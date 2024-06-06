ПСБ обсудил с экспертами приоритеты развития регионов
© Фото : пресс-служба ПСБПСБ обсудил с экспертами приоритеты развития российских регионов
© Фото : пресс-служба ПСБ
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. ПСБ в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума провел деловой завтрак "Сильные регионы – сильная Россия", где обсудили приоритеты развития регионов, сообщает пресс-служба банка.
Также на мероприятии обсудили инструменты, которые позволят обеспечить дальнейший экономический рост субъектов при сохранении их финансовой стабильности.
Фрадков: ПСБ учитывает особенности клиентов в новых субъектах России
28 ноября 2023, 19:24
В ходе дискуссии ее участники рассмотрели драйверы бюджетной устойчивости регионов, дали оценку вкладу локальных брендов в рост субъектовых рынков, обсудили взаимодействия гражданского и оборонного секторов и их вклад в укрепление экономики страны. В фокусе внимания были экономическая и социальная трансформация новых регионов России, импортозамещение и технологический суверенитет страны, инновации, передовые технологии и подготовка высококвалифицированных кадров.
«
"Мы живем в обновленной реальности, в новом ритме. Очень быстро, за короткое время в экономике, в социальной сфере, в обществе произошла смена парадигм, ускорилась жизнь, был принят комплекс серьезных решений. Программы регионального развития призваны обеспечить стабильность и ускорить рост субъектов. К числу мер, которые помогут регионам стать еще сильнее и увереннее, относятся льготное кредитование, возможность увеличения инвестиционных расходов и другие инструменты", - приводит пресс-служба слова председателя ПСБ Петра Фрадкова.
Спикерами делового завтрака стали первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Яцкин, председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, первый замгенерального директора негосударственного института развития "Иннопрактика" Наталья Попова, глава ДНР Денис Пушилин, замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова, председатель Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, руководитель АНО "Российская система качества" Максим Протасов, гендиректор АО "Гознак" Аркадий Трачук.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
ПСБ: у банков есть ресурсы для поддержки мегапроектов техноразвития РФ
31 октября 2023, 19:20