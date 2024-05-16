https://ria.ru/20240516/khusnullin-1946531103.html

Объем торговли России и Омана в 2023 году вырос на 60 процентов

Объем торговли России и Омана в 2023 году вырос на 60 процентов - РИА Новости, 16.05.2024

Объем торговли России и Омана в 2023 году вырос на 60 процентов

Оман сегодня является одним из важных экономических партнеров России, по итогам 2023 года объем взаимной торговли между странами увеличился на 60% и превысил... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T20:22

2024-05-16T20:22

2024-05-16T20:22

россия

оман

казань

марат хуснуллин

рустам минниханов

организация исламского сотрудничества

россия — исламский мир: kazanforum 2024

республика татарстан (татарстан)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1946531103.jpg?1715880152

КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Оман сегодня является одним из важных экономических партнеров России, по итогам 2023 года объем взаимной торговли между странами увеличился на 60% и превысил 400 миллионов долларов, сообщает пресс-служба главы Татарстана со ссылкой на заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина. Хуснуллин в четверг встретился с министром экономики Султаната Оман Саидом бен Мухаммедом Аль-Сакри в Казани в рамках международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum". Во встрече также принял участие глава Татарстана Рустам Минниханов. "Марат Хуснуллин сообщил, что сегодня Оман - один из важных экономических партнеров России. По итогам 2023 года объем взаимной торговли России с Оманом увеличился на 60% и превысил 400 миллионов долларов. Большие перспективы сотрудничества - в сфере туризма, в энергетике, строительстве, логистике - в частности, это проект транспортного коридора "Север - Юг", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества по ряду направлений, расширения контактов в экономической, научной, культурной отраслях. По словам Хуснуллина, наша страна дорожит хорошими отношениями с Оманом, они носят многолетний и стратегический характер. Саид бен Мухаммед Аль-Сакри также подтвердил, что товарооборот Омана и России значительно вырос, отметив при этом, что существует возможность значительно увеличить эти показатели. "Мы ценим нынешний уровень взаимодействия и будем рады расширять сотрудничество, в том числе по новым направлениям", - сказал он. Министр также отметил, что рад обсудить возможности экономического сотрудничества в самых разных сферах с раисом (главой) Татарстана. Минниханов подчеркнул, что Татарстан придает большое значение развитию связей с султанатом Оман, направленных на укрепление российско-оманских отношений. По его словам, накопленный положительный опыт двустороннего сотрудничества будет способствовать дальнейшему развитию добрых отношений между странами. Глава республики сообщил, что сегодня регион заинтересован в сотрудничестве по таким направлениям, как индустрия халяль и исламские финансы. "У нас хорошие возможности для развития сотрудничества", - отметил он. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая. KazanForum является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

https://ria.ru/20240516/minnikhanov-1946394974.html

https://ria.ru/20240513/udobreniya-1944677557.html

россия

оман

казань

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, оман, казань, марат хуснуллин, рустам минниханов, организация исламского сотрудничества, россия — исламский мир: kazanforum 2024, республика татарстан (татарстан)