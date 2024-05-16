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Объем торговли России и Омана в 2023 году вырос на 60 процентов - РИА Новости, 16.05.2024
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20:22 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/khusnullin-1946531103.html
Объем торговли России и Омана в 2023 году вырос на 60 процентов
Объем торговли России и Омана в 2023 году вырос на 60 процентов - РИА Новости, 16.05.2024
Объем торговли России и Омана в 2023 году вырос на 60 процентов
Оман сегодня является одним из важных экономических партнеров России, по итогам 2023 года объем взаимной торговли между странами увеличился на 60% и превысил... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T20:22
2024-05-16T20:22
россия
оман
казань
марат хуснуллин
рустам минниханов
организация исламского сотрудничества
россия — исламский мир: kazanforum 2024
республика татарстан (татарстан)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1946531103.jpg?1715880152
КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Оман сегодня является одним из важных экономических партнеров России, по итогам 2023 года объем взаимной торговли между странами увеличился на 60% и превысил 400 миллионов долларов, сообщает пресс-служба главы Татарстана со ссылкой на заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина. Хуснуллин в четверг встретился с министром экономики Султаната Оман Саидом бен Мухаммедом Аль-Сакри в Казани в рамках международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum". Во встрече также принял участие глава Татарстана Рустам Минниханов. "Марат Хуснуллин сообщил, что сегодня Оман - один из важных экономических партнеров России. По итогам 2023 года объем взаимной торговли России с Оманом увеличился на 60% и превысил 400 миллионов долларов. Большие перспективы сотрудничества - в сфере туризма, в энергетике, строительстве, логистике - в частности, это проект транспортного коридора "Север - Юг", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества по ряду направлений, расширения контактов в экономической, научной, культурной отраслях. По словам Хуснуллина, наша страна дорожит хорошими отношениями с Оманом, они носят многолетний и стратегический характер. Саид бен Мухаммед Аль-Сакри также подтвердил, что товарооборот Омана и России значительно вырос, отметив при этом, что существует возможность значительно увеличить эти показатели. "Мы ценим нынешний уровень взаимодействия и будем рады расширять сотрудничество, в том числе по новым направлениям", - сказал он. Министр также отметил, что рад обсудить возможности экономического сотрудничества в самых разных сферах с раисом (главой) Татарстана. Минниханов подчеркнул, что Татарстан придает большое значение развитию связей с султанатом Оман, направленных на укрепление российско-оманских отношений. По его словам, накопленный положительный опыт двустороннего сотрудничества будет способствовать дальнейшему развитию добрых отношений между странами. Глава республики сообщил, что сегодня регион заинтересован в сотрудничестве по таким направлениям, как индустрия халяль и исламские финансы. "У нас хорошие возможности для развития сотрудничества", - отметил он. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая. KazanForum является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
https://ria.ru/20240516/minnikhanov-1946394974.html
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россия
оман
казань
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353
60
353
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россия, оман, казань, марат хуснуллин, рустам минниханов, организация исламского сотрудничества, россия — исламский мир: kazanforum 2024, республика татарстан (татарстан)
Россия, Оман, Казань, Марат Хуснуллин, Рустам Минниханов, Организация исламского сотрудничества, Россия — Исламский мир: KazanForum 2024, Республика Татарстан (Татарстан)
Объем торговли России и Омана в 2023 году вырос на 60 процентов

