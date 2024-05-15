https://ria.ru/20240515/forum-1946061608.html

KazanForum: главная площадка для сотрудничества со странами исламского мира

KazanForum: главная площадка для сотрудничества со странами исламского мира - РИА Новости, 15.05.2024

KazanForum: главная площадка для сотрудничества со странами исламского мира

В Казани открылся XV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир". Форум имеет большое значение не только для регионов России, но и для зарубежных РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T12:17

2024-05-15T12:17

2024-05-15T16:50

фото

казань

россия

организация исламского сотрудничества

экономика

россия — исламский мир: kazanforum 2024

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В Казани открылся XV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир". Форум имеет большое значение не только для регионов России, но и для зарубежных стран. Подробности — в фотоленте Ria.ru.

казань

россия

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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