https://ria.ru/20230925/oman-1898521585.html

Россия и Оман провели консультации по безопасности

Россия и Оман провели консультации по безопасности - РИА Новости, 25.09.2023

Россия и Оман провели консультации по безопасности

Россия и Оман на прошедших в понедельник в Маскате консультациях по безопасности в числе прочего обсудили сотрудничество по линии кибербезопасности и спецслужб, РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T15:42

2023-09-25T15:42

2023-09-25T23:44

россия

оман

маскат (город)

владимир путин

николай патрушев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

сергей лавров

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия и Оман на прошедших в понедельник в Маскате консультациях по безопасности в числе прочего обсудили сотрудничество по линии кибербезопасности и спецслужб, а также экономические проекты, достигнуты договоренности, позволяющие вывести двусторонние контакты на качественно новый уровень, сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ. Российскую делегацию возглавлял секретарь СБ РФ Николай Патрушев. "В городе Маскате Николай Патрушев провел переговоры с главой Султанской Канцелярии Султаном Мухаммедом Ан-Наамани. Обсужден широкий круг российско-оманского взаимодействия в различных сферах", - говорится в сообщении. Кроме того, состоялась встреча Патрушева с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Омана Идрисом Аль Кинди. "По итогам переговоров состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между аппаратом Совета Безопасности Российской Федерации и секретариатом Совета национальной безопасности Султаната Оман", - отмечается в сообщении. Также в Маскате состоялись российско-оманские консультации по безопасности. С российской стороны также присутствовали представители аппарата Совета безопасности РФ, МИД, ФСБ, СВР, МВД и Росфинмониторинга. "Подробно обсуждены перспективы российско-оманских двусторонних отношений, сотрудничества в сфере информационной безопасности, взаимодействия по линии правоохранительных органов, спецслужб и финансовых разведок. Кроме того, затронуты вопросы реализации некоторых экономических проектов", - говорится в сообщении. "Подчеркнуто, что достигнутые договоренности позволят вывести российско-оманские отношения на качественно новый уровень, придать системный характер взаимодействию ведомств, участвовавших в переговорах", - отмечается в пресс-релизе. Патрушев в нынешнем году уже лично общался с аль-Кинди. Их встреча состоялась в конце мая на полях проходившей в Подмосковье под эгидой Совбеза РФ международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Тогда Патрушев и аль-Кинди обсудили вопросы безопасности в регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке. Перспективы совместных проектовВ конце марта нынешнего года президент России Владимир Путин и султан Омана Хейсам Бен Тарек Аль Саид в первом со времен установления дипотношений телефонном разговоре обсудили расширение экономической кооперации и реализацию совместных проектов, в том числе в транспортно-логистической сфере. Отношения Москвы и Маската поступательно развиваются, профильные российские ведомства и коммерческие структуры нацелены на активизацию работы по расширению двусторонних торгово-инвестиционных связей, отметил Путин в начале апреля нынешнего года на проходившей в Кремле церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств, в числе которых был посол Омана Хамуд Салим Абдулла Аль Тувайх. Товарооборот России и Омана увеличивается, но потенциал сотрудничества гораздо больше, обсуждается возможность ускорить рассмотрение вопроса о создании межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству, заявил глава МИД России Сергей Лавров в июле нынешнего года по итогам встречи с министром иностранных дел Омана Бадром бен Хамадом аль-Бусаиди. Несколько российских инвесторов заинтересованы в производстве удобрений в Омане, отметил тогда Лавров. Ранее исполнительный директор Российско-Оманского делового совета при Торгово-промышленной палате РФ Владимир Дергачев в интервью РИА Новости рассказал, что основная доля российских экспортных поставок приходится на стандартные для региона товарные группы: продовольствие, включая зерно (40%), минеральные продукты (26%), металлы (26%). Он добавил, что в импорте из Омана преобладают химическая продукция (70%) и минералы (16%), причем его объем составляет всего 1,6% от экспорта РФ в Султанат.

https://ria.ru/20230925/oman-1898519516.html

https://ria.ru/20230701/oman-1881613047.html

https://ria.ru/20230220/vizit-1853270748.html

россия

оман

маскат (город)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, оман, маскат (город), владимир путин, николай патрушев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сергей лавров, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), в мире