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KazanForum: главная площадка для сотрудничества со странами исламского мира - РИА Новости, 15.05.2024
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12:17 15.05.2024 (обновлено: 16:50 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/forum-1946061608.html
KazanForum: главная площадка для сотрудничества со странами исламского мира
KazanForum: главная площадка для сотрудничества со странами исламского мира - РИА Новости, 15.05.2024
KazanForum: главная площадка для сотрудничества со странами исламского мира
В Казани открылся XV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир". Форум имеет большое значение не только для регионов России, но и для зарубежных РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T12:17
2024-05-15T16:50
фото
казань
россия
организация исламского сотрудничества
экономика
россия — исламский мир: kazanforum 2024
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В Казани открылся XV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир". Форум имеет большое значение не только для регионов России, но и для зарубежных стран. Подробности — в фотоленте Ria.ru.
казань
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фото, фото, казань, россия, организация исламского сотрудничества, экономика, россия — исламский мир: kazanforum 2024
Фото, Казань, Россия, Организация исламского сотрудничества, Экономика, Россия — Исламский мир: KazanForum 2024

KazanForum: главная площадка для сотрудничества со странами исламского мира

Читать ria.ru в
В Казани открылся XV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир". Форум имеет большое значение не только для регионов России, но и для зарубежных стран. Подробности — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum" стартовал в Казани.

Церемония встречи участников международного форума Россия - исламский мир: KAZANFORUM 2024 в аэропорту Казани

Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum" стартовал в Казани.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Александр Кряжев
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1 из 14
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Он проходит на площадке МВЦ "Казань Экспо" с 14 по 19 мая.

Подготовка к форуму Россия - исламский мир: KAZANFORUM 2024

Он проходит на площадке МВЦ "Казань Экспо" с 14 по 19 мая.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Кристина Кормилицына
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2 из 14
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Ключевая тема — "Доверие и сотрудничество". Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов встречает председателя группы стратегического видения "Россия — Исламский мир".

Рустам Минниханов (в центре), глава Республики Татарстан, председатель группы стратегического видения Россия Исламский мир

Ключевая тема — "Доверие и сотрудничество". Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов встречает председателя группы стратегического видения "Россия — Исламский мир".

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Павел Бедняков
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3 из 14
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

На мероприятии пройдут тематические сессии по различным направлениям.

Подготовка к форуму Россия - исламский мир: KAZANFORUM 2024

На мероприятии пройдут тематические сессии по различным направлениям.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Максим Богодвид
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4 из 14
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Деловая программа KazanForum объединит 12 тематических треков: международное сотрудничество, экономика, туризм, бизнес, наука и технологии, исламские финансы и инвестиции, спорт, индустрия халяль и другие.

Работа форума Россия - исламский мир: KAZANFORUM 2024

Деловая программа KazanForum объединит 12 тематических треков: международное сотрудничество, экономика, туризм, бизнес, наука и технологии, исламские финансы и инвестиции, спорт, индустрия халяль и другие.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Павел Бедняков
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5 из 14
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В программе — 125 тематических сессий с участием экспертов из российских регионов, стран Организации исламского сотрудничества и других государств.

Абдулла Матук аль Матук, советник эмира Кувейта, председатель Международной исламской благотворительной организации

В программе — 125 тематических сессий с участием экспертов из российских регионов, стран Организации исламского сотрудничества и других государств.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Александр Кряжев
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6 из 14
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В рамках форума, в частности, состоится международная конференция группы стратегического видения "Россия — Исламский мир" по теме справедливого многополярного мироустройства и безопасного развития.

Подготовка к форуму Россия - исламский мир: KAZANFORUM 2024

В рамках форума, в частности, состоится международная конференция группы стратегического видения "Россия — Исламский мир" по теме справедливого многополярного мироустройства и безопасного развития.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Екатерина Чеснокова
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7 из 14
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Также пройдет заседание экспертного совета по проведению эксперимента по партнерскому финансированию.

KAZANFORUM 2024. Открытие Торговой ярмарки Халяль

Также пройдет заседание экспертного совета по проведению эксперимента по партнерскому финансированию.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Владимир Астапкович
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8 из 14
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Свои сессии проведут Международный форум торгово-промышленных палат исламских стран и Российский экспортный центр.

Подготовка к форуму Россия - исламский мир: KAZANFORUM 2024

Свои сессии проведут Международный форум торгово-промышленных палат исламских стран и Российский экспортный центр.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Илья Питалев
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9 из 14
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Пройдут заседания межправительственных комиссий.

Подготовка к форуму Россия - исламский мир: KAZANFORUM 2024

Пройдут заседания межправительственных комиссий.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Кристина Кормилицына
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10 из 14
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Делегаты встретятся на сессиях, посвященных в том числе развитию мультимодальных транспортных коридоров, туризма, экспорта российской халяльной продукции, экономической безопасности, партнерского финансирования, промышленных, технологических, образовательных и культурных проектов.

Работа форума Россия — Исламский мир: KAZANFORUM 2024

Делегаты встретятся на сессиях, посвященных в том числе развитию мультимодальных транспортных коридоров, туризма, экспорта российской халяльной продукции, экономической безопасности, партнерского финансирования, промышленных, технологических, образовательных и культурных проектов.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" / Станислав Красильников
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11 из 14
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Пленарное заседание состоится 17 мая.

Подготовка к форуму Россия - исламский мир: KAZANFORUM 2024

Пленарное заседание состоится 17 мая.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Кристина Кормилицына
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12 из 14
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Эксперты обсудят перспективы взаимодействия России и стран Организации исламского сотрудничества в разных сферах и подведут итоги работы форума.

Подготовка к форуму Россия - исламский мир: KAZANFORUM 2024

Эксперты обсудят перспективы взаимодействия России и стран Организации исламского сотрудничества в разных сферах и подведут итоги работы форума.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
13 из 14
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

В рамках KazanForum будет работать международная выставка Russia Halal Expo.

KAZANFORUM 2024. Открытие Торговой ярмарки Халяль

В рамках KazanForum будет работать международная выставка Russia Halal Expo.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Павел Бедняков
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14 из 14
 
ФотоКазаньРоссияОрганизация исламского сотрудничестваЭкономикаРоссия — Исламский мир: KazanForum 2024
 
 
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