезных решений. Программы регионального развития призваны обеспечить стабильность и ускорить рост субъектов. К числу мер, которые помогут регионам стать еще сильнее и увереннее, относятся льготное кредитование, возможность увеличения инвестиционных расходов и другие инструменты", - приводит пресс-служба слова председателя ПСБ Петра Фрадкова.
Спикерами делового завтрака стали первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Яцкин, председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, первый замгенерального директора негосударственного института развития "Иннопрактика" Наталья Попова, глава ДНР Денис Пушилин, замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова, председатель Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, руководитель АНО "Российская система качества" Максим Протасов, гендиректор АО "Гознак" Аркадий Трачук.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
ПСБ: у банков есть ресурсы для поддержки мегапроектов техноразвития РФ
31 октября 2023, 19:20
 
ПМЭФ-2024ТехнологииРоссияДонецкая Народная РеспубликаСанкт-ПетербургПетр ФрадковВладимир ГутеневАнатолий АксаковГосдума РФСовет Федерации РФИннопрактикаПСБ (Банк ПСБ)Промсвязьбанк
 
 
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