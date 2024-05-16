Объем торговли России и Омана в 2023 году вырос на 60 процентов

Хуснуллин: объем взаимной торговли с Оманом превысил 400 миллионов долларов
Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum" стартовал в Казани.
Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum" стартовал в Казани.
Он проходит на площадке МВЦ "Казань Экспо" с 14 по 19 мая.
Он проходит на площадке МВЦ "Казань Экспо" с 14 по 19 мая.
Ключевая тема — "Доверие и сотрудничество". Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов встречает председателя группы стратегического видения "Россия — Исламский мир".
Ключевая тема — "Доверие и сотрудничество". Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов встречает председателя группы стратегического видения "Россия — Исламский мир".
На мероприятии пройдут тематические сессии по различным направлениям.
На мероприятии пройдут тематические сессии по различным направлениям.
Деловая программа KazanForum объединит 12 тематических треков: международное сотрудничество, экономика, туризм, бизнес, наука и технологии, исламские финансы и инвестиции, спорт, индустрия халяль и другие.
Деловая программа KazanForum объединит 12 тематических треков: международное сотрудничество, экономика, туризм, бизнес, наука и технологии, исламские финансы и инвестиции, спорт, индустрия халяль и другие.
В программе — 125 тематических сессий с участием экспертов из российских регионов, стран Организации исламского сотрудничества и других государств.
В программе — 125 тематических сессий с участием экспертов из российских регионов, стран Организации исламского сотрудничества и других государств.
В рамках форума, в частности, состоится международная конференция группы стратегического видения "Россия — Исламский мир" по теме справедливого многополярного мироустройства и безопасного развития.
В рамках форума, в частности, состоится международная конференция группы стратегического видения "Россия — Исламский мир" по теме справедливого многополярного мироустройства и безопасного развития.
Также пройдет заседание экспертного совета по проведению эксперимента по партнерскому финансированию.
Также пройдет заседание экспертного совета по проведению эксперимента по партнерскому финансированию.
Свои сессии проведут Международный форум торгово-промышленных палат исламских стран и Российский экспортный центр.
Свои сессии проведут Международный форум торгово-промышленных палат исламских стран и Российский экспортный центр.
Пройдут заседания межправительственных комиссий.
Пройдут заседания межправительственных комиссий.
Делегаты встретятся на сессиях, посвященных в том числе развитию мультимодальных транспортных коридоров, туризма, экспорта российской халяльной продукции, экономической безопасности, партнерского финансирования, промышленных, технологических, образовательных и культурных проектов.
Делегаты встретятся на сессиях, посвященных в том числе развитию мультимодальных транспортных коридоров, туризма, экспорта российской халяльной продукции, экономической безопасности, партнерского финансирования, промышленных, технологических, образовательных и культурных проектов.
Пленарное заседание состоится 17 мая.
Пленарное заседание состоится 17 мая.
Эксперты обсудят перспективы взаимодействия России и стран Организации исламского сотрудничества в разных сферах и подведут итоги работы форума.
Эксперты обсудят перспективы взаимодействия России и стран Организации исламского сотрудничества в разных сферах и подведут итоги работы форума.
В рамках KazanForum будет работать международная выставка Russia Halal Expo.
В рамках KazanForum будет работать международная выставка Russia Halal Expo.
Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum" стартовал в Казани.
Он проходит на площадке МВЦ "Казань Экспо" с 14 по 19 мая.
Ключевая тема — "Доверие и сотрудничество". Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов встречает председателя группы стратегического видения "Россия — Исламский мир".
На мероприятии пройдут тематические сессии по различным направлениям.
Деловая программа KazanForum объединит 12 тематических треков: международное сотрудничество, экономика, туризм, бизнес, наука и технологии, исламские финансы и инвестиции, спорт, индустрия халяль и другие.
В программе — 125 тематических сессий с участием экспертов из российских регионов, стран Организации исламского сотрудничества и других государств.
В рамках форума, в частности, состоится международная конференция группы стратегического видения "Россия — Исламский мир" по теме справедливого многополярного мироустройства и безопасного развития.
Также пройдет заседание экспертного совета по проведению эксперимента по партнерскому финансированию.
Свои сессии проведут Международный форум торгово-промышленных палат исламских стран и Российский экспортный центр.
Пройдут заседания межправительственных комиссий.
Делегаты встретятся на сессиях, посвященных в том числе развитию мультимодальных транспортных коридоров, туризма, экспорта российской халяльной продукции, экономической безопасности, партнерского финансирования, промышленных, технологических, образовательных и культурных проектов.
Пленарное заседание состоится 17 мая.
Эксперты обсудят перспективы взаимодействия России и стран Организации исламского сотрудничества в разных сферах и подведут итоги работы форума.
В рамках KazanForum будет работать международная выставка Russia Halal Expo.