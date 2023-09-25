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Россия и Оман провели консультации по безопасности - РИА Новости, 25.09.2023
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15:42 25.09.2023 (обновлено: 23:44 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/oman-1898521585.html
Россия и Оман провели консультации по безопасности
Россия и Оман провели консультации по безопасности - РИА Новости, 25.09.2023
Россия и Оман провели консультации по безопасности
Россия и Оман на прошедших в понедельник в Маскате консультациях по безопасности в числе прочего обсудили сотрудничество по линии кибербезопасности и спецслужб, РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T15:42
2023-09-25T23:44
россия
оман
маскат (город)
владимир путин
николай патрушев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сергей лавров
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия и Оман на прошедших в понедельник в Маскате консультациях по безопасности в числе прочего обсудили сотрудничество по линии кибербезопасности и спецслужб, а также экономические проекты, достигнуты договоренности, позволяющие вывести двусторонние контакты на качественно новый уровень, сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ. Российскую делегацию возглавлял секретарь СБ РФ Николай Патрушев. "В городе Маскате Николай Патрушев провел переговоры с главой Султанской Канцелярии Султаном Мухаммедом Ан-Наамани. Обсужден широкий круг российско-оманского взаимодействия в различных сферах", - говорится в сообщении. Кроме того, состоялась встреча Патрушева с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Омана Идрисом Аль Кинди. "По итогам переговоров состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между аппаратом Совета Безопасности Российской Федерации и секретариатом Совета национальной безопасности Султаната Оман", - отмечается в сообщении. Также в Маскате состоялись российско-оманские консультации по безопасности. С российской стороны также присутствовали представители аппарата Совета безопасности РФ, МИД, ФСБ, СВР, МВД и Росфинмониторинга. "Подробно обсуждены перспективы российско-оманских двусторонних отношений, сотрудничества в сфере информационной безопасности, взаимодействия по линии правоохранительных органов, спецслужб и финансовых разведок. Кроме того, затронуты вопросы реализации некоторых экономических проектов", - говорится в сообщении. "Подчеркнуто, что достигнутые договоренности позволят вывести российско-оманские отношения на качественно новый уровень, придать системный характер взаимодействию ведомств, участвовавших в переговорах", - отмечается в пресс-релизе. Патрушев в нынешнем году уже лично общался с аль-Кинди. Их встреча состоялась в конце мая на полях проходившей в Подмосковье под эгидой Совбеза РФ международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Тогда Патрушев и аль-Кинди обсудили вопросы безопасности в регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке. Перспективы совместных проектовВ конце марта нынешнего года президент России Владимир Путин и султан Омана Хейсам Бен Тарек Аль Саид в первом со времен установления дипотношений телефонном разговоре обсудили расширение экономической кооперации и реализацию совместных проектов, в том числе в транспортно-логистической сфере. Отношения Москвы и Маската поступательно развиваются, профильные российские ведомства и коммерческие структуры нацелены на активизацию работы по расширению двусторонних торгово-инвестиционных связей, отметил Путин в начале апреля нынешнего года на проходившей в Кремле церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств, в числе которых был посол Омана Хамуд Салим Абдулла Аль Тувайх. Товарооборот России и Омана увеличивается, но потенциал сотрудничества гораздо больше, обсуждается возможность ускорить рассмотрение вопроса о создании межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству, заявил глава МИД России Сергей Лавров в июле нынешнего года по итогам встречи с министром иностранных дел Омана Бадром бен Хамадом аль-Бусаиди. Несколько российских инвесторов заинтересованы в производстве удобрений в Омане, отметил тогда Лавров. Ранее исполнительный директор Российско-Оманского делового совета при Торгово-промышленной палате РФ Владимир Дергачев в интервью РИА Новости рассказал, что основная доля российских экспортных поставок приходится на стандартные для региона товарные группы: продовольствие, включая зерно (40%), минеральные продукты (26%), металлы (26%). Он добавил, что в импорте из Омана преобладают химическая продукция (70%) и минералы (16%), причем его объем составляет всего 1,6% от экспорта РФ в Султанат.
https://ria.ru/20230925/oman-1898519516.html
https://ria.ru/20230701/oman-1881613047.html
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россия
оман
маскат (город)
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россия, оман, маскат (город), владимир путин, николай патрушев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сергей лавров, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), в мире
Россия, Оман, Маскат (город), Владимир Путин, Николай Патрушев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Сергей Лавров, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), В мире
Россия и Оман провели консультации по безопасности

