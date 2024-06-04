"Победа" не откажется от зарубежных рейсов из-за санкций США
"Победа" продолжит выполнять международные рейсы, несмотря на санкции США
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа". Архивное фото
МОСКВА, 4 июня - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" не прекратит летать за рубеж из-за санкций США, в зимнем сезоне значатся рейсы по 13 международным направлениям, в том числе в Турцию и ОАЭ, продажа билетов открыта, следует из сообщения лоукостера.
Санкции против авиакомпании были введены в начале мая, а ряд Telegram-каналов писали, что в связи с этим она с июля прекратит полеты за рубеж.
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"Лоукостер "Победа" (группа "Аэрофлот") открыл продажу билетов на рейсы зимнего расписания полетов, которое будет действовать с 27 октября 2024 года по 29 марта 2025 года. В зимнем сезоне авиакомпания будет выполнять полеты по более чем 75 направлениям, в том числе 13 международным... Из московского аэропорта "Внуково"... в Абу-Даби, Дубай (ОАЭ), Стамбул, Аланию, Анталию (Турция), Гюмри (Армения), Самарканд, Ташкент (Узбекистан), Ош (Киргизия)", - говорится в пресс-релизе.
Из московского аэропорта "Шереметьево" "Победа" в зимнем сезоне будет летать в Астрахань, Барнаул, Владикавказ, Волгоград, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Киров, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, Назрань, Нальчик, Нижнекамск, Новосибирск, Омск, Пермь, Санкт-Петербург, Саратов, Сочи, Ставрополь, Уфу, Чебоксары и Челябинск.
В рамках межрегиональной сети полетов запланированы рейсы из Санкт-Петербурга в Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Киров, Махачкалу, Нижнекамск, Пермь, Самару, Саратов, Ставрополь, Ульяновск, Чебоксары, Челябинск, уточняется в сообщении. Из Сочи – в Екатеринбург, Казань, Киров, Пермь, Самару, Саратов, Уфу и Челябинск, а также в Сургут из Махачкалы и из Калининграда в Екатеринбург. В зимнем сезоне продолжат выполняться рейсы в Стамбул (Турция) из Ставрополя, Казани и Махачкалы, а также из Махачкалы в Дубай.