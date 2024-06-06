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Межгосударственные отношения России и Омана

Межгосударственные отношения России и Омана - РИА Новости, 06.06.2024

Межгосударственные отношения России и Омана

Дипломатические отношения между СССР и Султанатом Оман установлены 26 сентября 1985 года. В 1991 году Оман официально признал Российскую Федерацию в качестве... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T01:20

2024-06-06T01:20

2024-06-06T01:20

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Дипломатические отношения между СССР и Султанатом Оман установлены 26 сентября 1985 года. В 1991 году Оман официально признал Российскую Федерацию в качестве правопреемницы Советского Союза. Российско-оманские отношения носят традиционно дружественный характер.23 марта 2023 года состоялся телефонный разговор между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и султаном Омана Хейсамом бен Тареком аль Саидом, который стал первым двусторонним контактом на высшем уровне в истории российско-оманских отношений.В ходе контакта на высшем уровне был проведен обстоятельный обзор состояния и перспектив развития российско-оманского взаимодействия. Особое внимание лидеры уделили расширению торгово-экономической кооперации и реализации взаимовыгодных совместных проектов, в том числе в транспортно-логистической сфере. 7 декабря 2023 года президент России Владимир Путин провел беседу с наследным принцем, министром молодежи, культуры и спорта Омана Зиязаном бен Хейсамом аль Саидом на полях инвестиционного форума "Россия зовет!" в Москве. Поддерживается активный диалог по линии внешнеполитических ведомств двух стран.17-18 февраля 2009 года министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Оман с рабочим визитом. Он был принят султаном Омана Кабусом бен Саидом аль Саидом, а также провел переговоры с министром, ответственным за иностранные дела Омана, Юсефом бен Аляви. В последующем министр иностранных дел России Сергей Лавров встречался с министром, ответственным за иностранные дела Омана, Юсефом бен Аляви в декабре 2008 года в Маскате, в июле 2010 года в Москве, в ноябре 2011 года в Абу-Даби, в ноябре 2012 года в Эр-Рияде (на первых министерских заседаниях стратегического диалога Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ)), 3 августа 2015 года в Дохе (Катар) "на полях" совещании глав внешнеполитических ведомств стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива; в сентябре 2015 года "на полях" Генассамблеи ООН, а также 3 февраля 2016 года во время рабочего визита в Оман, в ходе которого Сергей Лавров был также принят заместителем председателя Совета министров Омана Фахдом аль Саидом. Сергей Лавров провел встречу с Юсефом бен Аляви 26 февраля 2016 года в Москве "на полях" 3-й сессии Российско-Арабского форума сотрудничества, а также 26 мая 2016 года в Москве "на полях" четвертого министерского раунда стратегического диалога Россия – ССАГПЗ. 10 июля 2016 года министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров принял генерального секретаря министерства иностранных дел Султаната Оман Бадра аль-Бусаиди, находящегося в Москве с рабочим визитом. 18 февраля 2019 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел переговоры с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман, Юсефом Бен Аляви, находящимся в Москве с рабочим визитом. 11 мая 2022 года министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Оман, где был принят султаном Омана Хейсамом бен Тареком аль Саидом, провел переговоры с вице-премьером Фахдом аль Саидом и министром иностранных дел Бадром аль-Бусаиди. 11 июля 2023 года министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел Омана Бадром бен Хамадом аль-Бусаиди, находящимся в Москве с рабочим визитом. Глава МИД Омана передал личное послание Султана Хейсама бен Тарека аль Саида на имя президента Российской Федерации Владимира Путина. Глава МИД Омана также встретился с председателем Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным. Активно развиваются межпарламентские связи.11-12 апреля 2016 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила Оман с рабочим визитом. В Маскате глава российской делегации провела встречи с председателем Государственного совета (верхняя палата) Яхьей бен Махфузом аль-Манзери, заместителем премьер-министра Фахдом бен Махмудом аль-Саидом, а также с генеральным секретарем МИД Султаната Оман Бадром аль-Бусаиди. 9 апреля 2019 года в Москве состоялась встреча Валентины Матвиенко с председателем Государственного совета Омана Яхьей бен Махфузом аль-Манзери. Председатель Государственного совета Омана также выступил на пленарном заседании Совета Федерации. В июле 2019 года оманская делегация во главе с заместителем председателя Государственного Совета Султаната Оман Мохаммедом Абу Бакаром аль Хассани приняла участие во втором Международном форуме "Развитие парламентаризма" в Москве. В марте 2023 года Маскат посетила делегация Совета Федерации РФ во главе с заместителем председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Мохмадом Ахмадовым.14 октября 2023 года глава Совета Федерации Валентина Матвиенко провела переговоры с председателем Государственного Совета Омана Абдельмаликом бен Абдаллой аль-Халили "на полях" девятого Саммита спикеров парламентов стран "Группы двадцати" в Нью-Дели. В октябре 2023 года Оман посетила делегация группы по сотрудничеству Совета Федерации с Государственным Советом Султаната Оман.