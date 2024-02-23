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В Кремле пройдет выставка наследия султанов Омана и Занзибара - РИА Новости, 23.02.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:24 23.02.2024 (обновлено: 11:35 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/vystavka-1929128022.html
В Кремле пройдет выставка наследия султанов Омана и Занзибара
В Кремле пройдет выставка наследия султанов Омана и Занзибара - РИА Новости, 23.02.2024
В Кремле пройдет выставка наследия султанов Омана и Занзибара
Выставка экспонатов наследия султанов Омана и Занзибара из коллекции Национального музея Омана пройдет летом в музее Московского Кремля, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T11:24
2024-02-23T11:35
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МАСКАТ, 23 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Выставка экспонатов наследия султанов Омана и Занзибара из коллекции Национального музея Омана пройдет летом в музее Московского Кремля, сообщил в интервью РИА Новости генеральный секретарь Национального музея этой страны Джамаль бен Хасан аль-Мусави. "Что касается оманской культурной программы в России, то в этом году впервые будет проведена выставка в рамках Дней Омана в стенах Московского Кремля, которая будет посвящена наследию султанов Омана и Занзибара из экспонатов коллекции Национального музея. Она откроется в июле и продолжится до сентября", - рассказал он. Также, по словам аль-Мусави, ведутся переговоры с Третьяковской галереей о проведении ближе к концу этого года, в декабре, выставки, которая будет посвящена современному оманскому искусству с показом картин, работ скульпторов. "Такая экспозиция будет показана в России впервые", - добавил руководитель музея.
https://ria.ru/20240223/ermitazh-1929127289.html
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новости культуры, оман, россия, занзибар
Культура, Новости культуры, Оман, Россия, Занзибар
В Кремле пройдет выставка наследия султанов Омана и Занзибара

В Кремле летом пройдет выставка наследия султанов Омана и Занзибара

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МАСКАТ, 23 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Выставка экспонатов наследия султанов Омана и Занзибара из коллекции Национального музея Омана пройдет летом в музее Московского Кремля, сообщил в интервью РИА Новости генеральный секретарь Национального музея этой страны Джамаль бен Хасан аль-Мусави.
"Что касается оманской культурной программы в России, то в этом году впервые будет проведена выставка в рамках Дней Омана в стенах Московского Кремля, которая будет посвящена наследию султанов Омана и Занзибара из экспонатов коллекции Национального музея. Она откроется в июле и продолжится до сентября", - рассказал он.
Также, по словам аль-Мусави, ведутся переговоры с Третьяковской галереей о проведении ближе к концу этого года, в декабре, выставки, которая будет посвящена современному оманскому искусству с показом картин, работ скульпторов. "Такая экспозиция будет показана в России впервые", - добавил руководитель музея.
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