Хуснуллин: объем взаимной торговли с Оманом превысил 400 миллионов долларов

Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Оман сегодня является одним из важных экономических партнеров России, по итогам 2023 года объем взаимной торговли между странами увеличился на 60% и превысил 400 миллионов долларов, сообщает пресс-служба главы Татарстана со ссылкой на заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.
Хуснуллин в четверг встретился с министром экономики Султаната Оман Саидом бен Мухаммедом Аль-Сакри в Казани в рамках международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum". Во встрече также принял участие глава Татарстана Рустам Минниханов.
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"Марат Хуснуллин сообщил, что сегодня Оман - один из важных экономических партнеров России. По итогам 2023 года объем взаимной торговли России с Оманом увеличился на 60% и превысил 400 миллионов долларов. Большие перспективы сотрудничества - в сфере туризма, в энергетике, строительстве, логистике - в частности, это проект транспортного коридора "Север - Юг", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества по ряду направлений, расширения контактов в экономической, научной, культурной отраслях. По словам Хуснуллина, наша страна дорожит хорошими отношениями с Оманом, они носят многолетний и стратегический характер.
Саид бен Мухаммед Аль-Сакри также подтвердил, что товарооборот Омана и России значительно вырос, отметив при этом, что существует возможность значительно увеличить эти показатели.
"Мы ценим нынешний уровень взаимодействия и будем рады расширять сотрудничество, в том числе по новым направлениям", - сказал он.
Сжиженный газ в цистернах на территории ОАО Акрон - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
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13 мая, 08:00
Министр также отметил, что рад обсудить возможности экономического сотрудничества в самых разных сферах с раисом (главой) Татарстана.
Минниханов подчеркнул, что Татарстан придает большое значение развитию связей с султанатом Оман, направленных на укрепление российско-оманских отношений. По его словам, накопленный положительный опыт двустороннего сотрудничества будет способствовать дальнейшему развитию добрых отношений между странами. Глава республики сообщил, что сегодня регион заинтересован в сотрудничестве по таким направлениям, как индустрия халяль и исламские финансы.
"У нас хорошие возможности для развития сотрудничества", - отметил он.
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая. KazanForum является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
KazanForum: главная площадка для сотрудничества со странами исламского мира
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum" стартовал в Казани.

Церемония встречи участников международного форума Россия - исламский мир: KAZANFORUM 2024 в аэропорту Казани

Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum" стартовал в Казани.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Александр Кряжев
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1 из 14
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Он проходит на площадке МВЦ "Казань Экспо" с 14 по 19 мая.

Подготовка к форуму Россия - исламский мир: KAZANFORUM 2024

Он проходит на площадке МВЦ "Казань Экспо" с 14 по 19 мая.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Кристина Кормилицына
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2 из 14
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Ключевая тема — "Доверие и сотрудничество". Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов встречает председателя группы стратегического видения "Россия — Исламский мир".

Рустам Минниханов (в центре), глава Республики Татарстан, председатель группы стратегического видения Россия Исламский мир

Ключевая тема — "Доверие и сотрудничество". Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов встречает председателя группы стратегического видения "Россия — Исламский мир".

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Павел Бедняков
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3 из 14
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

На мероприятии пройдут тематические сессии по различным направлениям.

Подготовка к форуму Россия - исламский мир: KAZANFORUM 2024

На мероприятии пройдут тематические сессии по различным направлениям.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Максим Богодвид
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4 из 14
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Деловая программа KazanForum объединит 12 тематических треков: международное сотрудничество, экономика, туризм, бизнес, наука и технологии, исламские финансы и инвестиции, спорт, индустрия халяль и другие.

Работа форума Россия - исламский мир: KAZANFORUM 2024

Деловая программа KazanForum объединит 12 тематических треков: международное сотрудничество, экономика, туризм, бизнес, наука и технологии, исламские финансы и инвестиции, спорт, индустрия халяль и другие.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Павел Бедняков
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5 из 14
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В программе — 125 тематических сессий с участием экспертов из российских регионов, стран Организации исламского сотрудничества и других государств.

Абдулла Матук аль Матук, советник эмира Кувейта, председатель Международной исламской благотворительной организации

В программе — 125 тематических сессий с участием экспертов из российских регионов, стран Организации исламского сотрудничества и других государств.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Александр Кряжев
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6 из 14
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В рамках форума, в частности, состоится международная конференция группы стратегического видения "Россия — Исламский мир" по теме справедливого многополярного мироустройства и безопасного развития.

Подготовка к форуму Россия - исламский мир: KAZANFORUM 2024

В рамках форума, в частности, состоится международная конференция группы стратегического видения "Россия — Исламский мир" по теме справедливого многополярного мироустройства и безопасного развития.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Екатерина Чеснокова
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7 из 14
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Также пройдет заседание экспертного совета по проведению эксперимента по партнерскому финансированию.