Россия и Оман решили вывести связи в сфере безопасности на новый уровень

© Flickr / Stefan KrasowskiОман
Оман - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© Flickr / Stefan Krasowski
Оман. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия и Оман на прошедших в понедельник в Маскате консультациях по безопасности в числе прочего обсудили сотрудничество по линии кибербезопасности и спецслужб, а также экономические проекты, достигнуты договоренности, позволяющие вывести двусторонние контакты на качественно новый уровень, сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.
Российскую делегацию возглавлял секретарь СБ РФ Николай Патрушев.
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"В городе Маскате Николай Патрушев провел переговоры с главой Султанской Канцелярии Султаном Мухаммедом Ан-Наамани. Обсужден широкий круг российско-оманского взаимодействия в различных сферах", - говорится в сообщении.
Кроме того, состоялась встреча Патрушева с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Омана Идрисом Аль Кинди.
"По итогам переговоров состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между аппаратом Совета Безопасности Российской Федерации и секретариатом Совета национальной безопасности Султаната Оман", - отмечается в сообщении.
Также в Маскате состоялись российско-оманские консультации по безопасности. С российской стороны также присутствовали представители аппарата Совета безопасности РФ, МИД, ФСБ, СВР, МВД и Росфинмониторинга.
"Подробно обсуждены перспективы российско-оманских двусторонних отношений, сотрудничества в сфере информационной безопасности, взаимодействия по линии правоохранительных органов, спецслужб и финансовых разведок. Кроме того, затронуты вопросы реализации некоторых экономических проектов", - говорится в сообщении.
"Подчеркнуто, что достигнутые договоренности позволят вывести российско-оманские отношения на качественно новый уровень, придать системный характер взаимодействию ведомств, участвовавших в переговорах", - отмечается в пресс-релизе.
Патрушев в нынешнем году уже лично общался с аль-Кинди. Их встреча состоялась в конце мая на полях проходившей в Подмосковье под эгидой Совбеза РФ международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Тогда Патрушев и аль-Кинди обсудили вопросы безопасности в регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке.
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Перспективы совместных проектов

В конце марта нынешнего года президент России Владимир Путин и султан Омана Хейсам Бен Тарек Аль Саид в первом со времен установления дипотношений телефонном разговоре обсудили расширение экономической кооперации и реализацию совместных проектов, в том числе в транспортно-логистической сфере.
Отношения Москвы и Маската поступательно развиваются, профильные российские ведомства и коммерческие структуры нацелены на активизацию работы по расширению двусторонних торгово-инвестиционных связей, отметил Путин в начале апреля нынешнего года на проходившей в Кремле церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств, в числе которых был посол Омана Хамуд Салим Абдулла Аль Тувайх.
Товарооборот России и Омана увеличивается, но потенциал сотрудничества гораздо больше, обсуждается возможность ускорить рассмотрение вопроса о создании межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству, заявил глава МИД России Сергей Лавров в июле нынешнего года по итогам встречи с министром иностранных дел Омана Бадром бен Хамадом аль-Бусаиди. Несколько российских инвесторов заинтересованы в производстве удобрений в Омане, отметил тогда Лавров.
Ранее исполнительный директор Российско-Оманского делового совета при Торгово-промышленной палате РФ Владимир Дергачев в интервью РИА Новости рассказал, что основная доля российских экспортных поставок приходится на стандартные для региона товарные группы: продовольствие, включая зерно (40%), минеральные продукты (26%), металлы (26%). Он добавил, что в импорте из Омана преобладают химическая продукция (70%) и минералы (16%), причем его объем составляет всего 1,6% от экспорта РФ в Султанат.
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