В рамках рабочего визита делегации состоялась встреча руководителя группы, заместителя председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Мохмада Ахмадова с председателем Государственного Совета Султаната Оман Абдельмаликом аль-Халили.22 мая 2024 года первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков встретился с председателем Государственного совета Султаната Оман Абдельмаликом бен Абдаллой аль-Халили. Председатель Государственного совета Омана также встретился с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко. Председатель Государственного Совета Султаната Оман шейх Абдельмалик Бен Абдалла Аль-Халили также выступил на пленарном заседании Совета Федерации. Развивается взаимодействие по линии министерств и ведомств, правоохранительных структур и органов безопасности двух стран.25 сентября 2023 года Россия и Оман провели в Маскате консультации по безопасности, в ходе которых обсуждалось сотрудничество по линии кибербезопасности и спецслужб, а также экономические проекты. Российскую делегацию возглавлял секретарь СБ РФ Николай Патрушев. Состоялись переговоры с главой Султанской Канцелярии султаном Мухаммедом Ан-Наамани.Продвигается российско-оманского межбанковское сотрудничество. 24 ноября 2022 года Маскат посетила глава ЦБ России Эльвира Набиуллина в сопровождении президента – председателя правления ПАО "Банк ВТБ" Андрея Костина. Состоялись переговоры с председателем совета директоров ЦБ Омана Теймуром Аль Саидом.Развиваются торгово-экономические отношения России и Омана. В 2023 году между странами было заключено соглашение об избежании двойного налогообложения. Этот договор способствовал повышению торговых связей между компаниями.По данным ФТС России, объем взаимной торговли России с Оманом в 2022 году (по сравнению с 2021 годом) увеличился на 46,1%, с 171,7 миллиона долларов до 250,8 миллиона долларов. Экспорт из России в Оман увеличился на 46,3%, с 168,7 миллиона долларов до 246,8 миллиона долларов, российский импорт из Омана – на 33,5%, с 3,0 до 4,0 миллиона долларов.В 2022 году основные статьи российского экспорта в Оман составили следующие товарные группы: продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, металлы и изделия из них, минеральные продукты; импорта – продукция химической промышленности, минеральные продукты и другие товары.По итогам 2023 года объем взаимной торговли между странами увеличился на 60% и превысил 400 миллионов долларов. В энергетической сфере интерес к налаживанию сотрудничества с оманцами проявляют АО "Зарубежнефть" (разведка и добыча углеводородов, повышение нефтеотдачи на зрелых месторождениях, разработка трудноизвлекаемых запасов, совместная проектная и инжиниринговая деятельность), АО "Росгеология" (доразведка запасов кварцевого сырья и проведение технологических испытаний для разработки способа получения особого кварца). К числу перспективных проектов относится также участие ПАО "Газпром" в строительстве газопровода из Ирана до оманского порта Сохар.Большие перспективы сотрудничества также в сфере туризма, строительстве, логистике - в частности, это проект транспортного коридора "Север - Юг".С 2005 года функционирует Российско-оманский деловой совет (РОДС).Продвигаются связи с Оманом в культурно-гуманитарной сфере.В марте 2023 года генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский в качестве почетного гостя султана Омана Хейсама бен Тарека принял участие в церемонии открытия нового музея "Оман сквозь времена" в Эд-Дахилии.Султан Хейсам в беседе с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским выразил желание продолжить программу музейных обменов "днями" и "залами" Эрмитажа в Омане и Омана в Эрмитаже, а также реализацию других совместных проектов в рамках Соглашения о сотрудничестве между Государственным Эрмитажем и Национальным музеем Султаната Оман. Среди них – организация стажировки оманских реставраторов в Петербурге и участие эрмитажных реставраторов в спасении рельефов из сирийской Пальмиры.Во время переговоров с директором Национального музея Омана Джамалем аль-Мусави обсуждались темы и даты проведения будущих выставок, организация и проведение различных мероприятий, актуальных для сегодняшней геополитической обстановки.В ноябре 2023 года делегация султаната Оман во главе с генеральным секретарем Национального музея приняла участие в Санкт-Петербургском международном культурном форуме – Форуме объединенных культур. На мероприятии были подписаны соглашения о сотрудничестве между Национальным музеем Султаната Оман и российскими музеями: Государственным Эрмитажем, Государственной Третьяковской галереей, Музеями Московского Кремля, Музеем архитектуры имени Щусева.В феврале 2024 года состоялся рабочий визит министра культуры РФ Ольги Любимовой и сопровождающей делегации в Султанат Оман. Состоялись встречи с руководителями профильных ведомств и учреждений культуры Султаната.В июле-сентябре 2024 года в рамках Дней Омана в музее Московского Кремля пройдет выставка экспонатов наследия султанов Омана и Занзибара из коллекции Национального музея Омана.Ведутся также переговоры с Третьяковской галереей о проведении ближе к концу 2024 года выставки, которая будет посвящена современному оманскому искусству с показом картин, работ скульпторов.Оман ведет переговоры с Россией о проведении международной культурной программы "Русские сезоны". Министерство образования и науки Российской Федерации ежегодно предоставляет стипендии для обучения оманских студентов в российских вузах по различным специальностям.Развивается сотрудничество в области туризма, расширяется туристический обмен.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, оман, россия, москва, сергей лавров, юсеф бен аляви, бадр аль-бусаиди, государственный эрмитаж, совет федерации рф