KAZANFORUM 2024. Открытие Торговой ярмарки Халяль

Также пройдет заседание экспертного совета по проведению эксперимента по партнерскому финансированию.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Владимир Астапкович
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8 из 14
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Свои сессии проведут Международный форум торгово-промышленных палат исламских стран и Российский экспортный центр.

Подготовка к форуму Россия - исламский мир: KAZANFORUM 2024

Свои сессии проведут Международный форум торгово-промышленных палат исламских стран и Российский экспортный центр.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Илья Питалев
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9 из 14
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Пройдут заседания межправительственных комиссий.

Подготовка к форуму Россия - исламский мир: KAZANFORUM 2024

Пройдут заседания межправительственных комиссий.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Кристина Кормилицына
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10 из 14
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Делегаты встретятся на сессиях, посвященных в том числе развитию мультимодальных транспортных коридоров, туризма, экспорта российской халяльной продукции, экономической безопасности, партнерского финансирования, промышленных, технологических, образовательных и культурных проектов.

Работа форума Россия — Исламский мир: KAZANFORUM 2024

Делегаты встретятся на сессиях, посвященных в том числе развитию мультимодальных транспортных коридоров, туризма, экспорта российской халяльной продукции, экономической безопасности, партнерского финансирования, промышленных, технологических, образовательных и культурных проектов.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
11 из 14
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Пленарное заседание состоится 17 мая.

Подготовка к форуму Россия - исламский мир: KAZANFORUM 2024

Пленарное заседание состоится 17 мая.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Кристина Кормилицына
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12 из 14
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Эксперты обсудят перспективы взаимодействия России и стран Организации исламского сотрудничества в разных сферах и подведут итоги работы форума.

Подготовка к форуму Россия - исламский мир: KAZANFORUM 2024

Эксперты обсудят перспективы взаимодействия России и стран Организации исламского сотрудничества в разных сферах и подведут итоги работы форума.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
13 из 14
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

В рамках KazanForum будет работать международная выставка Russia Halal Expo.

KAZANFORUM 2024. Открытие Торговой ярмарки Халяль

В рамках KazanForum будет работать международная выставка Russia Halal Expo.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
14 из 14

Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum" стартовал в Казани.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
1 из 14

Он проходит на площадке МВЦ "Казань Экспо" с 14 по 19 мая.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
2 из 14

Ключевая тема — "Доверие и сотрудничество". Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов встречает председателя группы стратегического видения "Россия — Исламский мир".

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
3 из 14

На мероприятии пройдут тематические сессии по различным направлениям.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
4 из 14

Деловая программа KazanForum объединит 12 тематических треков: международное сотрудничество, экономика, туризм, бизнес, наука и технологии, исламские финансы и инвестиции, спорт, индустрия халяль и другие.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
5 из 14

В программе — 125 тематических сессий с участием экспертов из российских регионов, стран Организации исламского сотрудничества и других государств.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
6 из 14

В рамках форума, в частности, состоится международная конференция группы стратегического видения "Россия — Исламский мир" по теме справедливого многополярного мироустройства и безопасного развития.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
7 из 14

Также пройдет заседание экспертного совета по проведению эксперимента по партнерскому финансированию.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 14

Свои сессии проведут Международный форум торгово-промышленных палат исламских стран и Российский экспортный центр.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Илья Питалев
Перейти в медиабанк
9 из 14

Пройдут заседания межправительственных комиссий.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
10 из 14

Делегаты встретятся на сессиях, посвященных в том числе развитию мультимодальных транспортных коридоров, туризма, экспорта российской халяльной продукции, экономической безопасности, партнерского финансирования, промышленных, технологических, образовательных и культурных проектов.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
11 из 14

Пленарное заседание состоится 17 мая.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
12 из 14

Эксперты обсудят перспективы взаимодействия России и стран Организации исламского сотрудничества в разных сферах и подведут итоги работы форума.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
13 из 14

В рамках KazanForum будет работать международная выставка Russia Halal Expo.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
14 из 14
 
РоссияОманКазаньМарат ХуснуллинРустам МиннихановОрганизация исламского сотрудничестваРоссия — Исламский мир: KazanForum 2024Республика Татарстан (Татарстан)
 
 
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